صحيفة تركية: هل تنهي الهدنة خطر البرنامج النووي الإيراني؟

تناولت صحيفة حريّت التركية الجدل المستمر بشأن مخزون اليورانيوم الإيراني المخصب، والتساؤلات المتزايدة حول حقيقة القدرات النووية لإيران، رغم إعلان هدنة مؤقتة.

وقالت الصحيفة، في تقرير، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قبوله وقف إطلاق نار متبادل لمدة أسبوعين مع إيران بشرط فتح مضيق هرمز كليا، يمثل إعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية ويزيد من التوقعات بإمكانية انحسار التوترات العسكرية لصالح عملية تفاوض حذرة.

وأكدت الصحيفة أنه بالرغم من الهدنة، فإن النقاشات العالمية لا تزال مستمرة بشأن خطر الأسلحة النووية، مضيفة أن تناقض تصريحات ترمب بشأن القدرات النووية الإيرانية تتابعه عن كثب الأوساط الأمنية الدولية.

تناقض ترمب

ولفت التقرير إلى أنه حينما تلقى ترمب الأربعاء الماضي أسئلة حول مخزون اليورانيوم الإيراني العالي التخصيب، أجاب بشكل غير متوقع مستخدما عبارة "لا أبالي"، معتبرا أن اليورانيوم موجود في أعماق الأرض وبالتالي لا يشكل أي تهديد مباشر ويمكن تتبعه بسهولة عبر أنظمة الأقمار الصناعية.

لكنه في تصريح تلفزيوني في اليوم ذاته، شدد لهجته مجددا، قائلا إنه إذا أقدمت إيران على أي خطوة، فسوف تقابل بـ"رد قاس للغاية، بالصواريخ"، بحسب التقرير.

وأوضحت الصحيفة أن هذين التصريحين المتناقضين أثارا جدلا حول وضوح إستراتيجية الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالقدرات النووية الإيرانية، بينما يُطرح وقف إطلاق النار مجددا على أجندتها.

وأضافت أن تصريحات ترمب حول اليورانيوم المخصب جاءت عقب ادعاءات بوجود خطة عسكرية عُرضت عليه تشمل مقترحا لعملية تستهدف منشآت نووية في أصفهان ونطنز، بهدف السيطرة على نحو 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% المخبأ تحت الأرض.

وأوضحت الصحيفة أن نسبة التخصيب اللازمة لإنتاج الأسلحة النووية تبلغ 90%، مما يعني أن المخزون الإيراني الحالي قريب تقنيا من مستوى إنتاج الأسلحة.

وقالت إن جزءا كبيرا من البنية التحتية النووية الإيرانية يقع تحت الأرض، مضيفة أنه رغم إلحاق أضرار بهذه المنشآت، فإنه لا يمكن الجزم بأن البرنامج قد تم القضاء عليه تماما.

هل تمتلك إيران أسلحة نووية؟

وفي هذا الصدد، أفاد خبير الأمن ومكافحة الإرهاب العقيد بالاستخبارات التركية المتقاعد جوشكون باشبوغ بأنه من المستحيل أن تمتلك إيران أسلحة نووية وتخفيها مبرزا في حديثه مع حريّت أن التكنولوجيا النووية الإيرانية مهيأة لذلك.

وأكد أن هذه ليست عملية تستغرق يوما أو يومين، ولكن يمكن القيام بها في غضون فترة وجيزة، مضيفا أنه إذا كانت طهران تنوي امتلاك أسلحة نووية فستفعل ذلك حتى في حالة الحرب ولن تتخلى عن هدفها، لكنها تنفي فعل ذلك.

اللجوء للنووي

ولدى سؤاله عن إمكانية استخدام الولايات المتحدة للأسلحة النووية إذا ما انتهت الهدنة وتصاعدت حدة الاشتباكات مجددا، أجاب باشبوغ: "قد لا تفعل الولايات المتحدة ذلك، لكن إسرائيل قد تستخدم أسلحة نووية تكتيكية".

وأضاف الخبير: "بل إن إسرائيل هددت الولايات المتحدة من قبل قائلة: ‘إذا لم تهاجموا أنتم، فسأستخدم أنا السلاح النووي‘، وفي حالة كهذه قد يكون دعم الولايات المتحدة لها أمرا واردا أيضا".