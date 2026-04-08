تلغراف: هدنة ترمب وإيران انتصار أميركي بثغرة نووية

يقول تحليل نشرته صحيفة تلغراف إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب هدنة لمدة أسبوعين مع إيران قد يبدو للوهلة الأولى إنجازا سياسيا وعسكريا، لكنه يخفي ثغرة جوهرية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مما يطرح تساؤلات حول حقيقة هذا الانتصار.

ويُذَكّر مراسل الصحيفة في واشنطن، بينيدكت سميث، بأن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بدأت أساسا بهدف منع إيران من تطوير سلاح نووي، إلى جانب تدمير قدراتها البحرية وتقليص ترسانتها الصاروخية والمسيّرة.

وعلى الرغم من إعلان ترمب أن واشنطن "حققت جميع الأهداف العسكرية"، فإن المؤشرات الحالية، بحسب التحليل، توحي بأن الهدف الأهم لم يتحقق.

فبحسب التحليل، لا تزال إيران -رغم الضربات المكثفة- تحتفظ بنحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب كثيرا من مستوى الاستخدام العسكري التي تتطلب 90%.

وهذا يعني أن قدرات طهران على امتلاك سلاح نووي ما زالت كما كانت تقريبا عند اندلاع الحرب في أواخر فبراير/شباط، طبقا للتحليل، مما يشكل ما وصفه الكاتب بـ"ثغرة على شكل قنبلة نووية" في رواية النصر الأمريكية.

ورغم إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التزام بلاده بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي ضمن خطة أولية من 10 نقاط، فإن الكاتب لا يعد ذلك تقدما حقيقيا.

ويوضح أنه لطالما كان هذا هو الموقف الرسمي لإيران، وكان دائما يقابل بتشكيك أمريكي، برأي الكاتب.

أوراق ضغط جديدة

ويشير التحليل إلى أن الهدنة تمثل بداية مفاوضات جديدة، لكنها تأتي في ظل توازن مختلف للقوى، حيث عززت إيران موقعها التفاوضي عبر قدرتها على التأثير في إمدادات النفط من خلال مضيق هرمز.

هذا النفوذ -بحسب الكاتب- سيمنح طهران أوراق ضغط جديدة في مفاوضات الجمعة، لم تكن متاحة في جولات التفاوض السابقة.

وتبقى خطة واشنطن للتعامل مع الملف النووي غير واضحة، بحسب التحليل، ويلفت الكاتب إلى أن تصريح ترمب -لوكالة الأنباء الفرنسية- بأن موضوع اليورانيوم الإيراني سيتم "التعامل معه بشكل مثالي" خلال المفاوضات، لم يتضمن أي توضيحات عن آلية تحقيق ذلك.

ويخلص التحليل إلى أن الهدنة -رغم أهميتها- لا تعني حسم الصراع، بل تكشف عن تناقض واضح بين إعلان النصر والواقع الميداني، وإذا ما بقيت القدرات النووية الإيرانية على حالها، فإن "الانتصار" الأمريكي المعلن سيظل ناقصا، وربما مؤقتا.

ويختتم الكاتب مقاله بالقول: "قد يرغب الرئيس ترمب في إعادة النظر في انتصاره بمزيد من التدقيق".