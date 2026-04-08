تتعالى أصوات الديمقراطيين في الكونغرس، إلى جانب عدد من المعلقين السياسيين البارزين، للمطالبة بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من منصبه وذلك على خلفية عدد من المواقف والقرارات، التي بلغت ذروتها عندما صعّد لهجته تجاه إيران ولوح أمس الثلاثاء بأن "حضارة بأكملها ستموت الليلة"، قبل أن يتم التوصل لاحقا إلى اتفاق مع إيران لوقف مؤقت للحرب.

وأشارت عدة منابر أمريكية وبريطانية، بينها أكسيوس وذا هيل وغارديان، إلى أن عددا من أعضاء مجلس النواب الأمريكيين وبعضا من حلفاء ترمب السابقين يجاهرون باللجوء إلى التعديل الـ25 من الدستور الأمريكي لإقالة الرئيس ترمب.

ووصلت حالة الاستياء في صفوف الديمقراطيين ذروتها بعد الإنذار الذي وجهه الرئيس ترمب في "أحد الفصح"، والذي خاطب فيه المسؤولين الإيرانيين بلغة نابية: "افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، أو أنكم ستعيشون في الجحيم".

وأتبع الرئيس ترمب ذلك الإنذار أمس الثلاثاء بالتهديد باستهداف البنية التحتية المدنية في إيران، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، وهي خطوة يحذر الخبراء القانونيون من أنها تشكل جريمة حرب.

ووفقا لموقع ذا هيل، فإن تهديد الرئيس ترمب الصريح بـ"إنهاء حضارة كاملة" أثار استياء عدد من الديمقراطيين، إذ كتبت النائبة ديانا ديجيت (ديمقراطية من ولاية كولورادو) على منصة إكس أنه "يجب أن تبدأ إجراءات التعديل الـ25 فورا، وإذا كانت الحكومة جبانة جدا، فعلى مجلس النواب أن يبدأ عملية العزل الآن".

مطالب متزايدة بالإقالة

وبلغ عدد مطالبات المشرعين بإقالة ترمب مستويات تاريخية، فبحلول بعد ظهر أمس الثلاثاء، طالب أكثر من 50 نائبا ديمقراطيا وأعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بإقالة الرئيس ترمب.

ونقل موقع أكسيوس عن النائبة ياسمين أنصاري (ديمقراطية من أريزونا)، وهي أول امرأة من أصول إيرانية في الكونغرس، قولها إن "التعديل الـ25 وُجد لسبب ما؛ وعلى الحكومة استخدامه. إن مصير القوات الأمريكية، والشعب الإيراني، وأسس نظامنا العالمي ذاتها على المحك".

إعلان

ومن جهتها، وصفت النائبة إلهان عمر ذات الأصول الصومالية (ديمقراطية من مينيسوتا) الرئيس بأنه "مجنون مختل"، بينما اتهمت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية من ميشيغان) "مجرم الحرب في البيت الأبيض" بتهديد شعب بالإبادة الجماعية.

حلفاء الأمس

وفي تحول مفاجئ، لم تعد دعوات الإقالة مقتصرة على معسكر اليسار؛ إذ سلطت صحيفة ذا غارديان الضوء على انشقاق النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، الحليفة القوية السابقة لترمب، التي كتبت: "التعديل الـ25 الآن!!! لم تسقط قنبلة واحدة على أمريكا. لا يمكننا قتل حضارة بأكملها. هذا شر وجنون".

وانضمت غرين، التي حذرت سابقا من أن ترمب "فقد عقله"، إلى شخصيات أخرى من تيار "أمريكا أولا" مثل أليكس جونز وتاكر كارلسون في التعامل مع التصعيد مع إيران على أنها خيانة لوعد ترمب الانتخابي بإنهاء "الحروب الأبدية".

التعديل الـ25 أو المحاكمة البرلمانية

يتمحور الجدل بشأن إقالة ترمب حول آليتين دستوريتين أولاهما التعديل الـ25 الذي يسمح لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة بإعلان أن الرئيس "غير قادر على القيام بصلاحيات وواجبات منصبه".

أما الآلية الثانية فإنها تتعلق بالمحاكمة البرلمانية (impeachment)، وهي عملية يقودها مجلس النواب وتتطلب أغلبية بسيطة لتوجيه الاتهام، وأغلبية ثلثي مجلس الشيوخ للإدانة والإقالة.

ويستبعد موقع أكسيوس نجاح أي من العمليتين من دون دعم الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس أو حصول تمرد داخل الحكومة، في حين أشارت غارديان إلى أن فرص انقلاب حكومة موالية لتعيين جيه دي فانس نائب الرئيس، مكان ترمب، "تكاد تكون معدومة".

تساؤلات حول القدرات العقلية

وأعادت الأزمة الحالية إحياء جدل ظهر خلال رئاسة جو بايدن (2021-2025) يتعلق بالقدرات العقلية لرئيس البلاد، ونقلت غارديان عن معلقين سياسيين دعوتهم لزيادة الرقابة على ترمب (79 عاما).

في المقابل، تحدى البيت الأبيض تلك المطالب، إذ وصف المتحدث باسمه ديفيس إنغل الدعوات لإقالة الرئيس ترمب بأنها "مثيرة للشفقة"، وقال لموقع أكسيوس: "الديمقراطيون في الكونغرس مختلون وضعفاء وغير فعالين، ولهذا السبب وصلت معدلات تأييدهم إلى مستويات متدنية تاريخيا".