قالت مجلة نيوزويك إن التفاصيل الجوهرية المتعلقة بإنقاذ طيار أميركي في إيران لا تزال طي الكتمان، وتحديدا ما يخص قوات النخبة المشاركة فيها، والتداعيات الأوسع نطاقاً للعملية.

وأشارت المجلة إلى أن وزارة الحرب (البنتاغون) لم تفصح سوى عن تفاصيل محدودة بشأن العملية التي أشاد بها الرئيس دونالد ترمب، ووصفها بأنها عملية "جريئة" ونجاح عسكري كبير.

وترى المجلة أن هناك تساؤلات كثيرة لا تزال تحوم حول ظروف ملابسات الإنقاذ لجهة خسائر الطائرات، وهوية الطيار، وتداعيات العملية. وفي ما يلي عرض لتسعة أسئلة ترى نيوزويك أنها لا تزال بدون أجوبة.

1- عدد الطائرات الأمريكية المتضررة أو المدمرة؟

لم يقدم البنتاغون حصيلة مؤكدة لعدد الطائرات الأمريكية التي تضررت أو دُمرت أثناء الإنقاذ، كما لم يشر لها ترمب في منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تفاصيل المهمة.

وفي السياق، أقر مسؤولون دفاعيون أمريكيون -في تصريحات صحفية- بأن بعض طائرات النقل الأمريكية تعرضت لأضرار، لكنهم رفضوا تحديد عدد تلك الطائرات، أو ما إن كانت أي منها قد فُقدت بالكامل.

ونشرت وسائل إعلام رسمية إيرانية صوراً زعمت أنها تُظهر الحطام المتفحم لطائرات أمريكية، وذلك بعد أن ادعى الجيش الإيراني أن أمريكا فقدت مروحيتين من طراز "بلاك هوك" وطائرتيْ نقل.

2- هل قُتل أو أصيب أفراد غير أمريكيين؟

لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عما إن كان إيرانيون أو أي أفراد آخرين من غير الأمريكيين، قد قُتلوا أو أُصيبوا بجروح أثناء عملية الإنقاذ.

3- هل كان الطيار الذي تم إنقاذه مسلحا أثناء محاولته الإفلات من الأسر؟

ذكرت تقارير إعلامية -نقلاً عن مصادر دفاعية- أن الطيار -وهو ضابط أنظمة الأسلحة- كان يختبئ داخل شق صخري في الجبال الإيرانية، وهو يمسك مسدسا.

لكن البنتاغون لم يوضح ما إن كان الطيار مسلحاً بالفعل، أو ما إن كان قد تم استخدام أي سلاح في الفترة الفاصلة بين لحظة تحطم الطائرة ولحظة إنقاذه.

4- ما هي طبيعة الإصابات التي تعرض لها الطيار؟

لم يتم الإعلان للرأي العام عن أي تفاصيل تتعلق بتعرض الطيار لإصابات، لكن الرئيس ترمب قال -في منشور على منصته "تروث سوشيال"- إن الطيار الثاني "أصيب بجروح، لكنه سيكون بخير تماماً"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

5- أين هو الطيار الآن؟

لم يكشف المسؤولون الأمريكيون عن الموقع الحالي للطيار الذي تم إنقاذه، لكن محطة تلفزيونية أمريكية أفادت بأنه قد نُقل إلى الكويت لتلقي العلاج الطبي.

6- من هما الطياران المعنيان بالحادثة؟

لم يتم التصريح علناً بهوية عنصريْ طاقم الطائرة الأمريكية التي أُسقطت رغم أن ترمب ذكر أن ضابط الأسلحة -الذي تم إنقاذه- يحمل رتبة عقيد.

7- ما هي الطائرات التي استُخدمت في مهمة الإنقاذ؟

تقول نيوزويك إنه لا توجد حصيلة رسمية كاملة لعدد ونوع الطائرات التي شاركت في العملية، لكن ترمب صرح بأن "عشرات" الطائرات قد شاركت في هذه العملية.

وترجح المجلة أن تكون المهمة قد اشتملت على طائرات مقاتلة، وطائرات نقل، ومنصات للاستخبارات والمراقبة، وطائرات للتزود بالوقود جواً.

8- من أين انطلقت قوة الإنقاذ؟

لم يؤكد المسؤولون الموقع الذي انطلقت منه القوات الأمريكية لتنفيذ عملية الإنقاذ، أو الموقع الذي عادت إليه تلك القوات بعد إتمام المهمة.

ورفض البنتاغون الإفصاح عما إن كانت القوات الأمريكية قد انطلقت من قواعد عسكرية في الخليج العربي، أو في إسرائيل، أو في أي موقع آخر داخل المنطقة.

9- هل هذه آخر عملية إنقاذ في سياق هذه الحادثة؟

تقول نيوزويك إن الأمر لا يزال غير واضح، إذ لم يستبعد كل من البيت الأبيض والبنتاغون إمكانية تنفيذ عمليات إضافية ذات صلة بالحادثة؛ في ظل استمرار الحرب الأمريكية على إيران.