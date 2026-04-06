يحلمون بعودتهم.. أطفال غزة مصدومون من قانون إعدام الأسرى

من فيديو وكالة الأناضول أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، أنها سهلت نقل 9 أسرى فلسطينيين أفرجت عنهم إسرائيل من معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع. يأتي ذلك ضمن إفراجات بين الحين والآخر عن أسرى من القطاع، محتجزين لأشهر في سجون إسرائيلية تفتقر للحد الأدنى من المعايير الإنسانية، ويتعرضون فيها لعمليات تعذيب، حسب شهادات موثقة. وقالت اللجنة في بيان: "سهلنا نقل 9 معتقلين أُطلق سراحهم من معبر كرم أبو سالم لمستشفى شهداء الأقصى". وأضافت: "سهل فريقنا تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم". ولم يذكر البيان تفاصيل عن الحالة الصحية للمفرج عنهم، غير أن معتقلين سابقين أفادوا بأن العديد من الأسرى يفرج عنهم وهم يعانون سوء تغذية وإصابات جراء تعذيب جسدي شديد داخل السجون الإسرائيلية. وأشارت اللجنة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إلى المعتقلين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مؤكدة ضرورة إبلاغها بمصير جميع المعتقلين وأماكن وجودهم، والسماح لها بالوصول إليهم. وشددت على أن القانون الدولي الإنساني يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة، وتمكينهم من التواصل مع عائلاتهم. وأكدت اللجنة استمرار حوارها مع السلطات الإسرائيلية لاستئناف زياراتها لجميع المعتقلين الفلسطينيين. وأفرجت إسرائيل عن نحو 1700 أسير من غزة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المبرم مع حركة "حماس". ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة وضعها تتضمن عدة مراحل. ولا يزال يقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا أودى بحياة العديد من المعتقلين، وفقا لمنظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية. وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
Published On 6/4/2026

في زوايا البيوت المهدمة، وعلى حواف الانتظار الطويل، يكبر أطفال في قطاع غزة وهم يحملون أعمارا أثقل من سنواتهم، بعدما تحولت طفولتهم إلى مساحة ممتدة من الغياب والخوف. لم يعد اللعب أولوية، ولا الأحلام بريئة كما ينبغي، بل صارت مشروطة بعودة آباء غيبتهم السجون، وتهددهم اليوم قوانين أشد قسوة.

مع تصاعد الحديث عن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، لم يكن الخبر بالنسبة لهؤلاء الأطفال مجرد عنوان سياسي، بل أصبح زلزالا عاطفيا ضرب ما تبقى من يقينهم بأن آباءهم سيعودون يوما.

عبير المبيض، طفلة لم تتجاوز سنواتها الأولى، تختصر وجعا لا يقاس بالكلمات؛ تقول بصوت يختنق بالشوق "إلي سنة ونص ما شفتش بابا.. نفسي أرجع أحضنه". إلى جانبها، يقف شقيقها حمدان، يستعيد لحظة الاعتقال كأنها حدثت أمس، ويردد بحسرة "مشتاق لبابا كتير"، وكأن الذكرى تحولت إلى عبء يومي يرافقه في تفاصيل حياته الصغيرة.

أما جوري صبيح، فوجدت في الأحلام ملاذا مؤقتا، تزور فيه والدها كل ليلة، تحفظ كلماته، وتعيد ترتيبها في ذاكرتها خوفا من أن تنساها، إذ تقول وهي تتمسك بأمل هش "بتذكر كل كلمة حكالي إياها.. وبستناه يرجع".

في مكان آخر، لا يجد الطفل عبد العزيز شعث تعبيرا أعقد من جملة واحدة، لكنها تختصر كل شيء "أنا بديش بابا يموت.. بدي إياه يرجع". جملة بسيطة، لكنها تحمل خوفا أكبر من عمره، وتكشف حجم الرعب الذي تسلل إلى قلوب الأطفال مع كل خبر جديد.

وتزداد الصورة قسوة في حكاية جنى حامد، التي تشير إلى أن شقيقتها الصغيرة لم تتعلم بعد نطق كلمة "بابا"، وكأن الغياب لم يسرق فقط وجود الأب، بل حتى حضوره في اللغة الأولى للأطفال، تقول "إحنا كبرنا وهو مش معنا.. بس لسه بنستناه".

حين وصل خبر القانون إلى هؤلاء الأطفال، لم يكن رد الفعل مجرد قلق، بل صدمة كاملة؛ أحدهم يروي "لما سمعت إنهم بدهم يعدموهم.. بكيت كثير، كان أسوأ يوم بحياتي"، في لحظة تختصر كيف يمكن لقرار سياسي أن يتحول إلى خوف يومي يسكن طفولة كاملة.

هذه الأصوات الصغيرة، التي ترتجف بين الحنين والخشية، لا تطلب الكثير. لا تبحث عن شعارات ولا تحليلات، بل عن حق بسيط:

  • أن يعود الأب إلى البيت.
  • أن يكتمل المشهد العائلي.
  • أن تستعيد الطفولة معناها الطبيعي.

في غزة، لا يكبر هؤلاء الأطفال فقط، بل يكبر معهم الانتظار.

المصدر: الجزيرة

