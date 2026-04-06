محلل إسرائيلي: لا حسم في الأفق وحرب إيران مرشحة لجولة أخرى

في مقال نشرته صحيفة يسرائيل هيوم، يرى يوآف ليمور أن حرب إيران لا تزال تدور في دائرة مفتوحة، من دون اختراق حاسم يبدل مسارها، رغم التهديدات والضربات الأمريكية والإسرائيلية المتكررة والمتواصلة.

وبحسب المقال، فإن ما يتسع اليوم ليس رقعة القتال فقط، بل أيضا الفجوة بين التصريحات والواقع.

ويشير الكاتب إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عاد إلى التهديد بما سمّاه الجحيم إذا لم يُفتح مضيق هرمز أو يُنجَز اتفاق، لكنه يشكك في جدية هذه الإنذارات، مذكرا بأن الرئيس الأمريكي سبق أن أطلق مُهلا مماثلة من دون أن يمضي بها إلى نهايتها.

تداعيات طويلة

ويرى الكاتب أن التردد الأمريكي لا يعكس غموضا سياسيا فحسب، بل تحفظات داخل الإدارة والجيش على كلفة الخيارات المطروحة، خصوصا مع ما قد تجرّه من ارتفاع في أسعار النفط وخسائر سياسية داخلية.

وفي المقابل، يقول ليمور إن إسرائيل تبدو أكثر ميلا إلى إطالة القتال، خشية أن يؤدي وقف مبكر للحرب إلى خروج إيران أكثر خطرا.

ومع ذلك، يلفت إلى أن مخاوف جوهرية لا تزال قائمة، في مقدمتها بقاء نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم العالي التخصيب داخل إيران، بما يُبقي الخطر النووي ماثلا رغم الحملة العسكرية.

ويضيف أن الجيش الإسرائيلي بعدما استكمل ضرب الأهداف التي صنَّفها حيوية، انتقل إلى استهداف بنى ثانوية وصناعية لإبطاء التعافي الإيراني، لكنَّ الكاتب يشكك في جدوى ذلك على المدى البعيد، محذرا من أن طهران قد تستعيد قدراتها بوتيرة أسرع بدعم من الصين وروسيا، بما يمهد لجولة أخرى من الحرب.

ويخلص المقال إلى أن إسرائيل تجد نفسها في حرب طويلة مع إيران ولبنان، وفي جبهة داخلية منهكة، من دون أفق واضح للنهاية، في حين تتزايد الأسئلة التي لم تقدّم القيادة السياسية إجابات مقنعة عنها بعد.