أزمة الدواء تفتك بأجساد المرضى النازحين في غزة

وسط الخيام الضيقة، لا تقتصر معاناة النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة على نقص الغذاء والماء، بل تمتد لتطال حقهم الأساسي في العلاج، مما يحوّل الأمراض المزمنة والإصابات إلى حكم بالموت البطيء.

تتجسد ذروة هذه المأساة في قصة الجريح رائد المريدي، الذي يرقد في خيمة متهالكة، بجسد هزيل أنهكته نوبات تشنج قاسية لا يوجد لها علاج.

ويعاني المريدي من صعوبة البلع الطبيعي للطعام والماء، مما تسبب في فقدانه الكثير من الوزن، وتروي زوجته معاناتها في رحلة البحث عن دواء يخفف من آلام زوجها، خاصة بعد فقدانه وغيره أدوية الأعصاب الحيوية.

وتصف زوجته حالته بمرارة قائلة إن "وضعه يزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب انعدام العلاج"، حيث تراقبه بعجز تام، وسط غياب تام للأدوية التي كانت تسيطر على حالته الصحية.

فغالبا ما تنتهي رحلة الزوجة ومثلها من ذوي المرضى في غزة أمام رفوف فارغة في الصيدليات، الأمر الذي يضطر الصيادلة أحيانا لتوجيه المرضى نحو بدائل غير دقيقة أو العودة للأطباء لمحاولة إيجاد صيغ علاجية قريبة مما هو مفقود.

علاجات الأمراض المزمنة

وتعكس قصة الخمسيني ناصر العقاد معاناة أخرى لأصحاب الأمراض المزمنة في غزة، فهو يعاني من أمراض الغدة، ويضطر للقبول بجرعات أقل بكثير مما يحتاجه جسده، كأن يأخذ جرعة 50 مليغراما كبديل لجرعات الـ100 والـ200 مليغرام المفقودة، لمجرد البقاء على قيد الحياة.

من الناحية الطبية، يؤكد الدكتور أحمد أبو طه رئيس قسم الغدد الصماء بمجمع ناصر أن توقف نقاط الرعاية الأولية عن توزيع الأدوية المزمنة زاد العبء على المرضى وعرضهم لمضاعفات خطيرة.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة إلى كارثة حقيقية؛ حيث إن 46% من الأصناف الدوائية الأساسية (نحو 285 صنفا) غير متوفرة تماما في القطاع، فيما نفد 66% من المستهلكات الطبية الضرورية، مما يجعل المستشفيات والمراكز الطبية عاجزة عن تقديم أدنى مستويات الخدمة.

وتأتي هذه الأزمة الدوائية كجزء من حرب شاملة شنتها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب تقارير وزارة الصحة الفلسطينية، فإن الحرب أدت إلى استشهاد أكثر من 72 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 172 ألفا آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء. وفي ظل استهداف المنظومة الصحية، يواجه آلاف المرضى من النازحين في غزة خطرا محدقا بسبب نفاد الأدوية.