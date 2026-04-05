بولتون: ترمب في حالة "ذعر" بعد إسقاط مقاتلتين أمريكيتين بإيران

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون إن إسقاط إيران لمقاتلتين أمريكيتين فوق أراضيها قد وضع الرئيس دونالد ترمب على الأرجح في حالة من "الذعر".

وقد أسقط الجيش الإيراني طائرة أمريكية من طراز "إف-15 إي سترايك إيغل" فوق الأراضي الإيرانية، وهو ما يمثل أول حالة معروفة يقوم فيها الجيش الإيراني بإسقاط طائرة أمريكية منذ بدء الهجوم الأمريكي والإسرائيلي في 28 فبراير/شباط الماضي.

وفي وقت لاحق، أعلنت إيران أن دفاعاتها الجوية قد أصابت أيضا طائرة هجومية من طراز "إيه-10 وارهوغ".

ونقل الموقع الأمريكي ذا هيل عن بولتون، الذي كان مستشارا للأمن القومي لترمب في عهدته الرئاسية الأولى، قوله، في تصريحات صحفية السبت، إن غياب رد فعل مصور ومباشر من جانب الرئيس ترمب يظهر أن هذا الهجوم "يقوض تماما مصداقية البيت الأبيض، وأن هذه جراح ألحقها البيت الأبيض بنفسه، وليست من فعل الإيرانيين".

وأضاف بولتون أن ترمب ربما انتابته حالة من الذعر ويبدو أنه يبحث عن طريقة لإعلان النصر والانسحاب من الحرب على إيران، بغض النظر عما إذا كان سيفتح مضيق هرمز قبل القيام بذلك أم لا"، وأضاف: "أعتقد أن هذا أيضا يُعد خطأ".

وقد تمكن قائدا الطائرتين الأمريكيتين من القفز بالمظلات أثناء سقوط المقاتلتين، ونجحت القوات الأمريكية لاقحا في إنقاذ أحد الطيارين، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن الآخر.

تذبذب أو ضعف

ويرى بولتون أنه حتى لو تمكنت إيران من أسر أحد الطيارين، فإن ذلك لن يغير من طبيعة الحرب، لكنه سيكون اختبارا لعزيمة أمريكا في وقت يبدي الرئيس ترمب تذبذبا أو ضعفا جراء الحرب وهو ما يعني أن الإدارة الأمريكية لم تفكر مليا وبشكل شامل في تداعيات هذه العملية العسكرية.

وقد بدأت القوات العسكرية الأمريكية البحث عن الطيار المفقود باستعمال مروحيتين تعرضتا لنيران إيرانية قبل أن تتمكنا من الإفلات، وذلك وفقا لما صرح به لموقع ذا هيل مصدر مطلع على الأمر، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المعلومات العملياتية التي أدلى بها.