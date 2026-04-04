هل يستطيع ماكرون إعادة فتح مضيق هرمز سلميا؟

في وقت تتصاعد فيه التوترات بمنطقة الخليج، وبينما تدعو الولايات المتحدة إلى استخدام القوة العسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز الحيوي، اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسارا مختلفا وصفه بالمبادرة السلمية، لتأمين الملاحة التجارية دون اللجوء إلى العمليات العسكرية، في خطوة قد تعيد أوروبا إلى قلب المشهد الدبلوماسي في المنطقة.

ووفق ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز عن دبلوماسي ومسؤول أممي، فقد أحبطت روسيا والصين وفرنسا محاولة في مجلس الأمن لتسهيل عمل عسكري ضد إيران، معلنة معارضتها أي صيغة تسمح باستخدام القوة.

وتعكس هذه الخطوة رغبة باريس في إيجاد حل قانوني وعملي، يضمن مرور السفن التجارية دون مواجهات عسكرية، ويحمي المصالح الأوروبية في الخليج.

وفي مؤشر عملي على الخطوة الفرنسية، عبرت سفينة الحاويات الفرنسية "كريبي" المضيق شمال جزيرة خارك على مقربة من السواحل الإيرانية، في أول عبور معلن لسفينة أوروبية منذ إغلاق المضيق إثر الحرب، ويُرجَّح أن مرور السفينة تم وفق اتفاق مع الحرس الثوري الإيراني لتأمين سلامة الرحلة، مما يعكس جدية باريس في اتباع سياسة تفاهم مباشرة مع طهران.

وأوضح مدير وحدة الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث مروان قبلان أن فرنسا تتبنى نهجا مستقلا في سياستها الخارجية، وهو ما تكرر في مراحل تاريخية عدة، من حرب 1967 إلى غزو العراق عام 2003، وصولا إلى تعاطيها مع الملف الإيراني الحالي.

وقال قبلان "فرنسا ترى أن أي عملية عسكرية لإعادة فتح المضيق غير قانونية وغير شرعية، لأنها لم تستند إلى قرار من مجلس الأمن، كما أن استخدامها للقوة قد يكون غير عملي ويترتب عليه خسائر كبيرة".

وساطة فرنسية

وأضاف أن فرنسا تتجه نحو تقديم نفسها وسيطا، بطرح مبادرة تبدأ بوقف إطلاق النار، تليها مفاوضات مباشرة مع إيران، ثم إنشاء قوة دفاعية لمرافقة السفن التجارية، على أن تكون هذه الخطوة بالتنسيق مع الأمم المتحدة أو من خلال إطار قانوني يقره مجلس الأمن لمنحها الشرعية الدولية.

إعلان

وعن احتمال وقوع أحداث أمنية مفاجئة، أشار قبلان إلى أن نجاح المبادرة الفرنسية يعتمد على مدى تعاون إيران مع المقترح، مضيفا "فتح المضيق بالتفاهم مع الإيرانيين يقلل إلى حد كبير من احتمال حدوث أي تصعيد مفاجئ". لكنه أوضح أن مصير المبادرة يرتبط بتجاوب الولايات المتحدة التي تمضي حاليا باتجاه التصعيد العسكري، مشيرا إلى أن النهج الفرنسي قد يواجه تحديا إذا استمرت واشنطن في موقفها الحالي.

كما سلط قبلان الضوء على التحولات الأوروبية بشأن الأزمة، مؤكدا أن الأوروبيين يرون أن هذه الحرب ليست حربهم، وأن الولايات المتحدة لم تشركهم في اتخاذ القرار قبل بدءها بشن الضربات على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، وهو ما يجعل الموقف الأوروبي يقوم على حماية مصالحهم وتفادي الانخراط في صراعات لم يُستشاروا بشأنها.

وأوضح أن حلف شمال الأطلسي لم ينشأ أصلا لمواجهة حرب في الشرق الأوسط، وإنما لحماية أمن واستقرار ضفتي الأطلسي، مما يعكس فجوة واضحة بين الموقفين الأمريكي والأوروبي.