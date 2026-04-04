هذا ما تستخدمه إيران للحفاظ على قدراتها وتضليل أمريكا وإسرائيل

أفادت تقارير استخباراتية أمريكية بأن إيران تمتلك قدرة فائقة على إعادة بناء منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والتحصينات الأرضية خلال ساعات فقط من تعرضها لضربات عسكرية من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأورد موقع "واي نت" الإلكتروني التابع ليديعوت أحرونوت عن تلك التقارير الاستخباراتية أن طهران لا تزال تحتفظ بمخزون ضخم من الصواريخ والمنصات المتحركة رغم الحملة الجوية المكثفة.

ونقل الموقع عن صحيفة نيويورك تايمز قولها إن وثائق استخباراتية حصلت عليها كشفت أن القوات الإيرانية تنجح في ترميم صوامع الإطلاق والمخابئ تحت الأرض وإعادتها للخدمة العملياتية بسرعة مذهلة بعد استهدافها، مما يثير تساؤلات حول مدى فاعلية الإستراتيجية الرامية لتقويض قدرات طهران الصاروخية.

تشكيك استخباراتي

وأوضح التقرير أن وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) والبيت الأبيض، رغم إعلانهما عن تحقيق تقدم ملموس وتوجيه ضربات لآلاف الأهداف داخل إيران منذ بدء المواجهات، يواجهان تشكيكا من وكالات الاستخبارات الأمريكية بشأن الاقتراب من تدمير القوة الصاروخية الإيرانية بشكل نهائي.

وأشار مسؤولون أمريكيون مطلعون على الموقف إلى أن أجهزة الاستخبارات لم تتمكن من تحديد عدد المنصات المتبقية لدى إيران بدقة عالية، مؤكدين أن النظام الإيراني لا يزال قادرا على استخدام ترسانته لضرب أهداف في إسرائيل ودول المنطقة، مما يبقي التهديد قائما رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة.

طهران تنتهج إستراتيجية تعتمد على نقل المنصات إلى الكهوف والمخابئ الجبلية العميقة لحمايتها، مع التوسع في استخدام "الأهداف الهيكلية الخادعة" لتضليل أجهزة الرصد.

تضليل أجهزة الرصد

وفي سياق متصل، كشفت التقييمات أن طهران تعتمد إستراتيجية نقل المنصات إلى الكهوف والمخابئ الجبلية العميقة لحمايتها، مع التوسع في استخدام "الأهداف الهيكلية الخادعة" لتضليل أجهزة الرصد.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة تجد صعوبة في وضع تقييم دقيق نظرا لعدم التأكد من عدد المنصات الحقيقية التي دُمّرت مقارنة بالنماذج الوهمية التي نشرتها إيران لتشتيت الهجمات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن القوات الإيرانية أثبتت كفاءة في استخراج المنصات من المواقع التي تعرضت للقصف وإعادة تشغيلها، مما يعزز تقديرات سابقة أشارت إلى أن إيران لا تزال تحتفظ بنحو نصف قدراتها الصاروخية تقريبا، وهو ما يمنح طهران أداة ضغط مستمرة للتهديد الإقليمي سواء استمرت الحرب أو توقفت.