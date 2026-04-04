مستشار بالخارجية الإيرانية: لم نطلب وقف إطلاق النار وغير متفائلين بمبادرات أمريكا

نفى علي صفري، مستشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وجود أي مفاوضات بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، واصفا حقيقة ما يجري بأنه مجرد نقل رسائل عبر قنوات مختلفة، مؤكدا سعي طهران لوقف هذه الحرب.

وجاءت تصريحات المسؤول في الخارجية الإيرانية بعد انقضاء 8 أيام من مهلة الـ10 أيام التي منحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإيران لإبرام اتفاق جديد أو تغيير سياساتها، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي وإغلاق مضيق هرمز.

وقال صفري -في تصريحات للجزيرة مباشر- إن طهران تنظر لجميع المقترحات الأمريكية نظرة متشائمة، لأنها غير واقعية ومبالغ فيها، كذلك الوضع الميداني المتوتر، خاصة بعد استهداف منشآت الطاقة والاشتباكات البحرية، مما يجعل أي مقترح سياسي يبدو بالنسبة لطهران وثيقة استسلام أكثر من كونه اتفاقا دبلوماسيا متكافئا.

ونفى صفري نفيا قاطعا الادعاءات التي ساقها ترمب بأن إيران طلبت وقف إطلاق النار، ووصف هذه التصريحات بأنها غير صحيحة وعارية عن الصحة، واعتبرها جزءا من الحرب النفسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية، وأن ترمب يحاول تصوير إيران في موقف ضعف أمام الرأي العام العالمي والمحلي الأمريكي.

وفي سياق متصل، تطرق صفري إلى تماسك الجبهة الداخلية الإيرانية، مشيرا إلى أن المؤسسات الإيرانية تعمل بتنسيق كامل، نافيا وجود خلافات جوهرية في اتخاذ القرار بين الجناح الدبلوماسي والعسكري في مواجهة التهديدات الأمريكية.

وتشهد المنطقة منذ نهاية الشهر الماضي توترا عسكريا وأمنيا متصاعدا، منذ شن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية حربا على طهران، تسببت في مقتل قيادات مهمة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتدمير كثير من المنشآت الإستراتيجية، في حين ردت طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيرة على أهداف في إسرائيل، ومواقع أخرى بالمنطقة قالت إنها تمثل مصالح أمريكية.