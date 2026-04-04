سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

الطيار الأمريكي المفقود.. تايمز: مخاوف أمريكية من أزمة رهائن بإيران

حفظ

A U.S. Air Force F-15E Strike Eagle aircraft takes off for a mission supporting Operation Epic Fury during the Iran war at an undisclosed location, March 9, 2026. U.S. Air Force/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
طائرة "إف-15 سترايك إيغل" التي أُسقطت واحدة من طرازها في إيران (رويترز)
Published On 4/4/2026

قالت صحيفة تايمز إن إسقاط طائرة أمريكية في الأراضي الإيرانية يثير مخاوف جدية من أزمة رهائن محتملة، في الوقت الذي تعرض فيه إيران مكافآت مالية لمن يعثر على الأمريكي المفقود.

وأوضحت الصحيفة البريطانية -في تقرير بقلم جورج غريلز من واشنطن– أن صور مقعد القذف في صحراء إيران أظهرت أن أحد الطيارين الأمريكيين قد نجا، في حين لا يزال زميله مفقودا.

في البداية، أعلنت إيران إسقاط طائرة "إف-35" الأكثر تطورا، لكن الصور والفحص الأولي للحطام أوضحت أنها طائرة "إف-15 سترايك إيغل" كانت مخصصة لعمليات القصف بعيدة المدى ويشغلها طاقم مكون من شخصين، وهو ما يزيد قلق واشنطن بشأن مصير الضابط الثاني.

وأشارت الصحيفة إلى عملية محاولة إنقاذ تم خلالها تصوير طائرات "هيركول سي-130 جي سوبر"، وهي تزود مروحيات بلاك هوك بالوقود على بعد أكثر من 100 ميل من الحدود العراقية، ضمن عملية البحث عن الطيارين.

The Iranian state media said to show fragments of a downed U.S. jet in this picture said to be taken in central Iran and released on April 3, 2026. IRNA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. IRAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN IRAN. NO USE BBC PERSIAN. NO USE VOA PERSIAN. NO USE MANOTO. NO USE IRAN INTERNATIONAL. NO USE RADIO FARDA. REFILE - CORRECTING FROM "JETS" TO "JET" VERIFICATION: -Reuters was not able to confirm the location or date when the photos were taken. - Type of aircraft could not be verified, but William Goodhind, a forensic imagery analyst with Contested Ground, told Reuters that the plane’s tail fin seen in the photos is consistent with that of a F-15E Strike Eagle. -The red stripe seen on the tail fin of the plane in the photos is consistent with the tail section of a F-15E Strike Eagle seen in file photos. -A U.S. official told Reuters on April 3 that a U.S. fighter jet was shot down over Iran.
صورة نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية تظهر أجزاء من طائرة أمريكية يُزعم أنها التُقطت في وسط إيران (رويترز)

مكافأة إيرانية ضخمة

وفي هذا السياق، قالت الصحيفة إن السلطات الإيرانية عرضت مكافآت مالية ضخمة تصل إلى حوالي 60 ألف دولار لمن يعثر على الطيارين، في محاولة لاستغلال السكان المحليين في صحراء كهكيلوية وبوير أحمد للعثور عليهما.

ويأتي هذا الحادث وسط حملة عسكرية أمريكية وإسرائيلية استخدمت فيها القنابل الذكية بعد استنفاد صواريخ توماهوك باهظة الثمن، وهو ما اعتبره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دليلا على التفوق الجوي الأمريكي في إيران، رغم أن الحادث كشف هشاشة الوضع على الأرض ومخاطر العمليات العسكرية.

وكان ترمب يشعر بفخر شخصي لأن الطائرات الأمريكية المقاتلة كانت تطير في الأجواء الإيرانية دون اعتراض، وقال قبل أسبوعين "لقد أسقطنا دفاعهم الجوي، لا يوجد أي دفاع جوي على الإطلاق".

إعلان

وتمكنت القوات الخاصة الأمريكية من إنقاذ الطيار الأول الذي يتلقى العلاج الآن، في حين لا يزال ضابط أنظمة الأسلحة مفقودا، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن أي تأخير في إنقاذه قد يعطي إيران ورقة ضغط قوية على الرئيس ترمب.

A Black Hawk helicopter flies over the coastline, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran, as seen from Tel Aviv, Israel, March 8, 2026. REUTERS/Dylan Martinez
مروحيات بلاك هوك شاركت في البحث عن الطيارين الأمريكيين (رويترز)

ونبه تقرير الصحيفة إلى أن البيت الأبيض يحاول إدارة الأزمة وتفادي أي كارثة شبيهة بما حدث في الماضي، حيث انتقد ترمب عندما كان شابا الرئيس السابق جيمي كارتر لفشله في إنقاذ 66 دبلوماسيا أمريكيا احتُجزوا رهائن في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية عام 1979، قائلا "أن يحتجزوا رهائننا أمر سخيف تماما، وأن يسمح بلد مثل إيران بذلك هو كارثة في رأيي".

وبعد اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من قبل القوات الأمريكية في يناير/كانون الثاني، عبر ترمب عن ارتياحه لأن العملية لم تكن كارثية كما حدث في عهد كارتر.

وخلص الكاتب إلى أن هذه الحادثة تذكّر واشنطن بمخاطر العمليات العسكرية المعقدة خلف خطوط العدو، وتضع الإدارة الأمريكية أمام اختبار حقيقي لقدرات البحث والإنقاذ لديها، فيما تتصاعد المخاوف من أي تصعيد إضافي قد يؤدي إلى خسائر أمريكية أكبر أو أزمة دبلوماسية خطيرة مع إيران.

المصدر: تايمز

إعلان