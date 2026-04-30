صحف عالمية: حرب إيران تربك صادرات السلاح الأمريكية وإسرائيل تغرق في لبنان

في جولة على أبرز ما تناولته الصحف والمجلات العالمية، تتقاطع ملفات الحرب والسياسة والأزمات الإنسانية، من واشنطن إلى كييف، مرورا بلبنان ومالي وغيرها، حيث تتكشف أسئلة محرجة حول دوافع الحروب وكلفتها، وتظهر تداعياتها على التحالفات.

وسلطت مجلة تايم الأمريكية الضوء على جلسة استماع في الكونغرس لمناقشة ميزانية الحرب، تحولت إلى استجواب مباشر لوزير الحرب بيت هيغسيث.

وذكرت المجلة أن الوزير واجه أسئلة تجنبتها إدارة الرئيس دونالد ترمب منذ بداية الحرب مع إيران، تتعلق بالأسباب الحقيقية لشنها، وإمكانية تحقيق أهدافها، وتوقيت وشكل نهايتها، وذلك في ظل ما وصفته بمواجهة بين أعضاء كونغرس رافضين للصراع والوزير، بالتزامن مع تطورات ميدانية واقتراب انتهاء مهلة الـ60 يوما.

وفي سياق متصل، أشارت مجلة فورين بوليسي إلى أن الحروب الأمريكية بدأت تضر بصادرات السلاح وتزعزع ثقة الحلفاء.

واستعرضت المجلة حالة إستونيا التي، رغم دعمها لواشنطن في حرب إيران، أوقفت عنها الإدارة الأمريكية صادرات السلاح بسبب الحاجة إليه في الجبهة الإيرانية.

كما لفتت إلى غضب سويسرا إثر تأخر تسليم صواريخ باتريوت، مما دفعها إلى وقف دفع مستحقاتها، موضحة أن حق واشنطن القانوني في تجميد الشحنات قد يثني الدول عن شراء منتجاتها.

"مستنقع لبنان"

بدوره، كتب أوري مسغاف في صحيفة هآرتس أن الجيش الإسرائيلي "المنهك" يغرق مجددا في لبنان بلا هدف واضح، محذرا من وضع "مقلق للغاية".

واستند الكاتب إلى محادثات ووثائق وتقارير ليؤكد أن المشهد يعيد إلى الأذهان أشهر القتال في قطاع غزة والمنطقة الأمنية السابقة في لبنان، معتبرا أن إسرائيل تتخبط في "مستنقع" جديد بقيادة مريضة ومتعثرة.

مختبر أوكراني

من جانبها، كشفت صحيفة لوموند الفرنسية أن أوكرانيا تحولت خلال 4 سنوات من الحرب إلى مختبر عالمي للتصنيع العسكري، حيث تستعد لتصدير تقنياتها بعد أن كانت تعتمد على دعم الحلفاء، مع ظهور أكثر من ألفي شركة ناشئة لتصميم وإنتاج الطائرات المسيّرة.

إعلان

وبعيدا عن القارة العجوز، أفادت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية بأن سيطرة جماعات مسلحة على مناطق شمال مالي وجهت ضربة لجهود روسيا، كاشفة محدودية قدرتها على تحقيق أهدافها، في ظل ضعف استخباراتي وسوء تنسيق وتداعيات انتهاكات، مع توقعات بإعادة تموضع يركز على حماية النظام بدل السيطرة الميدانية.

أما صحيفة إندبندنت" البريطانية فتوقفت عند تحذيرات أممية من اقتراب دولة جنوب السودان من المجاعة، ووصفت الوضع بأنه "انحدار خطير" مع تصاعد النزاع ونقص المساعدات.

ونقلت الصحيفة عن طبيب في ولاية أعالي النيل أن المستشفيات تعاني انقطاع الكهرباء ونقصا حادا في الأدوية، مما يجبر الأطباء على العمل بموارد شبه معدومة.

وأشارت إلى أن نحو 2.2 مليون طفل دون الخامسة يعانون سوء التغذية الحاد، مع احتمال انضمام 700 ألف آخرين، إضافة إلى تأثر 1.2 مليون امرأة حامل ومرضع.