"أسيلسان" التركية.. لاعب إستراتيجي صاعد بالصناعات الدفاعية العالمية

في ظل الحرب الروسية الأوكرانية وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، تزايد الاهتمام بالصناعات الدفاعية التركية. وفي هذا السياق، برزت شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية كأبرز الشركات الصاعدة محليا وعالميا.

ولا تُظهر النتائج المالية للشركة للربع الأول من العام الجاري قوتها الاقتصادية فحسب، بل أيضا تحولها إلى لاعب إستراتيجي في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية، حسبما نقلت صحيفة ملييت التركية.

وصعدت شركة "أسيلسان" إلى المرتبة 11 في تصنيف شركات الصناعات الدفاعية العالمية بقيمة سوقية تقارب 42.3 مليار دولار، وفق منصة سافونما صنايي إس تي المتخصصة في الصناعات الدفاعية التركية.

وحققت الشركة التركية قفزة لافتة بصعودها ستة مراكز خلال ثلاثة أشهر فقط لتقترب من دخول قائمة العشرة الكبار، بعد أن كانت في المركز 17 مطلع عام 2026.

وتبرز أسيلسان باعتبارها الشركة التركية الوحيدة ضمن هذا التصنيف، الذي يضم عمالقة عالميين مثل شركتي "لوكهيد مارتن" و"نورثروب غرومان" الأمريكيتين وشركة "بي إيه إي سيستمز" البريطانية.

أداء قوي

ولخصت ملييت الأداء المالي والتجاري لـ"أسيلسان" -الشركة الأعلى قيمة سوقية في بورصة إسطنبول- خلال الربع الأول من عام 2026، فيما يلي:

زادت إيرادات الشركة بنسبة 15%، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتصل إلى 34.3 مليار ليرة تركية.

ارتفعت قيمة عقود التصدير الجديدة الموقعة بنسبة 69% لتصل إلى 629 مليون دولار.

شكّلت عقود التصدير نصف إجمالي العقود المبرمة خلال الربع الأول.

شملت العقود الدولية تصدير أنظمة اتصالات، وأنظمة الحمولة المخصصة للمسيّرات البحرية، وأنظمة الدفاع الجوي وإلكترونيات الطيران.

استثمارات متزايدة

وتماشيا مع زيادة حجم الطلبات، استعرضت "سافونما صنايي إس تي" تسارع استثمارات شركة "أسيلسان" في مجالي الإنتاج وتطوير التكنولوجيا خلال عام 2025، في النقاط التالية:

زيادة الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 40% ليصل إلى 1.36 مليار دولار.

ارتفاع استثمارات الإنتاج المتسلسل بنسبة 106% لتبلغ 372 مليون دولار.

تشغيل 14 منشأة إنتاج جديدة.

وضع حجر الأساس لقاعدة أوغولبي التقنية في أنقرة -أحد أكبر الاستثمارات في الصناعات الدفاعية في تاريخ تركيا- مع التخطيط لبدء تشغيل مرحلتها الأولى في الربع الثاني من عام 2026.

لاعب إستراتيجي

ويشير المدير العام لأسيلسان أحمد أكيول إلى أن التحول الذي حققته الشركة جذب انتباه الفاعلين الدوليين، مستشهدا بزيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته لها الأسبوع الماضي.

ويؤكد أكيول أن هذه الزيارة تعكس تحول "أسيلسان" من مجرد شركة منتجة للتكنولوجيا إلى فاعل يسهم في تحديد معاييرها، حسبما نقلت صحيفة ملييت.

ووفقا لأحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" (SIPRI)، صعدت تركيا، خلال الفترة بين عامي 2021 و2025، إلى المرتبة 11 ضمن أكبر مصدّري الأسلحة في العالم.

وارتفع حجم صادراتها من الأسلحة بنسبة 122% مقارنة بالفترة السابقة بين عامي 2016 و2020.