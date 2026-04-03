الزهور والسمك والسيراميك وبلاي ستيشن على قائمة ضحايا حرب إيران

أحد الأمور الرئيسية التي أغفلها دعاة الحرب على إيران هو ترابط الاقتصاد العالمي في العالم الحالي وتشابكه، بحيث تتعدى الصدمات الاقتصادية النفط والطاقة، وتؤثر على قطاعات وسلع لم يكن أحد يتوقعها.

وزخرت الصحف الأجنبية بأمثلة على الثمن الخفي للحرب، فسلطت نيويورك تايمز مثلا –في تقرير سابق– الضوء على اختفاء طبق الدجاج بالزبدة من بعض طاولات المطاعم الهندية، بسبب قلة توفر غاز الطهي، وهو طبق يحتاج أن يُطهى على نار هادئة.

بدورها، كشفت صحيفة تايمز البريطانية أن المستهلك البريطاني أصبح يدفع ثمن الحرب بطرق لم تخطر على البال.

فمن باقات الزهور إلى وجبات السمك والبطاطس، ومن أجهزة الألعاب إلى سباقات الفورمولا 1، يضطر البريطانيون إلى التعامل مع تبعات حرب لم تبدأها بلادهم، بحسب الصحيفة.

الخزفيات وبلاط الحمامات والمراحيض

لفتت كاتبة التقارير آنا داول -وهي متدربة في مجال صحافة البيانات لدى تايمز- بداية إلى معاناة صناعة السيراميك في بريطانيا، التي تعاني أصلا من تبعات حرب أوكرانيا، مع مخاوف من إفلاس شركات كبيرة وعريقة مثل "دنبي".

ونقلت الصحيفة عن روبرت فليلو، الرئيس التنفيذي لمنظمة "يو كيه سيراميكس"، أن الزيادات الجديدة في أسعار الطاقة قد تكون "القشة التي تقصم ظهر" الشركات في البلاد.

كما أدى نقص الغاز إلى إغلاق مصانع في مدينة موربي الهندية، وهي مركز رئيسي لتصدير المراحيض الخزفية إلى أوروبا، مع توقع توقف الإنتاج لمدة أسبوعين.

وقد تكلف حاوية الشحن الواحدة لبلاط السيراميك من الشرق الأوسط ما يصل إلى 18 ألف دولار، بعد أن كانت تكلف 3500 دولار فقط، مع احتجاز بعض الشحنات في مضيق هرمز، دون جدول زمني واضح لحل الأزمة، بحسب التقرير.

بلاي ستيشن 5

أكدت الصحيفة أن الحرب زادت أزمة الرقائق الإلكترونية سوءا، والتي كانت تعاني أصلا بسبب توسع مراكز الذكاء الاصطناعي.

وتفاقمت الأزمة بعد تضرر منشآت إنتاج الهيليوم في قطر، مما أجبر المصانع على الاعتماد على مخزوناتها الطارئة من الغاز.

وبالتالي، رفعت شركة سوني سعر جهاز بلاي ستيشن 5 -بجميع إصداراته- بنسبة 19% ابتداء من أمس الثاني من أبريل/نيسان، نتيجة ضغوط الاقتصاد العالمي، طبقا للتقرير.

وتهدد أزمة الطاقة أيضا إطلاق الإصدارات القادمة من أجهزة اللعب من سلسلة بلاي ستيشن وحتى إكس بوكس، بحسب الصحيفة.

وقال بيرس هاردينغ رولز، خبير صناعة الألعاب في شركة أمبير أناليسيس، لتايمز إن الحرب ستزيد من ضغط الذكاء الاصطناعي على الأسعار، وسيكون لها تأثير متعدد الأبعاد على قطاع الألعاب.

السمك والبطاطس

تواجه مطاعم السمك والبطاطس المقلية "فيش آند شيبس" أزمة مزدوجة في سلاسل توريد الأسماك وارتفاع تكلفة الغاز، بحسب التقرير.

فقد ارتفعت تكاليف السمك والطاقة ومواد التغليف المستوردة من الصين، كما ارتفعت أسعار وقود سفن الصيد إلى الضعف تقريبا، بحسب ما نقله التقرير عن أندرو كروك، رئيس الاتحاد الوطني لقلي الأسماك، المسؤول عن محلات "السمك والبطاطس" التقليدية.

وفي إشارة لتبعات هذه الزيادات، أخبر الصياد بيتر بروس الصحيفة أن قيمة الوقود تضاعفت تقريبا، مما أدى إلى خسارة كل فرد من طاقم سفينته نحو 300 جنيه إسترليني (397 دولارا أمريكيا تقريبا) من دخله في الرحلة الأخيرة.

الزهور

ولفتت تايمز إلى تأثير الحرب على تجارة الزهور، سواء المزروعة محليا في بريطانيا أو المستوردة من كينيا.

ونقلت عن مجلس الزهور الكيني إعلانه عن خسائر فادحة بلغت 4.2 ملايين دولار خلال أول 3 أسابيع فقط من الصراع، نتيجة تعطل الشحن وارتفاع التكاليف.

وأوضح كليمنت توليزي، الرئيس التنفيذي للمجلس، للصحيفة أن الصادرات الكينية انخفضت من 450 ألف زهرة يوميا إلى أقل من 200 ألف، مما اضطر المزارعين للتخلص من 50% من إنتاجهم وإتلافه.

وفي المحصلة، يكشف التقرير أن حرب إيران لا تُخاض فقط بالصواريخ، بل أيضا عبر الاقتصاد العالمي، حيث تمتد آثارها إلى أبسط تفاصيل الحياة اليومية، لتؤكد أن العولمة تجعل من أي صراع إقليمي أزمة تمس الجميع.