مسؤول بالعدالة والتنمية التركي: حرب إيران تكشف قواعد عالم جديد

قال حسن بصري يالتشين، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية التركي، إن الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران يكشف عن قواعد العالم الجديد، لأن هذه الحرب بدأت عهدا جديدا تُهمَل فيه العدالة والقضاء والقانون الدولي.

وأضاف يالتشين، خلال مقابلة مع صحيفة "مِلِّيّت" التركية، أن العالم دخل مرحلة خطيرة، لأنه لم يعد للحصانة الدبلوماسية أو القانون الدولي أو القيم التي كانت تُقدّر سابقا وزن يُذكر.

وحذّر من أن استهداف قادة الدول يفتح الباب أمام انفلات خطير، إذ إن كسر قاعدة واحدة قد يدفع الأمور إلى مسارات غير متوقعة، مضيفا أن ذلك من شأنه أن ينذر بصراع قادم أشد ضراوة.

وحول الطرف المنتصر، أفاد يالتشين: "في هذه الحرب غير المتكافئة، إذا لم يستطع القوي الانتصار فقد خسر، وإذا استطاع الضعيف الصمود فقد انتصر، ونحن الآن نتجه نحو تلك النقطة".

وأكد نائب رئيس الحزب أن استمرار واشنطن في هذه الحرب أمر "غير منطقي"، مشيرا إلى أن إسرائيل لها تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أن إسرائيل لن تتوقف في هذه الحرب إلا إذا كانت مجبرة على ذلك، عندما ترى أنها لم تعد قادرة على إحراز مزيد من التقدم.

حذر يالتشين من أن طهران تمارس لعبة خطيرة بمهاجمتها للمنطقة للضغط على دول الجوار وزيادة تعقيد الوضع الاقتصادي العالمي للتوصل إلى اتفاق سلام

وحول الموقف الإيراني، حذّر يالتشين من أن طهران تمارس لعبة خطيرة بمهاجمتها للمنطقة للضغط على دول الجوار وزيادة تعقيد الوضع الاقتصادي العالمي للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقال المسؤول التركي إن واشنطن جعلت من إعادة فتح مضيق هرمز هدفا لها، لافتا إلى أن إيران لن تسمح بذلك بسهولة لأنها تدرك أنها تستطيع تحقيق مكاسب أكبر حاليا، ما قد يدفعها إلى الابتعاد عن طاولة المفاوضات.