من الدولارات إلى جوازات السفر.. ترمب يريد ترك بصمته في كل مكان

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن خطط لإصدار نسخة محدودة من جوازات السفر تحمل صورة الرئيس دونالد ترمب، في خطوة تأتي ضمن الاستعدادات للاحتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة في يوليو/تموز المقبل.

وقال المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، إن "عددا محدودا من جوازات السفر المصممة خصيصا" سيُقدَّم للجمهور، موضحا أنها ستتضمن "أعمالا فنية مخصصة وصورا محسّنة"، بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتوضح الصحيفة أن هذه الجوازات ستكون متاحة لأي مواطن أمريكي يتقدم بطلب عبر وكالة جوازات السفر في واشنطن، وذلك حتى نفاد الكمية، دون أي رسوم إضافية.

الرسم

وتُظهر النماذج الأولية للتصميم صورة لترمب داخل صفحات الجواز، إلى جانب توقيعه بالحبر الذهبي، وفق وصف مجلة تايم الأمريكية.

كما يركز التصميم على إحياء الرموز الوطنية، إذ سيُطبع على إحدى الصفحات لوحة تجسد لحظة توقيع "إعلان الاستقلال" بريشة جون ترامبل، في حين يظهر وجه ترمب في صفحة أخرى فوق نص إعلان الاستقلال نفسه.

ويشمل التصميم الجديد أيضا تعديلات على غلاف الجواز، وسيحمل الغلاف الخلفي علم الولايات المتحدة بنسخته لعام 1777، مع الرقم "250" في وسط 13 نجمة ترمز للمستعمرات الأصلية، بحسب تايم.

ونقلت تايم عن الوزارة أن العدد النهائي للجوازات التي سيُنتَج لم يُحدد بعد، ونفت الوزارة تقارير تشير إلى أنه لن يُنتَج أكثر من 25 ألف نسخة.

ومن المتوقع أن يتزامن طرح هذه الجوازات مع احتفالات الاستقلال المرتقبة هذا الصيف.

انتقادات

وتشير نيويورك تايمز إلى أن الخطوة تأتي ضمن سلسلة قرارات اتخذتها إدارة ترمب لوضع اسمه أو صورته أو توقيعه على مؤسسات وبرامج حكومية ومنتجات تذكارية، بل وحتى الدولارات الأمريكية.

وقد أعلنت الخزانة الأمريكية في نهاية مارس/آذار الماضي، أنه سيُحذف توقيع أمين خزانة الولايات المتحدة من الأوراق النقدية الأمريكية للمرة الأولى منذ 165 عاما، ويحل محله توقيع الرئيس.

وتؤكد الصحيفة أن هذه القرارات أثارت جدلا سياسيا، خاصة في ظل محاولات الرئيس السابقة لإعادة تسمية معالم ومؤسسات عامة باسمه، وبعض هذه القرارات لا تزال عالقة في المحاكم.