دراسة: إسرائيل تتجه نحو عقد من الحروب وهجرة العقول

NORTHERN ISRAEL, ISRAEL - APRIL 15: An Israeli artilery unit fires toward Southern Lebanon, as seen from a position on the Israeli side of the border on April 15, 2026 in Southern Lebanon, Israel. Iran has continued firing waves of drones and missiles at Israel after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. (Photo by Amir Levy/Getty Images)
المقال يحذر من عقد من الحروب والإنفاق العسكري (غيتي إيميجز)
Published On 29/4/2026
آخر تحديث: 15:45 (توقيت مكة)

تضع ميراف أرلوزوروف، الكاتبة الاقتصادية في ذا ماركر ، النقاش الإسرائيلي أمام معادلة ثقيلة: حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول لم تُغلق أيّا من الملفات الأمنية الكبرى، وإسرائيل مطالبة بالتخطيط لعقد كامل من الحروب والإنفاق العسكري المرتفع.

وتستند الكاتبة إلى تقديرات معهد أهارون للسياسات الاقتصادية في جامعة رايخمان، الذي قدّم في مؤتمره السنوي سيناريو متشائما، لكنه لا يخلو من خطة إنقاذ. جوهر التقرير أن إسرائيل لم تعد تواجه كلفة حرب عابرة، وإنما كلفة بنيوية ممتدة.

فالمعهد يفترض خوض جولتين إضافيتين على الأقل من حرب متعددة التهديدات خلال العقد المقبل، مع إنفاق دفاعي يصل إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا، أي نحو 120 مليار شيكل بالأسعار الحالية، بما يشمل احتمال توقف المساعدات الأمريكية. وهذا تقدير أشد تشاؤما من لجنة ناغل التي افترضت إنفاقا دفاعيا بحدود 4.5%.

توثيق استعدادات لسلاح الجو الإسرائيلي (صور الجيش الإسرائيلي)

أرقام مقلقة

تتجاوز خطورة التقدير بند الدفاع إلى الصورة الاقتصادية العامة، فبحسب المعهد، قد ينتهي عام 2026 بنمو لا يتجاوز 2.8%، مع عجز يزيد على 6% ودين عام يتخطى 71% من الناتج المحلي.

وفي عام 2027، ورغم توقع ارتفاع النمو إلى 4.2%، سيبقى العجز فوق 4% والدين فوق 71%، بسبب استمرار الإنفاق الدفاعي المرتفع.

أما السيناريو الأخطر فهو استمرار الوضع الراهن، عندها يتوقع المعهد تراجع النمو إلى 2.5% سنويا، وارتفاع الدين العام إلى 97% من الناتج المحلي، وتسارع هجرة الكفاءات.

وهنا تبرز القيمة الأهم في التقرير: هجرة العقول لا تُعرَض كأثر جانبي، بل كخطر إستراتيجي قد يضرب الميزة الاقتصادية والاجتماعية التي بنت عليها إسرائيل تفوقها.

وصفة الإنقاذ

ولا يكتفي تقرير ذا ماركر بالتحذير، فهو يعرض حزمة إصلاحات تبدأ من ميزانية 2027، وتشمل تجديد الخطة الخمسية للمجتمع العربي، ورفع معدلات التعليم والعمل، وتشجيع الحريديم على دخول سوق العمل عبر إعفاء مبكر من التجنيد لمن يبلغون 21 عاما، وتسريع الاستثمار في النقل والمترو، والتحول الرقمي، وتبني الذكاء الاصطناعي.

لكن هذه الوصفة تحتاج إلى تعديل دائم في الميزانية بنحو 1% من الناتج المحلي، أي نحو 25 مليار شيكل، عبر زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق.

وهنا تظهر العقدة السياسية: تقليص الإنفاق غير المنتج، خاصة دعم الحريديم والمستوطنين، يضع خطة الإنقاذ في مواجهة مباشرة مع قاعدة الائتلاف الحاكم.

خلاصة التقرير أن إسرائيل تستطيع عبور عقد الحروب، لكن بثمن سياسي واجتماعي قد لا تقدر حكومة نتنياهو على دفعه.

المصدر: الصحافة الإسرائيلية
