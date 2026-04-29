حارس ترمب السابق: حماية الرئيس أصبحت أصعب من أي وقت مضى

U.S. Secret Service agents surround President Donald Trump as he is taken from the stage after a shooting incident outside the ballroom during the White House Correspondents Dinner, Saturday, April 25, 2026, in Washington. (AP Photo/Mark Schiefelbein)
عناصر من جهاز الخدمة السرية الأمريكية يحيطون بترمب أثناء نقله خارج قاعة الاحتفالات خلال حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض (أسوشيتدبرس)
Published On 29/4/2026

يقول الكاتب روب هاستينغز إن حماية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أصبحت أكثر صعوبة من أي وقت مضى، في ظل تصاعد تهديدات العنف السياسي في الولايات المتحدة.

وأوضح هاستينغز -في تقرير نشره موقع صحيفة آي بيبر البريطانية- أن مشاهد إحاطة عناصر جهاز الخدمة السرية بترمب ونقله بشكل عاجل باتت متكررة، خاصة بعد ثالث محاولة اغتيال مفترضة خلال أقل من عامين.

ونقل الكاتب عن العميل السابق جيفري جيمس الذي شارك في حماية ترمب خلال ولايته الأولى، أن مستوى التهديد الذي يواجهه الرئيس لم يشهد له مثيلا طوال خدمته، موضحا أن الإجراءات الأمنية خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض، نجحت في إحباط محاولة المشتبه به كول ألن، الذي اتُّهم بمحاولة استهداف ترمب وعدد من كبار المسؤولين.

Members of the military wait for President Donald Trump, first lady Melania Trump, Britain's King Charles III and Queen Camilla to arrive at the South Portico of the White House for a State Dinner, Tuesday, April 28, 2026, in Washington. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
أفراد من الجيش ينتظرون وصول ترمب وعقيلته وملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا للبيت الأبيض (أسوشيتد برس)

استنزاف قدرات الأجهزة

ويضيف جيمس، الذي خدم في "جهاز الخدمة السرية" مسؤولا عن حماية الرؤساء والشخصيات السياسية المهمة بين عامي 1996 و2018، أن العمليات الروتينية للحماية قد يصيبها الإنهاك بفعل تصاعد التهديدات، لأنه يتعين التحقيق في كل بلاغ.

ويرى المسؤول السابق أن هذا الواقع قد يؤدي إلى استنزاف قدرات أجهزة إنفاذ القانون، في وقت يواجه فيه سياسيون من مختلف الاتجاهات، إضافة إلى مسؤولين محليين، مخاطر متزايدة.

ويشير تقرير آي بيبر إلى سلسلة حوادث عنف سياسي في السنوات الأخيرة، من بينها عمليات قتل ومحاولات اختطاف واعتداءات استهدفت شخصيات بارزة، مثل الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب السابقة، إضافة إلى تهديدات طالت أعضاء في الكونغرس وقضاة في المحكمة العليا.

ونقل التقرير عن العميل السابق بول إيكلوف، أن حجم التهديدات وطبيعتها تضاعف بسبب الاستقطاب السياسي الحاد، مما أدى إلى زيادة عدد الأفراد الذين يركزون على استهداف القادة، كما أن عملية رصد هؤلاء أصبحت أكثر تعقيدا، إذ يمكن أن يتطرفوا في عزلة نسبية عبر الفضاء الرقمي.

Members of the National Guard run next to the red carpet as a shooter opens fire during the annual White House Correspondents' Association dinner, in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
أفراد الحرس الوطني يركضون لحظة فتح مسلح النار خلال حفل العشاء السنوي لرابطة مراسلي البيت الأبيض (رويترز)

الانقسام السياسي الحاد

وتضيف آي بيبر أن عالم النفس الجنائي ريد ميلوي يؤكد وجود ارتفاع واضح في وتيرة الهجمات السياسية منذ تسعينيات القرن الماضي، خاصة خلال العقد الأخير، مع تسجيل آلاف التهديدات سنويا ضد أعضاء الكونغرس.

ويختم الكاتب تقريره بالإشارة إلى أن الانقسام السياسي العميق في الولايات المتحدة يشكل عاملا رئيسيا في تصاعد المخاطر، إذ لم يتمكن أي رئيس منذ الرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريغان من تحقيق أغلبية كبيرة من الأصوات، مما يعكس انقساما مجتمعيا حادا ينعكس بدوره على التهديدات الأمنية.

المصدر: آي بيبر
