"البقاء للأرخص".. أفضل 10 دبابات في العالم

The Challenger 3 Main Battle tank. The latest edition to the Armoured family of the British Army. Displayed during PROJECT HERMOD 2 credit : defenceimagery The tank remains the most effective way of destroying enemy armour. It is at the heart of high intensity warfighting and therefore a vital part of an integrated defence system. The British Army is announcing a huge upgrade programme which will result in the creation of the Challenger 3 Main Battle Tank. Challenger 3 will be the most lethal tank in NATO. The rifled barrel of Challenger 2 will be replaced by a 120mm smoothbore gun, making use of the most advanced ammunition available globally. PROJECT HERMOD 2 is an event run for members of the intelligence and security committee and the House of Commons defence committee. It will showcase the Army Special Operations (rangers), UK stratcom, innovation, and digitisation.
دبابة تشالنجر 3 البريطانية (وزارة لدفاع البريطانية)
Published On 29/4/2026
آخر تحديث: 14:07 (توقيت مكة)

ما تزال دبابات القتال الرئيسية عنصرا حاسما في الحروب البرية، لكن معيار "الأفضل" تغيّر جذريا، وفقا لما جاء في تقرير لمجلة ناشونال إنترست الأميركية.

ففي مناطق القتال اليوم، لا يتعلق الأمر فقط بمن يمتلك أكبر قوة نارية أو أثخن درع، بل بالذي يستطيع الصمود أمام أسراب المسيرات، والذخائر الموجهة بدقة، ومعدلات الخسائر المرتفعة، باختصار، القدرة على البقاء غدت أهم من التكنولوجيا المتطورة.

هذا ما قاله براندون ج. ويشيرت، محرر أول لشؤون الأمن القومي في المجلة في تقرير له بفقرة عنوانها "حقائق أساسية" ذكر فيها أن التكنولوجيا المتقدمة في الدبابات لم تعد كافية وحدها.

ولفت إلى أن تكلفة الدبابة وتعقيدها يحدّان من انتشارها، بينما يظل الإنتاج الكمي والاعتمادية والقدرة على الاستمرار في القتال عوامل حاسمة في تحديد نتيجة المعارك.

كما أن التهديدات الحديثة مثل المسيرات والصواريخ الذكية، إضافة إلى اختلاف البيئات والعقائد العسكرية، تجعل الدبابات البسيطة والقابلة للإصلاح أكثر فاعلية من الأنظمة المتطورة في كثير من الحالات.

وعن معايير تقييم الدبابات، يقول الكاتب إن الحكم على كفاءة الدبابة الحديثة لا يعتمد فقط على مواصفاتها التقنية، بل على مجموعة عوامل أساسية تشمل قدرتها على البقاء في مواجهة التهديدات، وكفاءتها اللوجستية، وقابليتها للتطوير.

وأضاف إلى تلك المعايير سهولة إنتاجها وتوفرها، كما تبرز أهمية مرونتها في العمل عبر بيئات مختلفة، وأداءها الفعلي في القتال، وتأثيرها الإستراتيجي في موازين القوة، وفقا للكاتب.

لكن ما هي أفضل 10 دبابات موجودة حاليا في العالم؟

فيما يلي يرتب ويشيرت هذه الدبابات من الأسفل إلى الأعلى:

تشالنجر البريطانية (رويترز)

  • 10- تشالنجر 2 (المملكة المتحدة)

قوية نظريا لكنها ثقيلة ومحدودة الحركة، خصوصا في بيئات مثل أوكرانيا.

دبابات تشالنجر ثقيلة للغاية وتغوص في التربة الرخوة لساحة المعركة الأوكرانية، ورغم نجاح هذه الدبابات القتالية الرئيسية في عملياتها في كل من البوسنة والعراق، فإنها هناك لم تواجه منافسا قويا، كالدبابات الروسية.

تايب-10 اليابانية  (رويترز)

  • 9- تايب-10 (اليابان)

متطورة تقنيا لكنها غير مجرّبة ميدانيا وإنتاجها محدود.

ينبغي أن تكون الدبابة من تايب-10 قوة لا يستهان بها في ساحة المعركة، غير أنها تفتقر إلى بعض الميزات الأخرى الموجودة في الدبابات الحديثة، ولا سيما نظام الحماية النشط، ولكن تصميمها المعياري قد يسمح بإضافة هذه الميزات في وقت لاحق.

كما أنها ليست معروفة خارج اليابان التي ربما لا تحتاج إلى استخدامها في أي وقت قريب بحكم كون هذا البلد جزيرة.

ليوبارد 2 الألمانية (غيتي إيميجز)

  • 8- ليوبارد 2 (ألمانيا)

أداء قوي، لكن التكلفة العالية وقلة الأعداد تحدّ من تأثيرها.

لا يوجد منها ما يكفي، ونظامها مكلف ومعقد للغاية بحيث يصعب إعادة إنتاجها بسرعة، وفي المناطق التي يمكن لهذه الدبابات أن تتواجد فيها بأعداد كبيرة، يمكن أن تكون فعالة للغاية، لكن لن يكون هناك ما يكفي منها لمواجهة جحافل الغزاة الروس.

آرماتا تي-14 (رويترز)

  • 7- آرماتا تي-14 (روسيا)

متقدمة جدا، لكنها مكلفة ونادرة الاستخدام الفعلي.

بغض النظر عن المستوى العالي للتكنولوجيا المدمجة في هذه المنصة، وبغض النظر عن مدى خوف الإستراتيجيين الغربيين منها، فإنها تمثل أصلا مهدرا بالنسبة إلى روسيا.

تي-99  (الصين) (الجيش الصيني)

  • 6، تي-99  (الصين)

مزيج من تقنيات مختلفة، إنتاجها كبير لكنها محدودة الخبرة القتالية.

لديها نظام حماية ليزري نشط يساعد في الدفاع عنها ضد الصواريخ القادمة، ويعطل المعدات البصرية لدبابات العدو، ويمكن استخدامها حتى ضد المروحيات المعادية.

بلاك بانثير كي 2 (كوريا الجنوبية) (رويترز)

  • 5، بلاك بانثير كي 2 (كوريا الجنوبية)

واحدة من الأفضل تقنيا، لكن تكلفتها العالية تقلل من جدواها في الحروب الطويلة.

هذه الدبابة تضاهي، بل وتتفوق على أي دبابة في ترسانة كوريا الشمالية. ويفضل الأتراك هذه الدبابة على أي دبابة أخرى.

لو استثنينا غلاءها، فإن قدرة الحرب الإلكترونية والبراعة التقنية الشاملة في القتال التي تُظهرها هذه الدبابة تجعلها أفضل دبابة في العالم.

لوكليرك الفرنسية (الجيش الفرنسي) 

  • 4، لوكليرك (فرنسا)

سريعة وخفيفة، لكن حمايتها أقل وإنتاجها محدود. بفضل خفتها، فهي ليست مدرعة بنفس قوة الدبابات الأخرى المنافسة لها. ومع ذلك، تمتلك دبابة لوكلير دروعا تفاعلية، تماما مثل دبابات ليوبارد-2.

ميركافا الإسرائيلية (الجيش الإسرائيلي)

  • 3. ميركافا ( إسرائيل)

متقدمة جدا مع أنظمة حماية قوية وذكاء اصطناعي، مناسبة لعقيدة إسرائيل الدفاعية. تُلقب بـ"باراك" ومعناه "البرق".

لديها أجهزة استشعار وإلكترونيات خاصة "مذهلة"، كما أنها مزودة بمحرك "مثير للإعجاب".

أم 1 آبرامز الأمريكية (رويترز)

  • 2. أم 1 آبرامز (الولايات المتحدة)

دبابة أسطورية وموثوقة، لكنها مكلفة وصعبة التعويض.

هذه الدبابات باهظة الثمن ويصعب إنتاجها، وذلك بسبب انهيار القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وعلاوة على ذلك، فإن دبابات أبرامز التي وُعدت بها أوكرانيا (نحو 30 دبابة) لم تُنشر بالكامل ولن تُحدث الفرق التكتيكي الذي تتوقعه أوكرانيا منها.

تي-72 الروسية (رويترز)

  • 1. تي-72 (روسيا)

الأفضل وفق التقرير، بسبب بساطتها، وتوفرها بكثرة، وسهولة إنتاجها رغم قدمها.

رغم ما واجهته من صعوبات، بما في ذلك المسيّرات، فإن دبابة تي-72 تُحقق النصر لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا. صحيح أنها لا تُنفذ ذلك بمهارة فائقة، لكنها تُنجز المهمة على أكمل وجه، ولذلك تُعدّ هذه الدبابة أعظم دبابة في العالم اليوم، وفقا للتقرير.

وخلاصة القول إنه رغم كل التوقعات بزوال دور الدبابات، فإنها ما تزال عنصرا حاسما في الحروب البرية، لكن المستقبل لن يكون لأكثرها تطورا تقنيا، بل للأكثر تحملا، وقابلية للإنتاج السريع نسبيا، والقادرة على الصمود في حرب استنزاف طويلة.

المصدر: ناشونال إنترست
