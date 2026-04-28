هل تتجه أوروبا وأمريكا إلى طلاق إستراتيجي؟

في ربيع 1982، كان وزير الخارجية البريطاني الأسبق وليام هيغ طالبا بجامعة أكسفورد في طريقه إلى مناظرة في جامعة أمريكية حين تجاوز حد السرعة، ولكن فور أن سمع الشرطي الأمريكي لكنة الشاب البريطانية، تبسم في وجهه وتغاضى عن المخالفة وعبّر عن دعمه لبريطانيا في حرب جزر فوكلاند.

وفي تلك الفترة، كانت "العلاقة الخاصة" بين لندن وواشنطن في ذروتها، إذ قدّمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دعما غير معلن لبريطانيا في نزاعها مع الأرجنتين حول السيادة على الجزر، وفق مقال هيغ في صحيفة تايمز البريطانية.

التباعد لا يعني نهاية العلاقة، بل انتقالها إلى مرحلة "أكثر نضجا" بواسطة ويليام هيغ

أما اليوم، فيرى الكاتب أن تلك المشاعر الودية قد تلاشت، مشيرا إلى مذكرة داخلية في البنتاغون تفيد بأن البيت الأبيض يدرس إعادة تقييم دعمه الدبلوماسي لما يُعرف بـ"الممتلكات الإمبراطورية" الأوروبية، مثل جزر فوكلاند.

زيارة مرتقبة

وبينما يُنظر للمذكرة على أنها نتاج استياء الإدارة الأمريكية من رفض المملكة المتحدة الانضمام إلى الحرب على إيران، فإن هيغ يرى أيضا أنها تأتي في سياق تدهور العلاقات الأوروبية الأمريكية خلال السنوات الماضية.

وقد ضجّت الصحف البريطانية بتحليلات حول مستقبل العلاقة، تزامنا مع زيارة ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى الولايات المتحدة يوم الاثنين -في زيارة تستمر 4 أيام- وما يمكن أن تحمله من تأثيرات على مسار العلاقات بين الحليفين.

وبينما يدعو هيغ إلى استمرار العلاقة البريطانية الأمريكية وفق شروط جديدة، يرى جدعون راتشمان، كبير معلقي الشؤون الخارجية بصحيفة فايننشال تايمز، أن العلاقة بين واشنطن وأوروبا ككل تمر بمرحلة توتر غير مسبوقة، قد تترتب عليها عواقب خطيرة.

ويعرض هذا التقرير تحليلات الكاتبين، إلى جانب وجهة نظر أندريه كورتونوف، الخبير في "نادي فالداي" الدولي للحوار، كما وردت في مقال بعنوان "اتركوا حلف الناتو يرقد بسلام" نشره موقع الجزيرة نت.

مرحلة "أكثر نضجا"

يقدم هيغ رؤية أقل تشاؤما مقارنة بالمقالين الآخرين، إذ يقر بأن "العلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة تآكلت، لكنها لم تنتهِ.

ويشبّه العلاقة بين البلدين بصديقين مقربين انتقلا للعيش في مناطق مختلفة؛ فالولايات المتحدة تتجه بشكل متزايد نحو مواجهة النفوذ الصيني، بينما تعزز بريطانيا ارتباطها بأوروبا لمواجهة التهديد الروسي.

هذا التحول طبيعي في العلاقات الدولية، إذ تتغير الأولويات بمرور الوقت بواسطة ويليام هيغ

وبرأيه، لا يعني هذا التباعد نهاية العلاقة، بل انتقالها إلى مرحلة "أكثر نضجا".

ويرى هيغ أن هذا التحول طبيعي في العلاقات الدولية، إذ تتغير الأولويات بمرور الوقت. فبعد أن جمعت البلدين أهداف مشتركة خلال الحروب العالمية والحرب على الإرهاب، بدأت هذه المصالح تتباعد، ليس فقط في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بل منذ إدارة الرئيس السابق جو بايدن.

ولا يحمّل الكاتب واشنطن المسؤولية كاملة، مشيرا إلى أن بريطانيا نفسها تغيرت وأصبحت أضعف عسكريا واقتصاديا، ولم تعد قادرة على أداء دور الحليف القوي كما في السابق.

ويطرح الكاتب بناء على ذلك تصوره لعلاقة جديدة تقوم على ثلاثة محاور:

أولا، أن تعزز بريطانيا استقلالها، خصوصا في مجالات الدفاع والتكنولوجيا، عبر الاستثمار وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة.

ثانيا، تجنب التحول إلى موقف عدائي أو عاطفي تجاه واشنطن، والحفاظ على براغماتية تخدم المصالح الوطنية.

ثالثا، التمسك بالقيم البريطانية الخاصة، خاصة في مواجهة ما يراه تراجعا أخلاقيا في بعض جوانب الحياة السياسية الأمريكية.

"زواج تعيس"

أما راتشمان، فيقول إنه لأول مرة في حياته، أصبح من الممكن تخيل أن الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا قد ينتهي.

ويشير إلى أن الحرب في إيران كشفت عمق الخلافات، بعدما أبدت دول أوروبية ترددا، وأحيانا رفضا، لاستخدام قواعدها في العمليات الأمريكية، ما أثار غضب إدارة ترمب، التي شككت في جدوى استمرار الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.

الأوروبيون غاضبون كذلك، فهم يشعرون بأن واشنطن تجاهلتهم وشنت حربا "سيئة التخطيط وغير قانونية"، مما أدى إلى تآكل الثقة في القيادة الأمريكية بواسطة جدعون راتشمان

لكن في المقابل، يؤكد الكاتب أن الأوروبيون غاضبون كذلك، فهم يشعرون بأن واشنطن تجاهلتهم وشنت حربا "سيئة التخطيط وغير قانونية"، مما أدى إلى تآكل الثقة في القيادة الأمريكية.

ويؤكد راتشمان أن هذه الأزمة تأتي في سياق أوسع من تدهور العلاقات، شمل فرض رسوم جمركية أمريكية على الحلفاء، وتهديدات أمريكية بالاستيلاء على غرينلاند، مما دفع الرأي العام الأوروبي إلى النظر للولايات المتحدة كمصدر تهديد لا كحليف.

ومع ذلك، يحذر من أن الحديث عن "طلاق" كامل يتجاهل تشابك المصالح العميق بين البلدين.

فمن جهة، لا تزال الولايات المتحدة تعتمد على قواعدها في أوروبا لإدارة عملياتها العسكرية، خاصة في الشرق الأوسط.

ومن جهة أخرى، تعتمد أوروبا بشكل كبير على المظلة الأمنية الأمريكية، خصوصا في مواجهة روسيا، حيث تفتقر إلى قدرات ضرورية مثل الدفاع الجوي والاستخبارات والنقل العسكري.

ويخلص الكاتب إلى أن الطرفين عالقان في "زواج تعيس": أوروبا غاضبة لكنها غير قادرة على الاستغناء عن الحماية الأمريكية، والولايات المتحدة مستاءة لكنها لا تستطيع التخلي عن موقعها الإستراتيجي في القارة.

ورغم تصاعد الخطاب العدائي، فإن كلفة الانفصال الكامل لا تزال مرتفعة جدا، مما يجعل العلاقة تستمر، ولكن في ظروف أكثر هشاشة وخطورة من أي وقت مضى.

ضرورة أمنية

ويوافق أندريه كورتونوف على وجهة نظر راتشمان، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي (الناتو) ككل يمر بأزمة بنيوية عميقة، وأن مشاكله هي نتاج "تراكمات ممتدة عبر سنوات طويلة".

ويؤكد أن الحلف بات "ضحية نجاحه" مع اتساعه الجغرافي وتعقيد إدارته بصفته "أكبر تكتل عسكري سياسي في تاريخ البشرية".

لا يتوقع كورتونوف انهيار العلاقات قريبا، إذ لا تزال أوروبا تعتمد على الولايات المتحدة بوصفها "الشريك الأكبر" لها

وبرأيه، فإن توجه ترمب العدائي نحو حلفائه لم يزد الوضع تعقيدا فحسب، بل كشف عن تناقضات جوهرية داخل الحلف وجعلها "أكثر حضورا وعلنية"، وفق تعبيره.

وبرغم ذلك، لا يتوقع الكاتب انهيار العلاقات قريبا، إذ لا تزال أوروبا تعتمد على الولايات المتحدة بوصفها "الشريك الأكبر" لها، مما سيبقي التحالف قائما رغم تصاعد النزعات الانفصالية داخله.

الخلاصة

وفي المحصلة، لا يبدو أن "الطلاق" وشيك، ولكنه لم يعد مستحيلا كما كان في السابق.

فبين تآكل الثقة، وتباعد الأولويات، وتصاعد الحسابات البراغماتية، تدخل العلاقات الغربية مرحلة انتقالية حساسة. وقد لا تنهار التحالفات، لكنها لن تعود كما كانت، بحسب التحاليل.