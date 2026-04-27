الرصاصة الثالثة.. ما قصة ترمب ومحاولات الاغتيال المتكررة؟

President Donald Trump gestures as he speaks in the James Brady Press Briefing Room at the White House after a shooting incident outside the ballroom at at the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, Saturday, April 25, 2026. (AP Photo/Jose Luis Magana)
من المتوقع أن يستغل ترمب هذا الحادث لتحسين سمعته السياسية محليا، وفق الكاتب (أسوشيتد برس)
Published On 27/4/2026

يؤكد مقال نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن تجارب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتكررة مع "محاولات الاغتيال" تكشف عن نمط استغلاله الحوادث الشخصية لأغراض سياسية.

ويلفت كاتب العمود لدى الصحيفة البريطانية إدوارد لوس إلى أن النجاة من محاولات الاغتيال أصبحت تجربة "روتينية" لدى الرئيس، فقد كان إطلاق النار الذي وقع مساء السبت أثناء عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض، الثالث من نوعه في أقل من عامين.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وعلى الرغم من أن مستوى الخطر هذه المرة كان أقل بشكل ملحوظ -إذ لم يصل مطلق النار إلى قاعة العشاء حتى- فإن الكاتب يتوقع أن يستغل الرئيس الحادثة بالأسلوب نفسه في الحوادث الماضية.

العظماء مستهدفون

أبدى ترمب نوعا من "الفخر" بسجل محاولات اغتياله، مشيرا إلى أن ذلك يضعه في مستوى شخصيات عظيمة تاريخيا مثل الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن، وفق ما نقله الكاتب.

FILE - Republican presidential candidate former President Donald Trump is surrounded by U.S. Secret Service agents after an assassination attempt at a campaign rally in Butler, Pa., July 13, 2024. (AP Photo/Evan Vucci, File)
ترمب محاط بعناصر من جهاز الأمن بعد محاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا في 2024 (أسوشيتد برس)

فبعدما تعرض ترمب لمحاولة اغتيال أدت لإصابة أذنه في يوليو/تموز 2024 -خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا- رفع قبضته في الهواء وهو محاط برجال الأمن وصرخ مخاطبا الجمهور: "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا".

وتحولت هذه الصورة إلى رمز أسطوري لدى مؤيديه من حركة ماغا، الذين أكدوا أنه "محمي من الله" لخدمة الأمة، وساهمت الحادثة في تعزيز فرصه في الانتخابات، طبقا للمقال.

التعاطف السياسي محدود

ويرى لوس أن ترمب سيحاول استغلال حادثة السبت سياسيا لحشد قاعدته قبيل انتخابات التجديد النصفي المرتقبة، وللهجوم على اليسار واتهامه بالتحريض ضده.

غير أن الكاتب يؤكد محدودية احتمال نجاح الإستراتيجية هذه المرة، إذ تراجعت شعبية ترمب لمستويات تاريخية مؤخرا، خاصة في ظل معاناة الأمريكيين الاقتصادية بسبب حرب إيران.

ISLAMABAD, PAKISTAN - APRIL 11: A Pakistani official is seen during the arrival of the U.S. Vice President JD Vance for talks with Iranian officials on April 11, 2026 at Islamabad, Pakistan. The proposed meeting marks a rare direct engagement between senior U.S. and Iranian officials, as Washington and Tehran seek to advance stalled negotiations over Iran's nuclear programme, with Pakistan serving as neutral ground amid persistent tensions between the two countries. (Photo by Jacquelyn Martin - Pool/Getty Images)
الكاتب يرى أن ما سيحدد مستقبل ترمب السياسي هو اغتياله لقادة إيران مما يعقد جهود المفاوضات مع طهران (غيتي)

سياسة الاغتيال الخارجي

وسواء نجح ترمب في أهدافه أم لا، فإن ما سيحدد مصيره السياسي فعلا ليس محاولات الاغتيال الداخلية، بل اغتياله هو لقيادات إيرانية عليا، برأي الكاتب.

فقد عقّد ذلك المفاوضات مع إيران، وسط تقارير تفيد بأن القيادة الإيرانية منقسمة إلى تيارات مختلفة، مما يصعّب إيجاد مسار للسلام.

وبين الحرب على إيران وتفاقم المشاكل المحلية، يبقى السؤال هو ما إذا كان الرئيس الأمريكي سينجح هذه المرة في تأجيج حماس شعبه وكسب دعم ناخبيه، ويجيب لوس بالنفي.

المصدر: فايننشال تايمز
