استمر 18 ساعة.. تفاصيل اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا شمالي القدس

القدس- بعد اقتحام استمر 18 ساعة تخلله اقتحام عدد من المنازل، انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مخيم قلنديا وبلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، مخلفة خرابا في الممتلكات، ورسائل تهديد للسكان، وسط تحذير فلسطيني رسمي من خطط ونوايا الاحتلال.

ووفق مصادر من داخل المخيم، فقد اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 80 فلسطينيا من مختلف الأعمار، قبل أن يُفرج عن معظمهم، كما حولت عددا من المنازل إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت شوارع حيوية شمالي القدس.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور متداولة مشاهد اعتقالات جماعية واقتياد شبان معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي إلى مركز تحقيق ميداني استحدثه الجيش الإسرائيلي.

ساعات عصيبة

يروي المواطن الفلسطيني محمد أبو غوش -للجزيرة نت- تفاصيل ثماني ساعات عصيبة عاشها رهن الاعتقال بعد اقتحام منزله في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين.

ويضيف: "اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلي عند الساعة الرابعة فجرا (الاثنين) وقاموا باعتقالي ونقلي برفقة عدد من الشبان ونحن معصوبو الأعين ومقيدو الأيدي إلى مجمّع إسكان في المخيم أُجبر سكانه على إخلائه".

وتابع أبو غوش، وهو والد شهيد وآخر أسير، "كنا نحو 25 شخصا داخل صالة الجلوس في أحد المنازل، حيث بدأوا باقتيادنا واحدا تلو الآخر إلى الاستجواب، وبعد ثماني ساعات من الاحتجاز، قابلني ضابط المنطقة (الإسرائيلي) لدقائق معدودة، وهددني باعتقال أفراد عائلتي قبل أن يطلق سراحي".

من جانبه، يقول الصحفي سيف القواسمي، وهو من سكان بلدة الرام، للجزيرة نت، إن "قوات الاحتلال تقتحم بلدة الرام بشكل يومي، لكن البلدة لم تشهد من قبل إغلاقا وحصارا كاملا استمر لساعات طويلة".

ويشير القواسمي إلى أن جيش الاحتلال استخدم طائرة مسيّرة لإلقاء قنابل مسيلة للدموع على الأهالي الذين كانوا يحاولون عبور السواتر الترابية، كما حاصروا عددا من منازل الأسرى المحررين.

إجلاء السكان

من جانبه، يروي محمد بزيع -للجزيرة نت- لحظات اقتحام قوات الاحتلال لمنزل شقيقته في مخيم قلنديا وإجبارها وأطفالها الأربعة وزوجها على مغادرته، إذ "حولته قوات الاحتلال إلى ثكنة عسكرية".

ويضيف "إرغام الناس على ترك منازلهم يخلق حالة من الخوف والرعب، وقد يطمع الاحتلال في السيطرة على المزيد منها، سواء أثناء عمليات الاقتحام أو في إطار محاولات تهجير سكان المخيمات".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت غالبية المنازل في مخيم قلنديا "وقامت بتحطيم الأبواب وتكسيرها واستخدمت عددا منها ثكنات عسكرية ونقاط للمراقبة ومراكز اعتقال، في حين رصد الأهالي طائرة مسيرة تحلق في سماء المخيم أثناء عملية الاقتحام".

ويضع المواطن الفلسطيني الاقتحام الإسرائيلي ضمن "ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تهجير أهالي مخيم قلنديا وإخلاء المخيم عبر خلق بيئة طاردة، متخذة من الاقتحامات المتكررة ذريعة لتحقيق ذلك".

واعتبر أن استهداف اللاجئين في مخيم قلنديا "لم يبدأ لحظة الاقتحام وإجبار الأهالي على إخلاء منازلهم قسرا ومنعهم من العودة إليها، وإنما تعود جذوره إلى تهجيرهم من أراضيهم خلال النكبة عام 1948 ونكسة حزيران عام 1967، وتكريس ذلك لاحقا عبر تطويق هذه المناطق بجدار الفصل العنصري وحاجز قلنديا العسكري الذي عزل الضفة الغربية عن القدس المحتلة".

ترهيب وحصار

من جهته، قال المستشار الإعلامي لمحافظة القدس، معروف الرفاعي- للجزيرة نت- إن قوات الاحتلال فرضت منذ فجر الاثنين حصارا مشددا على مخيم قلنديا وبلدة الرام وأغلقت مداخل حيوية بالسواتر الترابية والأسمنتية ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، بالتزامن مع إغلاق مداخل مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة، وسط تعزيزات عسكرية مكثفة في المنطقتين.

وأضاف أن حملة الاعتقالات الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال على مدى 18 ساعة "استهدفت أسرى محررين وعائلات الشهداء، وطالت نحو 30 شابا من مخيم قلنديا و50 من بلدة الرام أُفرج عنهم لاحقا"، مشيرا إلى أن معظم المعتقلين تعرضوا للاعتداء والتنكيل قبل اعتقالهم، كما دُهمت منازلهم وخُرّبت محتوياتها.

ولفت المستشار الإعلامي إلى أن جيش الاحتلال "تعمّد ترهيب الأهالي خلال اقتحام بلدة الرام عبر مكبرات الصوت وإلقاء مناشير عسكرية تحمل رسائل ومضامين تهديد".

بدورها، قالت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية- في بيان- إن ما شهدته بلدتا الرام وكفر عقب ومخيم قلنديا "يعكس تصعيدا ميدانيا خطيرا يدخل في إطار سياسة ممنهجة تستهدف تفكيك النسيج المجتمعي الفلسطيني وفرض واقع أمني قسري في محيط المدينة المقدسة".

وأضافت أن استهداف مرافق الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها اقتحام عيادة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم قلنديا وتدمير مدخلها "يمثل تصعيدا نوعيا يمس البنية الإنسانية والخدماتية للاجئين، ويأتي بالتوازي مع حملات اعتقال طالت عشرات المواطنين".