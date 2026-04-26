هآرتس: إسرائيل تناقش مقترح إقامة فيلق أجانب للدفاع عنها

RAMAT GAN, ISRAEL - APRIL 12: Ultra-Orthodox Jews protest against the military draft outside a recruitment center on April 12, 2026 in Ramat Gan, Israel. The government has been trying to pass a new law restoring the exemption of Ultra-orthodox (Haredi) men from the country's conscription requirements, following a ruling by the High Court that found the longstanding exemption illegal. The Court is currently hearing a contempt of court case against the government for failing to enforce the mandatory conscription after the exemption law for Haredi expired in June 2023. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
احتجاجات الحريديم ضد التجنيد في الجيش الإسرائيلي، المصدر (غيتي إيميجز)
Published On 26/4/2026

نشر الكاتب الإسرائيلي سامي بيريتز في "ذا ماركر" (ملحق تابع لصحيفة هآرتس) مقالا ناقش فيه مقترحا إسرائيليا بإنشاء "فيلق أجنبي" لسد النقص في الجنود، في ظل رفض الحريديم التجنيد واستنزاف قوات الاحتياط وتمديد خدمة الجنود النظاميين.

غير أن أهمية المقال لا تكمن في غرابة المقترح فقط، بل في كونه يكشف أزمة أعمق تمس مفهوم "جيش الشعب" في إسرائيل.

ويشير بيريتز إلى أن صاحبي المقترح هما البروفيسور إفرايم عنبار، رئيس معهد القدس، المعروف بانتمائه إلى اليمين الإسرائيلي، والعميد احتياط الدكتور ساسون حداد، المستشار المالي السابق لرئيس الأركان، والذي تناول في أطروحته مسألة الجيش النظامي.

لذلك لا يبدو الاقتراح رأيا هامشيا، بل يصدر عن شخصيتين تجمعان بين الخلفية الأمنية والاقتصادية والسياسية. ويمنح انتماء عنبار اليميني الفكرة دلالة إضافية، لأنها تبدو أقرب إلى الالتفاف على أزمة تجنيد الحريديم بدل مواجهتها سياسيا.

ويضع الكاتب الأزمة في سياقها بقوله إن "الحريديم لا يرغبون في التجنيد"، وإن جنود الاحتياط "يستنزفون إلى أقصى حد"، بينما لا يكفي تمديد خدمة النظاميين لسد حاجات الجيش.

ثم يعرض جوهر المقترح بوصفه "توظيف أفراد من جميع أنحاء العالم، ومنحهم رواتب، وتكليفهم بمهام عسكرية، وإرسالهم للقتال والحراسة وتحمل المخاطر بدلا من المتهربين من التجنيد".

HARES, WEST BANK - MARCH 24: Israeli soldiers stand near an Iranian missile embedded in the ground on March 24, 2026 in the Palestinian village of Hares, West Bank. Iranian missiles have routinely flown over, and sometimes landed in, the West Bank during Israel's war with Iran. Israel is now fighting a war on two fronts - with Hezbollah in Lebanon and against Iran - after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
جنود إسرائيليون يقفون قرب صاروخ إيراني في قرية بالضفة الغربية (غيتي)

وينتقل الكاتب بالنقاش من استيراد العمالة إلى استيراد الدفاع، بما يضع إسرائيل أمام سؤال حساس: هل يمكن خصخصة الأمن كما جرت خصخصة قطاعات العمل؟

ويتساءل بيريتز: "إذا كنا قد تخلينا عن النضال من أجل العمالة العبرية منذ زمن، فلماذا نصرّ على جيش عبري؟". ويضيف أن "جوهر إسرائيل وفكرة دولة إسرائيل برمتها تقوم على فكرة الوطن القومي للشعب اليهودي بقوته العسكرية الخاصة".

ورغم أن عنبار وحداد يبرران المقترح بأنه لا يوجد سبب لرفض "مساعدة المتطوعين الأجانب لتحقيق الفكرة الصهيونية"، فإن بيريتز يرى أن هذا المنطق يخفي أصل الأزمة وهو العجز السياسي عن فرض التجنيد على الحريديم.

كما يشكك في الادعاء الاقتصادي بأن الفيلق الأجنبي سيكون أوفر من الاحتياط، لأن جلب الأجانب يتطلب السكن والخدمات والتذاكر والتعويضات.

الأخطر، في رأي الكاتب، هو أن وجود جنود أجانب قد يخفف الضغط الداخلي على الحكومة، لأن خسائرهم لن تثير الحساسية ذاتها التي تثيرها خسائر الإسرائيليين. وينقل أن استخدامهم "سيُثير ضغطا سياسيا داخليا أقل"، قبل أن يحذر من أن أي عمل يقومون به سيبقى مسؤولية إسرائيل الكاملة، مستدعيا تجربة صبرا وشاتيلا عام 1982.

ويخلص المقال إلى أن "الفيلق الأجنبي" ليس حلا لأزمة التجنيد، إنما علامة على تصدع داخلي عميق. فإسرائيل، التي تستنزف احتياطها وتخشى مواجهة الحريديم، تبدو كأنها تبحث عن جنود خارج المجتمع بدل معالجة خلل العدالة داخله.

المصدر: هآرتس
