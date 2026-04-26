مفكر أمريكي: ترمب لم ينتصر في الحرب على إيران ويعيش أزمة عميقة

وصف المفكر الأمريكي ومدير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، جيفري ساكس، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بأنها "حرب أوهام" بنيت على تقديرات خاطئة حول إمكانية إخضاع إيران بالقوة، مؤكدا أن غياب الدعم الدولي يعود إلى غياب أي مسار واقعي لتحقيق أهداف الحرب.

وقال ساكس في تصريحات للجزيرة مباشر إن الحرب الحالية صنعتها شخصيتان فقط: بنيامين نتنياهو ودونالد ترمب، مؤكدا أنها لا تحظى بأي دعم شعبي واسع داخل الولايات المتحدة أو أوروبا.

ودعا ساكس قادة العالم، ومن بينهم دول الخليج، إلى اتخاذ موقف واضح بوقف الحرب، موجها خطابا مباشرا إلى إسرائيل والولايات المتحدة بضرورة إنهاء العمليات العسكرية، ومشددا على أن استمرارها لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى.

وفيما يتعلق بالمقترحات السياسية المطروحة للمنطقة، شدد ساكس على أن لا سلام دون دولة فلسطينية، معتبرا أن جوهر الصراع الإقليمي مرتبط بغياب حل عادل للقضية الفلسطينية وفق القانون الدولي، داعيا إلى إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في غزة والقدس والضفة الغربية. ورأى أن رفض هذا الحل هو ما يغذي دوامة النزاعات في المنطقة.

وانتقد ساكس بشدة السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ"اللوبي الصهيوني" في الولايات المتحدة أسهم في دفع سياسات خارجية أدت إلى سلسلة من الحروب في عدة دول بالمنطقة، من بينها العراق وسوريا واليمن وليبيا، معتبرا أن استمرار هذه السياسات يعرقل فرص السلام.

وفيما يخص الحرب على إيران، نفى ساكس صحة تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن تحقيق النصر، مؤكدا أن لا أهداف تحققت، والوضع لا يزال عبارة عن أزمة عميقة، لافتا إلى استمرار التوتر الاقتصادي وارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الملاحة في بعض الممرات الحيوية، ما يعكس -بحسب قوله- فشل الحرب على جميع المستويات.

وشدد على أن إنهاء الحرب ممكن فورا عبر انسحاب الولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن استمرارها لن يجلب سوى كلفة كارثية على المنطقة والعالم، داعيا إلى العودة إلى الحلول السياسية وفتح المجال أمام استقرار إقليمي شامل.

وفي سياق منفصل، علق ساكس على محاولات الاغتيال التي استهدفت الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قائلا إن هذه الحوادث تعكس مشكلة عميقة داخل المجتمع الأمريكي المرتبطة بانتشار السلاح والانقسام الداخلي، لكنه استبعد أن يكون لها تأثير مباشر على مسار الحرب الجارية.