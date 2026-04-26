الأطباق الطائرة واختفاء العلماء تلهب نظريات المؤامرة في البيت الأبيض

قالت صحيفة غارديان إن ملف اختفاء ووفاة عدد من كبار العلماء والباحثين في الولايات المتحدة تحول من مجرد نقاشات في منتديات الإنترنت إلى قضية أمن قومي وصلت أصداؤها إلى ردهات البيت الأبيض والكونغرس.

واستعرضت الصحيفة -في مقال بقلم إدوارد هيلمور- ظاهرة غامضة تتمثل في فقدان أو وفاة ما لا يقل عن 11 عالما مرتبطين بأبحاث الدفاع والفضاء والتكنولوجيا النووية، مما أطلق العنان لنظريات مؤامرة تتراوح بين عمليات اغتيال تديرها دول أجنبية مثل الصين، وبين فرضيات أكثر غرابة تربط هؤلاء العلماء بملفات "الأطباق الطائرة".

وقد انتشرت هذه النظرية بسرعة من الإنترنت إلى وسائل الإعلام اليمينية، ثم إلى النقاش العام والسياسي، حتى وصلت إلى الكونغرس والبيت الأبيض، وأصبحت موضوع اهتمام وتعليقات من شخصيات سياسية بارزة، من بينها الرئيس دونالد ترمب.

مخطط خفي

وتبدأ القصة -حسب مقال الصحيفة- من اختفاء اللواء المتقاعد ويليام ماكاسلاند، الخبير في تكنولوجيا الطاقة الموجهة، الذي غادر منزله حاملا مسدسه، وتاركا خلفه هاتفه ونظارته، دون أن يعثر له على أثر بعد ذلك، لتبدأ بعدها كرة الثلج في التدحرج، ضامة أسماء باحثين من "ناسا" و"معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا"، ماتوا أو اختفوا في ظروف متباينة.

ومع تراكم هذه الحالات، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإعلامية اليمينية في الربط بينها، وتقديمها كجزء من "مخطط خفي" محتمل، سواء من قبل قوى أجنبية مثل الصين أو ضمن مشاريع سرية مرتبطة بالفضاء أو الكائنات الفضائية.

ولاقى هذا التصور رواجا سريعا في بيئة إعلامية مشبعة بنظريات المؤامرة -كما يقول الكاتب- خاصة في عصر انتشار المعلومات المضللة والذكاء الاصطناعي، رغم أن السلطات الأمنية، وأحيانا عائلات المفقودين، يحاولون تقديم تفسيرات منطقية تتعلق بالصحة النفسية أو الحوادث العرضية أو ما يشبه ذلك.

وقد دخل المشرعون الجمهوريون على خط الأزمة، مطالبين مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ووزارة الطاقة بفتح تحقيقات رسمية لكشف ما وصفوه بـ"الصلة الشريرة المحتملة"، ومحذرين من احتمال وجود تهديد للأمن القومي إذا ثبت وجود ارتباط بين هذه الحوادث.

مادة دسمة لجذب الرأي العام

وتساءلت الصحيفة هل يمكن أن تحتوي مثل هذه النظرية الغريبة ولو على ذرة من الحقيقة؟ أم أن المشرعين، وإف بي آي والبيت الأبيض، ناهيك عن أصحاب المدونات ووسائل الإعلام، يسايرون فقط أحدث نظريات المؤامرة الجاذبة للنقرات؟

وتعكس هذه القضية حالة من الانقسام والقلق في المجتمع الأمريكي، وبينما يرى الخبراء أن الأمر لا يتعدى كونه "مصادفات إحصائية" يُضخِّمها عصر التضليل الرقمي، يجد السياسيون، وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترمب، في هذه الروايات مادة دسمة لجذب الرأي العام ومساءلة المؤسسات الحكومية.

ورأت الصحيفة أن الأمر يمثل مواجهة بين "الحقائق الجافة" و"الرغبة في تصديق المجهول"، حيث يتشابك الخوف من التهديدات الخارجية مع الفضول التاريخي حول الكائنات الفضائية، مما يجعل من الصعب الفصل بين الجريمة الجنائية والاختفاء الطوعي والمؤامرة الدولية.

في النهاية، يطرح المقال هذه الظاهرة كمرآة لمرحلة معاصرة تتسم بانتشار الشكوك ونقص الثقة في المؤسسات، حيث تتحول الأحداث العادية إلى قصص كبرى مشحونة بالخيال السياسي والعلمي، رغم غياب أي دليل حقيقي يدعمها.