وسائل إعلام أمريكية: انقسامات داخل طهران وراء فشل المحادثات مع واشنطن

أرجعت وسائل الإعلام الأمريكية، فشل الجولة الثانية من المحادثات، وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلغاء زيارة الوفد إلى إسلام آباد، إلى غياب التوافق بين التيارات داخل طهران ما يعرقل تقديم أي مقترحات تفاوضية واضحة.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في واشنطن عمرو حسن، إن صحيفتي وول ستريت جورنال ونيويورك تايمز ركزتا على ما وصفتاه بانقسامات داخلية حادة في بنية القرار الإيراني، معتبرتين أن غياب التوافق بين التيارات داخل طهران يعرقل تقديم أي مقترحات تفاوضية واضحة.

كما نقلت نيويورك تايمز إشارات إلى تحولات داخل مراكز القوة في إيران، بين مؤسسات أمنية واقتصادية، مع حديث عن غياب دور حاسم للمرشد الأعلى في إدارة الملف خلال الفترة الحالية، وهو ما زاد -بحسب الصحيفة- من حالة الغموض السياسي.

على المستوى السياسي في واشنطن، نقل مراسل الجزيرة مباشر المواقف الداعمة لقرار ترمب، مشيرا إلى أن السيناتور ليندسي غراهام اعتبر أن إلغاء الزيارة خطوة صائبة، داعيا إلى استمرار الضغوط الاقتصادية وتعزيز الحصار البحري، مع الإبقاء على خيار التصعيد العسكري إذا لزم الأمر لضمان تغيير سلوك إيران.

وفي السياق ذاته، أشار وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث إلى أن العمليات العسكرية السابقة حققت أهدافا محددة، في حين بات التركيز الأمريكي يتحول نحو ما وصفه مسؤولون بـ"الحصار الاقتصادي والبحري" كأداة ضغط رئيسية، بدلا من التدخل المباشر.

فرص نجاح محدودة

من جانب آخر، اعتبر خبير مركز "كارنيغي" آرون ديفيد ميلر أن فرص نجاح أي اتفاق بين واشنطن وطهران تبدو محدودة للغاية، في ظل غياب الثقة وتباين الأهداف، مرجحا أن تبقى المرحلة المقبلة محصورة في ما وصفه بـ"مفاوضات حول المفاوضات"، دون تقدم جوهري.

وعلى الصعيد الداخلي الأمريكي، أشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن قرار ترمب يأتي في ظل تراجع ملحوظ في نسب شعبيته، حيث أظهرت استطلاعات الرأي وصول نسبة عدم الرضا إلى نحو 57.7% مقابل 39.2% من المؤيدين، وهو أدنى مستوى منذ بداية ولايته الحالية، ما يضيف -بحسب التقديرات- بعدا سياسيا داخليا على قراراته الخارجية، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق، إلغاء زيارة وفد أمريكي رفيع كان من المقرر أن يضم ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى إسلام آباد، ضمن مساعٍ للقاء الجانب الإيراني.

وبحسب ما أورده ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، فإن قرار إلغاء الزيارة جاء بدعوى أن الرحلة تستهلك وقتا وجهدا كبيرين، في ظل ما وصفه بغياب وضوح القيادة داخل إيران، مشيرا إلى صراعات داخلية وارتباك في من يملك قرار التفاوض.