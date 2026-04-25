وزير الإعلام اللبناني: استهداف الصحفيين جريمة حرب ولا تنازل عن الانسحاب الكامل

كشف وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، عن عزم الحكومة اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية والدبلوماسية لملاحقة الاحتلال الإسرائيلي دوليا.

وشدد مرقص -في لقاء مع الجزيرة مباشر- على أن استهداف الطواقم الإعلامية يعكس محاولة ممنهجة لطمس الحقيقة وتغييب التغطية الميدانية.

وتأتي تصريحات الوزير بعد يومين من مقتل الصحفية اللبنانية أمل خليل بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا احتمت فيه مع زميلة لها خلال تغطيتهما للأحداث في جنوب لبنان.

وقال مرقص إن الصحفيين اللبنانيين أصبحوا أهدافا عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لاستهدافهم كونهم يتمتعون بالحماية الكاملة بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية، وأضاف "الصحافة ليست طرفا في النزاع، بل هي عين الحقيقة، واستهدافها يهدف لترهيب الكلمة الحرة".

وكشف الوزير عن آخر الإحصائيات الرسمية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، حيث بلغت الحصيلة 2496 شهيدا و7725 جريحا، مشيرا إلى أن هذه الأرقام تعكس "حجم الإجرام والدمار الذي يلحق بالمدنيين والبنى التحتية اللبنانية"، متعهدا بعدم وقوف الدولة اللبنانية مكتوفة الأيدي أمام هذه الانتهاكات.

وقال الوزير إن لبنان تقدم بطلب رسمي لزيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان لإجراء استقصاء ميداني وتوثيق الاعتداءات الإسرائيلية، تمهيدا لتقديم شكاوى رسمية في المحافل الدولية.

وفيما يتعلق بمسار المفاوضات السياسية، حدد الوزير اللبناني بوضوح "الخطوط الحمراء" والمطالب الأساسية للدولة اللبنانية، والتي تتركز في وقف فوري لإطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة دون استثناء، وعودة الأسرى وضمان كرامة السيادة الوطنية.

وردا على سؤال حول كيفية تعامل الوزارة مع الخطابات التحريضية التي تستهدف المقاومة أو تحاول شق الصف الداخلي، أكد مرقص أن الوزارة تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتفنيد الأكاذيب، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي لحماية لبنان وشعبه من آلة القتل الإسرائيلية، ومشددا على أن التكاتف الوطني هو الرد الأقوى على محاولات الفتنة.