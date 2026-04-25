فلسطيني يحيط منزله بالأسلاك الشائكة.. إليكم السبب

في منزل أحلامه يقيم الفلسطيني صادق فقيه منذ عام 2020، والذي أنشأه في قرية "بيت إمرين" شمال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

تحقق حلم فقيه بالعيش وأسرته في هذا المنزل الواقع في "منطقة عالية جميلة استراتيجية ذات هواء طلق" كما يصفها.

لكن الرياح جرت بما لا تشتهي سفن هذا الشاب، إذ أقام المستوطنون مؤخرا بؤرة استيطانية على أراضي القرية، وأصبحوا يشكلون تهديدا لأهلها ويمارسون تضييقات، مما حوّل "الفرح بتحقيق الحلم إلى جحيم بسبب الوحوش التي تهاجمنا".

اضطر صادق فقيه إلى تحويل منزله إلى سجن كبير بعد إحاطته بسياج شائك بسبب سلسلة من الاعتداءات المتتالية التي تعرضوا لها على أيدي المستوطنين، وذلك من أجل حماية عائلته وأطفاله.

يقتحم المستوطنون القرية رفقة أغنام يصرّون على رعيها في أراضي المواطنين، وخلال وجودهم يعتدون على ممتلكات أهالي بيت إمرين، "قبل يومين اعتدى علينا المستوطنون الإرهابيون التابعون للحكومة الفاشية المتغطرسة، وحاولوا الدخول إلى البيت من الباب الرئيسي لكنهم فشلوا، فحاولوا دخوله من مكان آخر، لذلك وضعت السياج الشائك لحماية البيت وسكانه".

نجح المستوطنون خلال اقتحامهم في تخريب وتكسير وحرق بعض الممتلكات، ويؤكد فقيه أنه اتخذ إجراءات احترازية لأن ما حدث معه وما قد يحدث ما هو إلا تكرار لما حدث مع عائلة دوابشة التي حُرقت أثناء نومها في منزلها عام 2015.

وختم حديثه للجزيرة بالقول: "بيوتنا هي أحلام حققناها، ولا يمكن تركها ولا الابتعاد عن هذه الأرض.. فهي هويتنا وهي عرضنا، ونحن هنا باقون وصامدون وسنبقى".

ووفقا لتقرير نشرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بمناسبة يوم الأرض -الذي يحييه الفلسطينيون في 30 مارس/آذار من كل عام- فإن المستوطنين حاولوا إقامة 20 بؤرة استعمارية جديدة منذ مطلع مارس/آذار، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.

إعلان

أما منذ بدء حرب الإبادة على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 فقد أقام المستوطنون ما يزيد عن 165 بؤرة استيطانية جديدة، منها 89 بؤرة خلال عام 2025 وحده، وفق المصدر ذاته.

وأشار التقرير إلى أن تصاعد محاولات إقامة البؤر الاستيطانية في المرحلة الأخيرة لا يمكن أن يكون إلا بتعليمات واضحة من المستوى السياسي، بغرض فرض الوقائع على الأرض وفرض المزيد من تمزيق الجغرافيا الفلسطينية، إذ يتولى المستوطنون مهمة إحداث تغيير على الأرض ثم يتولى المستوى الرسمي تحويل هذا التغيير إلى أمر واقع من خلال تشريعه وتثبيته وتحويله إلى موقع استعماري يحظى بكافة الخدمات.