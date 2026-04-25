قتلى وجرحى في هجوم للدعم السريع على مدينة الأبيض

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأُصيب 22 آخرين جراء هجوم بطائرات مسيّرة شنته قوات الدعم السريع على أحياء سكنية داخل مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي البلاد، وفق ما أكدته شبكة أطباء السودان.

وأكد أسامة سيد أحمد مراسل الجزيرة في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق، أن العمليات العسكرية والمعارك تتصاعد بشكل كبير بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدد من المحاور وجبهات القتال في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق.

ونقل سيد أحمد عن بيان للجيش السوداني تأكيده أن القوات التابعة للفرقة الرابعة مشاة بمدينة الدمازين وبمساندة قوات تابعة لها، تمكنت من صد هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة سالي بإقليم النيل الأزرق جنوب شرقي البلاد.

وجاء في البيان أيضا أنه جرى تدمير 36 مركبة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع، والاستيلاء على مركبتين بحالة جيدة، إلى جانب مقتل عدد من العناصر التي وصفها بالمرتزقة.

بدورها أدانت شبكة أطباء السودان، ما وصفته بتعمد قوات الدعم السريع استهداف الأحياء المدنية المكتظة بالسكان، مؤكدة أن الهجوم لم يستهدف مواقع عسكرية، وإنما أدى إلى سقوط ضحايا بين المدنيين، في ما اعتبرته انتهاكا للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية.

وحمّلت شبكة أطباء السودان قيادات قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن الهجوم، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى الضغط لوقف ما وصفتها بالاعتداءات المتكررة على المدنيين.