صحف عالمية: أزمة وقود الطائرات تهدد بتعطيل السفر الصيفي

حذّر تقرير لـ"نيويورك تايمز" الأمريكية، من اضطراب متوقع في السفر الجوي هذا الصيف، مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات والنقص المحتمل في الإمدادات، في أزمة تتفاقم بفعل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

وتناول التقرير -خلال فقرة جولة الصحافة- الاضطراب المتوقع في السفر هذا الصيف مع الارتفاع الحاد في أسعار وقود الطائرات والنقص المحتمل في إمدادات الوقود عامة ووقود الطائرات خاصة، لا سيما في أوروبا في ظل تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.

ولفت التقرير إلى أن كبرى الشركات بدأت تقليص رحلاتها في وقت تتزايد فيه الضغوط على المسافرين عبر رفع أسعار التذاكر والرسوم، بينما يحذر خبراء من تراجع خيارات السفر المتاحة وارتفاع احتمالات إلغاء الرحلات، خصوصا غير المباشرة.

ويرى الخبراء أن استقرار الأسعار وعودة وقود الطائرات إلى تدفقه وانسيابه الطبيعي حول العالم قد يستغرق أشهرا، ما ينذر بموسم سفر مكلف ومليء بعدم اليقين.

المفاوضات مع حماس

من جهتها، أوردت صحيفة هآرتس العبرية، استنادا إلى مصادرها، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تقليص ضرباتها في قطاع غزة لإفساح المجال أمام تقدم مفاوضات وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأفادت الصحيفة أن إسرائيل وافقت على الطلب الأمريكي دون أن تلتزم بتنفيذه، فيما استمرت الضربات الإسرائيلية رغم الجهود الدبلوماسية، وتشير الصحيفة إلى أن حماس أبدت استعدادا غير مسبوق لمناقشة موضوع نزع السلاح خلال محادثات القاهرة ضمن خطة لإنهاء الحرب.

وفي سياق متصل، تتواصل الوساطة الدولية في المفاوضات مع تحذيرات من ضياع فرصة التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم استثمار الزخم الحالي سريعا.

وفيما يتعلق بالحرب الأوكرانية، قالت صحيفة وول ستريت جورنال، تعليقا على موافقة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع على قرض لدعم كييف، إن الصراع ضد روسيا في أوكرانيا أصبح حربا أوروبية بامتياز.

إعلان

وأشار المقال إلى أنه مع إصرار روسيا على مواصلة حربها وتركيز الرئيس دونالد ترمب اهتمامه على الشرق الأوسط، يزداد اعتماد أوكرانيا على الاتحاد الأوروبي، ويحذر المسؤولون الأوروبيون، وفقا للصحيفة، من أن سياسة القروض قد لا تكون كافية لأوكرانيا، حتى مع بروز مؤشرات جديدة على وحدة المواقف داخل الاتحاد الأوروبي.