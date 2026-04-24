مسيرات "بيرقدار تي بي 3" تحلق قريبا في سماء إيطاليا

تمهد مسيرات "بيرقدار تي بي 3" التركية لمرحلة جديدة في التعاون الدفاعي الأوروبي، مع استعداد إيطاليا لتكون أول دولة أوروبية تقتني هذا الطراز المتطور، في خطوة توصف بأنها ستعيد رسم موازين القوى الدفاعية للقارة.

وتعتزم إيطاليا شراء مسيرات "بيرقدار تي بي 3" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وإذا أُتمّت الصفقة ستكون الأولى من نوعها في أوروبا، وفقا لمنصة هافا هبر التركية المتخصصة في أخبار الطيران.

ويصف خبراء الاتفاقية بأنها إعادة هيكلة صامتة لتعزيز موقع أنقرة داخل الهيكل الأمني الأوروبي المتطور، حسبما أوردت صحيفة حرييت التركية.

وتنقل حرييت عن المدير العام لشركة "بايكار" خلوق بيرقدار قوله -في مقابلة مع موقع "بريكينغ ديفنس"- إنه من المتوقع أن تقر إيطاليا رسميا توريد مسيرات "بيرقدار تي بي 3" في غضون بضعة أشهر.

وبذلك ستكون إيطاليا أول دولة في أوروبا تستخدم طراز "تي بي 3" المتطور، إذ كانت كرواتيا وبولندا ورومانيا قد اعتمدت سابقا نظام "تي بي 2″، في خطوة وصفتها هافا هبر بأنها تطور مهم في سوق الدفاع الأوروبي.

قدرات متطورة

وتوضح هافا هبر قدرات "بيرقدار تي بي 3" ومزايا توظيفها فيما يلي:

تتمتع المسيرة بالقدرة على الإقلاع والهبوط من حاملات الطائرات ذات الأسطح القصيرة، وذلك بفضل هيكل أجنحتها القابل للطي وهيكلها المزود بنظام هبوط معزز.

من المخطط نشرها على متن حاملة الطائرات الإيطالية "كافور".

طورتها شركة "بايكار" خصيصا لتنفيذ مهام الاستخبارات والمراقبة والهجوم، بهدف توسيع قدرات القوات البحرية عبر تقليل الاعتماد على الأنظمة المأهولة.

تفوق في مناورات الناتو

وتشير منصة سافونما صنايي إس تي المتخصصة في الصناعات الدفاعية التركية إلى أن المسيرة "بيرقدار تي بي 3" نفذت عرضا جويا ناجحا ضمن مناورات حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ستيدفاست دارت 2026" (Steadfast Dart 2026).

إعلان

ونجحت المسيّرة في الإقلاع والهبوط بشكل ذاتي على متن حاملة المسيرات التركية "تي سي جي أناضول" في بحر البلطيق رغم الثلوج والرياح الشديدة.

كما حظيت بإشادة ممثلي الدول الحليفة الذين تابعوا العرض، حيث اعتُبرت المنظومة الوحيدة من بين الطائرات المقاتلة والمروحيات المشاركة القادرة على تنفيذ مهام طيران في تلك الظروف.

تعاون إيطالي تركي

ويُنظر إلى هذا الاتفاق الدفاعي المرتقب كجزء من التعاون الذي تسارعت وتيرته بين أنقرة وروما في السنوات الأخيرة، وفق منصة هافا هبر.

وأبرمت شركة ليوناردو الإيطالية وشركة بايكار التركية اتفاقية تعاون لتوفير نظام "بيرقدار تي بي 3".

كما وقعت الشركتان اتفاقية مشروع مشترك "إل بي إيه سيستمز" ومقره إيطاليا لتصميم وتطوير وإنتاج أنظمة المسيرات، وهو ما يُعدّ من الخطوات المهمة الداعمة لمسار التعاون بين البلدين.

وفي معرض تقييمه لهذا التعاون، تنقل حرييت عن منسق السياسة الخارجية في معهد "إسطان-بول" (IstanPol) ريكاردو غاسكو قوله -لموقع المونيتور – إن تركيا تعزز مكانتها كشريك دفاعي لا غنى عنه للدول الأوروبية، في وقت تبرز فيه إيطاليا كطرف أوروبي رئيسي في هذه العلاقة.

ويرى محللون أن هذه الشراكة تبلورت في ظل عدم اليقين المتزايد بشأن الالتزامات الأمنية الأمريكية طويلة المدى، وسعي الدول الأوروبية لتنويع روابطها الدفاعية داخل القارة، وكذلك مع شركاء من خارج الاتحاد الأوروبي مثل تركيا.