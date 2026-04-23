كشف تقرير لموقع "ديلي بيست" الأمريكي عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشن هجمة شرسة على الإعلام خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض المقرر السبت المقبل.

ويخطط ترمب لشن هجوم "انتقامي" ضد مختلف المؤسسات الإعلامية التي يتهمها بالانحياز ضده -بما فيها الموقع- لا سيما في تغطيتها للحرب مع إيران، ثم "الهرب" -وفق تعبير التقرير- قبل توزيع الجوائز الصحفية أو الفقرات الترفيهية.

شبح إبستين

وتوضح مصادر داخلية للموقع أن الرئيس يسعى لتجنب "الإحراج"؛ فقد أخبر مساعديه أنه يرفض أن يكون موجودا أثناء تكريم صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) بجائزة "كاثرين غراهام" للصحافة، عن سبق صحفي نشرته عن ترمب ورجل الأعمال المتهم بالاتجار بالقاصرات جيفري إبستين.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد كشفت في تقرير حصري يوليو/تموز العام الماضي، عن رسالة يُزعم أن ترمب كتبها في عام 2003 لتهنئة إبستين بعيد ميلاده.

وتضمنت الرسالة الموقعة رسما يبدو كجسد امرأة عارية، وتحدثت عن "سر" مشترك بين الرئيس ورجل الأعمال، وانتهت بعبارة "عيد ميلاد سعيد جيفري، وليحوِ كل يوم سرا رائعا جديدا".

وقد نفى ترمب أن التوقيع على الرسالة يعود له، ورفع دعوى تشهير بقيمة 10 مليارات دولار ضد الصحيفة الأمريكية ومالكها روبرت مردوخ، إلا أن قاضيا رفض الدعوى الأسبوع الماضي.

تجنب للإحراج

وسيكون هذا أول حضور لترمب رسميا بعد سنوات من المقاطعة، تعود جذورها إلى تعرضه لسخرية قاسية من الرئيس الأسبق باراك أوباما في عشاء عام 2011.

ويخالف قرار الرئيس بمغادرة العشاء النهج المعتاد، إذ درج الرؤساء الأمريكيون على حضور الفعالية كاملة، بما في ذلك فقرة يسخر فيها كوميدي من الإدارة الحالية.

ويرى التقرير أن ترمب ذهب لأبعد من ذلك لحماية نفسه من الانتقادات، فقد استُبدل العرض الكوميدي هذا العام بعرض ترفيهي، على الرغم من أن الرئيس لن يحضر الفقرة على أي حال.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التوتر العميق بين ترمب ووسائل الإعلام، خاصة وسط تصاعد الانتقادات لسياساته وإدارته للحروب.