سياسة|صحافة|الولايات المتحدة الأمريكية

"مهاجمة الإعلام ثم الهرب".. ديلي بيست تكشف خطة ترمب لعشاء الصحفيين

حفظ

President Donald Trump waves as he departs after an event for NCAA national champions in the State Dining Room of the White House, Tuesday, April 21, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
ترمب يخطط للانسحاب لتجنب "الإحراج" وفق تعبير ديلي بيست (أسوشيتد برس)
Published On 23/4/2026

كشف تقرير لموقع "ديلي بيست" الأمريكي عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لشن هجمة شرسة على الإعلام خلال عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض المقرر السبت المقبل.

ويخطط ترمب لشن هجوم "انتقامي" ضد مختلف المؤسسات الإعلامية التي يتهمها بالانحياز ضده -بما فيها الموقع- لا سيما في تغطيتها للحرب مع إيران، ثم "الهرب" -وفق تعبير التقرير- قبل توزيع الجوائز الصحفية أو الفقرات الترفيهية.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

شبح إبستين

وتوضح مصادر داخلية للموقع أن الرئيس يسعى لتجنب "الإحراج"؛ فقد أخبر مساعديه أنه يرفض أن يكون موجودا أثناء تكريم صحيفة "وول ستريت جورنال" (The Wall Street Journal) بجائزة "كاثرين غراهام" للصحافة، عن سبق صحفي نشرته عن ترمب ورجل الأعمال المتهم بالاتجار بالقاصرات جيفري إبستين.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد كشفت في تقرير حصري يوليو/تموز العام الماضي، عن رسالة يُزعم أن ترمب كتبها في عام 2003 لتهنئة إبستين بعيد ميلاده.

وتضمنت الرسالة الموقعة رسما يبدو كجسد امرأة عارية، وتحدثت عن "سر" مشترك بين الرئيس ورجل الأعمال، وانتهت بعبارة "عيد ميلاد سعيد جيفري، وليحوِ كل يوم سرا رائعا جديدا".

A sign showing a photo of US President Donald Trump and Jeffrey Epstein is displayed as US Senate Minority Leader Chuck Schumer, Democrat of New York, and US Senator Ruben Gallego, Democrat from Arizona speak during a conference to announce oversight efforts on the files of convicted sex offender Jeffrey Epstein, at the US Capitol in Washington, DC, on February 26, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
المشرعون الأمريكيون استخدموا تقارير وسائل الإعلام الأمريكية لتعزيز جهود الرقابة على ملفات إبستين (الفرنسية)

وقد نفى ترمب أن التوقيع على الرسالة يعود له، ورفع دعوى تشهير بقيمة 10 مليارات دولار ضد الصحيفة الأمريكية ومالكها روبرت مردوخ، إلا أن قاضيا رفض الدعوى الأسبوع الماضي.

تجنب للإحراج

وسيكون هذا أول حضور لترمب رسميا بعد سنوات من المقاطعة، تعود جذورها إلى تعرضه لسخرية قاسية من الرئيس الأسبق باراك أوباما في عشاء عام 2011.

ويخالف قرار الرئيس بمغادرة العشاء النهج المعتاد، إذ درج الرؤساء الأمريكيون على حضور الفعالية كاملة، بما في ذلك فقرة يسخر فيها كوميدي من الإدارة الحالية.

إعلان

ويرى التقرير أن ترمب ذهب لأبعد من ذلك لحماية نفسه من الانتقادات، فقد استُبدل العرض الكوميدي هذا العام بعرض ترفيهي، على الرغم من أن الرئيس لن يحضر الفقرة على أي حال.

وتعكس هذه الخطوة استمرار التوتر العميق بين ترمب ووسائل الإعلام، خاصة وسط تصاعد الانتقادات لسياساته وإدارته للحروب.

المصدر: ديلي بيست
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان