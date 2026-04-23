نموذج من 7 خطوات.. هكذا تعزز تركيا أمن مدارسها عقب حادثتي العنف

Police officers in uniform and plainclothes police secure the site after a deadly school shooting, in the southeastern province of Kahramanmaras, Turkey, April 15, 2026. Picture taken with a mobile phone. IHA (Ihlas News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY
تتجه السلطات التركية إلى تشديد إجراءات الأمن داخل المدارس عبر نموذج أمني جديد يتألف من 7 خطوات (رويترز)
Published On 23/4/2026

في أعقاب حادثتي العنف المدرسي في ولايتي شانلي أورفا وكهرمان مرعش، تتجه تركيا إلى تشديد إجراءات الأمن داخل المؤسسات التعليمية، عبر نموذج أمني جديد يتألف من 7 خطوات يهدف إلى الوقاية المبكرة والتدخل السريع.

وكشف وزير الداخلية التركي مصطفى تشفتشي لصحيفة صباح التركية أن الرؤية الأمنية الجديدة لتأمين المدارس لن تقتصر على دور حارس البوابة، بل ستعتمد على "مجلس إدارة الأمن" الذي سيشكل في كل مؤسسة تعليمية.

وسيضم المجلس كلا من مدير المدرسة والمرشد التربوي ومسؤول أقرب مركز شرطة، واختصاصيا اجتماعيا تابعا لوزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

كما يشمل النموذج متابعة الطلاب المعرضين للمخاطر عبر مراكز الصحة المجتمعية، بالتنسيق بين وزارة التعليم ووزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية.

نظام الإنذار المبكر

وتعتمد المنظومة الجديدة على إعادة صياغة تعريفات المخاطر، وتوضح الصحيفة أنه سيتم تفعيل نظام إنذار مبكر عبر غرف أمنية تُنشأ في كل مدرسة.

وبهدف التدخل السريع في مواجهة المخاطر، سيتم دمج نظام الإنذار المبكر بين الإداريين والمرشدين التربويين في المدارس وبين أقرب مخفر شرطة، ومراقبة محيط المدرسة بواسطة الكاميرات.

وبالتنسيق مع مراكز الصحة المجتمعية، ستُتابع بشكل دوري أوضاع الطلاب الذين يتلقون علاجا نفسيا من قبل الجهات الأمنية، بهدف تجنب أي تطورات سلبية محتملة.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, görevi Ali Yerlikaya'dan devraldı.
تشفتشي كشف للصحيفة أن تأمين المدارس سيعتمد على تشكيل "مجلس إدارة الأمن" في كل مؤسسة تعليمية (الأناضول)

7 خطوات

وتلخص صباح الخطوات السبع للنموذج الأمني الجديد فيما يلي:

  1.  إعادة تحليل المخاطر وتعريف التهديدات في المدارس من الصفر
  2. تعزيز الإجراءات الأمنية وتشديد الرقابة على مداخل المدارس ومخارجها ومحيطها
  3.  التدخل السريع عبر نظام الإنذار المبكر
  4.  تفعيل دور مراكز الصحة المجتمعية
  5.  المراقبة الإلكترونية للأطفال المعرّضين للخطر عبر فرق الدورية الافتراضية التابعة للأمن، ومتابعة حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعات الألعاب لحمايتهم من الاستدراج
  6. تبادل المعلومات والتنسيق بين الوزارات
  7. تنظيم برامج للتوعية والتدريب بشأن التعامل مع الحالات الطارئة
المصدر: الصحافة التركية
