صحيفة تركية: أحمد وحيدي إستراتيجي الظل في سياسات إيران

TEHRAN, IRAN - 2026/01/01: Brigadier General Ahmad Vahidi, deputy commander of Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), arrives at the sixth anniversary of Qassem Soleimani's killing at Tehran's Musalla. Qassem Soleimani, the former commander of the Quds Force of the IRGC, was killed in 2020 in a U.S. missile strike in Iraq. (Photo by Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
حرييت: يبرز اسم أحمد وحيدي كصانع القرار الحقيقي خلف الكواليس في إيران (غيتي إيميجز)
Published On 23/4/2026

في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، سلطت تحليلات صحفية الضوء على قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي بوصفه إستراتيجي الظل الذي يحدد مسار المشهد الإيراني من خلف الكواليس.

ومع القرار الأمريكي المفاجئ بتمديد وقف إطلاق النار، يتجدد الجدل حول الحدود الفاصلة بين الدبلوماسية وتوازنات القوى على الأرض، في ظل حديث متزايد عن قوة صامتة قد تغيّر قواعد اللعبة، حسبما نقلت صحيفة حرييت التركية.

وفي هذا السياق، يشير الباحث التركي في مركز الدراسات الإيرانية (إيرام) أورال توغا إلى احتكار الحرس الثوري الإيراني للمؤسسات المدنية، والذي تصاعد تدريجيا منذ عام 2010 وبلغ ذروته بعد عام 2021.

وبينما يبرز اسم أحمد وحيدي كصانع القرار الحقيقي خلف الكواليس، يوضح توغا لحرييت أن المشهد الحالي في إيران ليس انعكاسا لانقسام في السلطة، بل هو نتيجة لمركز قرار احتكاري لم يبلور بعد عرضا موحدا لتقديمه إلى الولايات المتحدة.

قوة صامتة

وحول أسباب غياب وحيدي شبه التام عن المشهد الإعلامي، يرى الباحث التركي أنه ينبغي تقييمها وفق ثلاثة مستويات:

  1. الأمن العملياتي: اغتيال القائدين السابقين للحرس الثوري يظهر أن الظهور العلني للقيادات العليا قد تحول مباشرة إلى عامل خطر يهدد حياتهم.
  2. المسار المهني الشخصي: بصفته قائدا لفيلق القدس ما قبل حقبة قاسم سليماني، ينتمي وحيدي إلى مدرسة الانضباط الاستخباراتي ويتبنى شخصية منغلقة أمام الإعلام.
  3. المستوى العقائدي: في بيئة ما بعد الاغتيالات، عادت القيادة العليا الإيرانية إلى العمل بمبدأَي الاختفاء والقيادة الموزعة.
TEHRAN, IRAN - OCTOBER 3 Ahmad Vahidi, former IRGC Quds Force commander, addresses Iranian students during a demonstration against the death of Hezbollah leader Hassan Nasrallah on October 3, 2024 in Tehran, Iran. Iran fired about 180 ballistic missiles at Israel on Tuesday night after Israel killed the leader of Hezbollah, the Iranian-backed Lebanese political and militant group. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)
توغا: الخلفية الإستراتيجية لوحيدي لا تسمح بحصر شبكات الوكلاء الإقليميين في عقيدة واحدة (غيتي إيميجز)

 

دور الوكلاء الإقليميين

وعند سؤاله هل الخلفية الاستراتيجية لوحيدي ستجعل شبكات الوكلاء الإقليميين لإيران مجرد أداة للردع أم تحولها إلى عقيدة للتصعيد المنضبط؟ أشار توغا إلى أن خلفية وحيدي لا تسمح بحصر هذه الشبكات في عقيدة واحدة، موضحا ما يلي:

  • خلال قيادته لفيلق القدس بين عامي 1988 و1997، قامت علاقة طهران مع حلفائها الإقليميين على وظيفتين، هما: الردع عبر رفع تكلفة استهداف طهران، والتصعيد المنضبط عبر إدارة الصراع من خلال الوكلاء.
  • تراجعت هذه العقيدة بشكل ملحوظ في المشهد الحالي نتيجة "الضعف الملحوظ" لحزب الله في مرحلة ما بعد عام 2023 و"تآكل" نموذج محور المقاومة.
  • مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في سوريا وتعرض الحوثيين لضغوط دولية، أصبح تأثير وحيدي على هذه الهياكل يعتمد أكثر على ذاكرة الجيل المؤسس، لكن المتغير الحقيقي الذي يحدد الفعالية الميدانية هو قدرة هؤلاء الوكلاء على الصمود.
المصدر: الصحافة التركية
