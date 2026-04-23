شاهد.. حرائق تلتهم مصفاة نفط روسية بعد هجوم أوكراني

يستمر لليوم الرابع حريق خزانات الوقود داخل مصفاة النفط التابعة لشركة "روسنفت" بمدينة توابسي الروسية على البحر الأسود إثر هجوم أوكراني بالمسيّرات والصواريخ الأحد الماضي.

وقد تسبب الحريق الضخم في توقف عمليات تحميل ناقلات النفط في ميناء قوقاز الذي يحوي إحدى أكبر مصافي النفط الروسية، كما أتلف الحريق عدة خزانات وقود داخل المصفاة، مما أدى إلى خسائر اقتصادية كبرى إضافة إلى مشكلات بيئية نتيجة انبعاثات الدخان.

وكانت المخابرات الأوكرانية قد أعلنت تنفيذها هجوما بالمسيّرات على مصفاة نفط روسية تنتج 4.4% من إجمالي تكرير النفط في روسيا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصفاة توابسي نحو 12 مليون ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠طن سنويا، أو 240 ألف برميل يوميا، وتنتج النافتا والديزل وزيت الوقود وزيت غاز التفريغ، وفق رويترز.

ورصد تقرير زاور شوج مشاهد خاصة وميدانية للجزيرة من الحريق الذي يستمر منذ أيام، ويرى محلل روسي أن أوكرانيا تنفذ ضربات تهدف إلى زيادة تكلفة المنتجات النفطية وتضرب عصب الاستقرار الاقتصادي والبيئي في روسيا.

وذكر مسؤولون روس أن الهجمات التي وقعت في 16 و20 أبريل/نيسان الجاري على مدينة توابسي أدت إلى إتلاف البنية ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌التحتية ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠للنقل في الميناء واشتعال النيران في مخازن المنتجات النفطية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض وإسقاط ما لا يقل عن 400 مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد، واستهداف منشآت بنية تحتية للطاقة والنقل تستخدمها القوات الأوكرانية.

وتكثف أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا في وقت تُحوّل فيه الولايات المتحدة تركيزها من التوسط في محادثات سلام ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠لوقف الصراع مع روسيا إلى الحرب في إيران.