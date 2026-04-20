منها هرمز وتوماهوك.. إليكم معاني 8 مصطلحات شائعة بحرب إيران

مع اقتراب نهاية الشهر الثاني من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتصدر عناوين الأخبار مصطلحات قد تبدو عادية، ولكنها تحمل في طياتها أبعادا دينية وجغرافية وعسكرية معقدة.

وفيما يلي دليل لغوي وتحليلي لـ8 كلمات شكلت لغة هذه الحرب، وتكررت على أسماع الجميع مئات المرات، دون إدراك معانيها الخفية في تقرير أعدته الصحفية ألما ميليشيتش، وهي منتجة أولى في موقع الجزيرة الإنجليزية.

هرمز

مضيق هرمز ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، يربط الخليج بالبحر العربي، ويعد أحد أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم.

ومنذ بداية الحرب، فُرضت عليه قيود شديدة تخللتها فترات من الإغلاق الجزئي أو شبه الكامل، مما جعله أحد أهم محاور النقاش عالميا. ويتبين أن اسم المضيق لا يقل تعقيدا عن حالته السياسية، فهناك خلاف واسع حول أصله وتاريخه.

وتشير النظرية الأكثر شيوعا إلى أن كلمة "هرمز" هي في الأصل صيغة لغوية قديمة لاسم الإله الأعلى في الديانة الزرادشتية المجوسية "أهورا مزدا"، أي "الإله الحكيم" أو "رب الحكمة". وقد تعود جذور هذه العلاقة اللغوية إلى عصر الدولة الساسانية، أو ربما إلى مراحل أقدم من تطور اللغة الفارسية.

وتشير نظريات أقل انتشارا إلى أصول بديلة، منها أن الاسم هو نتاج دمج كلمتين من اللغة الفارسية هما "هور" (مياه راكدة أو مستنقع) و"موغ" (نخيل التمر)، بما يعني موضع التمور. وهناك أيضا من يربط المضيق بالكلمة اليونانية "هورموس" التي تعني خليج.

وتاريخيا، ساد الاعتقاد بأن مملكة هرمز، وهي دولة صغيرة من العصور الوسطى، كانت مملكة بحرية ثرية تتمركز حول مضيق هرمز الحالي، ويمتد نفوذها غربا نحو البحرين.

شاهد

طائرات شاهد المسيّرة ذخائر مهمة منخفضة التكلفة لدى إيران، وغالبا ما توصف بأنها "طائرات انتحارية" تحمل حمولة متفجرة، وتعتمد غالبا على مكونات بسيطة ومنخفضة التقنية نسبيا.

ويذكر أن إيران استخدمتها منذ بداية الحرب لاستهداف إسرائيل ودول الخليج.

وعادة ما تحلق هذه الطائرات على ارتفاعات منخفضة ضمن أسراب كبيرة لإرباك الدفاعات الجوية، مما يؤدي إلى استنزاف الدفاعات الجوية باهظة الثمن للدول المستهدفة.

و"شاهد" كلمة عربية جذرها شهد وجمعها شهود وأشهاد، وتستخدم أيضا باللغة الفارسية بالمعنى نفسه.

توماهوك

تشير كلمة "توماهوك" في الأصل إلى فأس أو بلطة متعددة الاستخدامات، استخدمتها تاريخيا الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية للصيد وأعمال الخشب والقتال.

ووفقا لقاموس أصل الكلمات الرقمي (Online Etymology Dictionary)، فإن المصطلح يأتي من لغة ألغونكوية (وهي اللغات الأصلية لأمريكا الشمالية) ويعني "أداة قطع" أو "ما يُستخدم للقطع".

وفي السياق العسكري الحديث، يشير المصطلح إلى صاروخ كروز "توماهوك"، وهو صاروخ بعيد المدى يعمل في مختلف الظروف الجوية طورته الولايات المتحدة، ويُعتبر من أكثر صواريخ الكروز دقة في العالم، ويمكنه ضرب أهداف على بعد أكثر من ألف ميل.

ورجحت جماعات حقوقية أن الصاروخ الذي أصاب مدرسة أطفال في إيران بداية الحرب كان من طراز "توماهوك"، وقتل حينها نحو 170 طفلا.

ميناب

في أول يوم من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، دمرت ضربة جوية أمريكية إسرائيلية مدرسة شجرة طيبة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، وانتشر الموقع حينها.

وتعرف المدينة بطبيعتها الزراعية الغنية وغالبا ما تُوصف بأنها واحة، وتقع بالقرب من مضيق هرمز، وتشتهر بشكل خاص بالحمضيات والتمور.

ولا يُعرف أصل اسم "ميناب" بشكل قاطع، ولكن يُعتقد عموما أنه مشتق من معان فارسية تشير إلى "الماء الأزرق" أو "الماء الصافي"، وربما يشير ذلك إلى ارتباط المنطقة تاريخيا بالأراضي الخصبة ومصادر المياه.

وتقدم بعض المصادر الإيرانية تفسيرا بديلا، يربط الاسم بـ"قلعة مينا"، وهي إحدى القلاع التاريخية في المنطقة؛ ويعتمد هذا التفسير على أن مصطلح "مينا" يرتبط بكلمات مثل "اللون الأزرق" أو "مادة المينا" (الإينامل)، وفقا لموسوعة إيرانيكا، مما نتج عنه ترجمة "ميناب" إلى "القلعة الزرقاء"، رغم أن صحة هذا المعنى غير مؤكدة.

باب المندب

باب المندب، الذي يعني أيضا "بوابة الدموع" أو "بوابة الحزن"، هو مضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويقع بين اليمن وجيبوتي.

ويُعد المدخل الجنوبي الوحيد للبحر الأحمر من جهة المحيط الهندي، كما يتصل بقناة السويس، مما يسهل التجارة بين آسيا وأوروبا.

ومنذ بداية الحرب، هدد الحوثيون -وهم جماعة متحالفة مع إيران وتسيطر على معظم شمال غرب اليمن والعاصمة صنعاء– مرارا بتعطيل أو إغلاق المضيق، مما يؤكد أهميته كنقطة عبور حيوية للتجارة العالمية.

الغضب الملحمي

عملية "الغضب الملحمي" (إيبك فيوري/ epic fury) هي اسم رمزي تستخدمه واشنطن لحملتها العسكرية المشتركة مع تل أبيب ضد إيران، والتي أُطلقت في 28 فبراير/شباط، ويُستخدم هذا الاسم بشكل متكرر في بيانات البيت الأبيض الرسمية منذ بداية الحرب.

وتعود كلمة "إيبك" إلى اليونانية القديمة "إيبوس"، وتعني حكاية أو قصة، وترتبط أيضا بمعانٍ مثل وعد ونبوءة ومثل وكذلك الشعر البطولي.

وقد دخلت الكلمة إلى اللغة الإنجليزية عبر اللغة الفرنسية بحلول عام 1731 بمعنى "عظيم" أو "بطولي".

أما كلمة "فيوري"، فترجع إلى اللاتينية "فوريا"، وتعني غضبا أو جنونا. ووفقا لقاموس أصل الكلمات الرقمي، يشير المصطلح أيضا إلى آلهة انتقامية في الميثولوجيا الرومانية، كانت تخرج من جحيم العالم السفلي لمعاقبة المذنبين.

آية الله

آية الله هو لقب رفيع المستوى في مختلف المذاهب الشيعية، والمصطلح يجمع بين كلمتي "آية" بمعنى علامة أو معجزة، والله.

وعادة ما يكون حاملو اللقب قد بلغوا مستويات متقدمة في تعليمهم الديني، بما يؤهلهم لتفسير الشريعة الشيعية.

ويرتبط هذا اللقب غالبا بإيران، حيث يتمتع رجال الدين الكبار بأدوار مركزية في الحياة الدينية والسياسية، وخاصة منذ الثورة الإيرانية.

خارك

جزيرة خارك -التي يُشار إليها أحيانا بـ"الجزيرة المحظورة" بسبب تقييد الوصول إليها وأهميتها الإستراتيجية- هي جزيرة صغيرة في الخليج تُعد محطة التصدير النفطية الرئيسية لإيران.

ولا يُعرف أصل اسم "خارك" بدقة، ويُرجح أنه يعود إلى لغة إيرانية قديمة أو إلى لغة تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، رغم أن المعنى الدقيق غير معروف.

وتشير بعض التفسيرات إلى جذور كلمات إيرانية قديمة قد تعني "مكان دافئ" أو "حار"، وربما يعكس ذلك مناخ الجزيرة الذي يتسم بالحرارة الشديدة، إلا أن ذلك يظل غير مؤكد.

وقد تعرضت الجزيرة لقصف كثيف خلال الحرب الإيرانية العراقية قبل أن تعيد السلطات الإيرانية بناءها. وفي مارس/آذار من هذا العام، استهدفت عملية جوية أمريكية واسعة النطاق الجزيرة، حيث أصابت أكثر من 90 موقعا عسكريا، مع تجنب ضرب البنية التحتية للطاقة.

ويُظهر هذا الدليل أن مفردات الحرب الحالية ليست مجرد تسميات عابرة، بل هي رموز تعكس الجذور الثقافية والسياسية لأطراف النزاع، وتكشف عن تعقيدات إقليمية تمتد من الماضي السحيق إلى الحاضر.