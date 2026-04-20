سياسة|صحافة|إيران

منها هرمز وتوماهوك.. إليكم معاني 8 مصطلحات شائعة بحرب إيران

حفظ

A Parsi man walks next to a bas-relief depicting early Zoroastrians at a Parsi colony on Parsi New Year Navroz, in Mumbai, India, Wednesday, Aug. 16, 2023. Parsis, also known as Zoroastrians, worship fire and are followers of the Bronze Age Persian prophet Zarathustra. (AP Photo/Rafiq Maqbool)
زرادشتي بجانب منحوتات لكهنة قدامى خلال احتفالات رأس السنة الفارسية في مومباي، الهند 23 (أسوشيتد برس)
Published On 20/4/2026

مع اقتراب نهاية الشهر الثاني من الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تتصدر عناوين الأخبار مصطلحات قد تبدو عادية، ولكنها تحمل في طياتها أبعادا دينية وجغرافية وعسكرية معقدة.

وفيما يلي دليل لغوي وتحليلي لـ8 كلمات شكلت لغة هذه الحرب، وتكررت على أسماع الجميع مئات المرات، دون إدراك معانيها الخفية في تقرير أعدته الصحفية ألما ميليشيتش، وهي منتجة أولى في موقع الجزيرة الإنجليزية.

اسم مضيق هرمز قد يشير إلى الإله الأعلى في الديانة الزرادشتية المجوسية (رويترز)

هرمز

مضيق هرمز ممر مائي ضيق بين إيران وسلطنة عمان، يربط الخليج بالبحر العربي، ويعد أحد أهم الطرق البحرية الاستراتيجية في العالم.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ومنذ بداية الحرب، فُرضت عليه قيود شديدة تخللتها فترات من الإغلاق الجزئي أو شبه الكامل، مما جعله أحد أهم محاور النقاش عالميا. ويتبين أن اسم المضيق لا يقل تعقيدا عن حالته السياسية، فهناك خلاف واسع حول أصله وتاريخه.

وتشير النظرية الأكثر شيوعا إلى أن كلمة "هرمز" هي في الأصل صيغة لغوية قديمة لاسم الإله الأعلى في الديانة الزرادشتية المجوسية "أهورا مزدا"، أي "الإله الحكيم" أو "رب الحكمة". وقد تعود جذور هذه العلاقة اللغوية إلى عصر الدولة الساسانية، أو ربما إلى مراحل أقدم من تطور اللغة الفارسية.

وتشير نظريات أقل انتشارا إلى أصول بديلة، منها أن الاسم هو نتاج دمج كلمتين من اللغة الفارسية هما "هور" (مياه راكدة أو مستنقع) و"موغ" (نخيل التمر)، بما يعني موضع التمور. وهناك أيضا من يربط المضيق بالكلمة اليونانية "هورموس" التي تعني خليج.

وتاريخيا، ساد الاعتقاد بأن مملكة هرمز، وهي دولة صغيرة من العصور الوسطى، كانت مملكة بحرية ثرية تتمركز حول مضيق هرمز الحالي، ويمتد نفوذها غربا نحو البحرين.

المسيرة شاهد 136 الإيرانية

شاهد

طائرات شاهد المسيّرة ذخائر مهمة منخفضة التكلفة لدى إيران، وغالبا ما توصف بأنها "طائرات انتحارية" تحمل حمولة متفجرة، وتعتمد غالبا على مكونات بسيطة ومنخفضة التقنية نسبيا.

إعلان

ويذكر أن إيران استخدمتها منذ بداية الحرب لاستهداف إسرائيل ودول الخليج.

وعادة ما تحلق هذه الطائرات على ارتفاعات منخفضة ضمن أسراب كبيرة لإرباك الدفاعات الجوية، مما يؤدي إلى استنزاف الدفاعات الجوية باهظة الثمن للدول المستهدفة.

و"شاهد" كلمة عربية جذرها شهد وجمعها شهود وأشهاد، وتستخدم أيضا باللغة الفارسية بالمعنى نفسه.

Three throwing tomahawks displayed on a beaver fur with bokeh effect. These hawks are made from a horseshoe rasp.
فأس توماهوك كان يستخدم في أمريكا الشمالية قديما (شترستوك)

توماهوك

تشير كلمة "توماهوك" في الأصل إلى فأس أو بلطة متعددة الاستخدامات، استخدمتها تاريخيا الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية للصيد وأعمال الخشب والقتال.

ووفقا لقاموس أصل الكلمات الرقمي (Online Etymology Dictionary)، فإن المصطلح يأتي من لغة ألغونكوية (وهي اللغات الأصلية لأمريكا الشمالية) ويعني "أداة قطع" أو "ما يُستخدم للقطع".

وفي السياق العسكري الحديث، يشير المصطلح إلى صاروخ كروز "توماهوك"، وهو صاروخ بعيد المدى يعمل في مختلف الظروف الجوية طورته الولايات المتحدة، ويُعتبر من أكثر صواريخ الكروز دقة في العالم، ويمكنه ضرب أهداف على بعد أكثر من ألف ميل.

ورجحت جماعات حقوقية أن الصاروخ الذي أصاب مدرسة أطفال في إيران بداية الحرب كان من طراز "توماهوك"، وقتل حينها نحو 170 طفلا.

HORMOZGAN, IRAN - MARCH 20: Iranians gather at a cemetery to commemorate victims, most of them children, who were killed in a US Israeli attack on a girls primary school in Minab, Hormozgan province, Iran on March 20, 2026. The victims lost their lives on February 28, the first day of a wave of attacks launched by the United States and Israel against Iran, when a girls primary school in the city was targeted. (Photo by Hassan Ghaedi/Anadolu via Getty Images)
مقبرة أطفال قضوا في هجوم أمريكي إسرائيلي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في مدينة ميناب يوم 28 فبراير/شباط 2026 (غيتي)

ميناب

في أول يوم من الحرب الإيرانية الإسرائيلية، دمرت ضربة جوية أمريكية إسرائيلية  مدرسة شجرة طيبة الابتدائية للبنات في مدينة ميناب بمحافظة هرمزكان جنوب إيران، وانتشر الموقع حينها.

وتعرف المدينة بطبيعتها الزراعية الغنية وغالبا ما تُوصف بأنها واحة، وتقع بالقرب من مضيق هرمز، وتشتهر بشكل خاص بالحمضيات والتمور.

ولا يُعرف أصل اسم "ميناب" بشكل قاطع، ولكن يُعتقد عموما أنه مشتق من معان فارسية تشير إلى "الماء الأزرق" أو "الماء الصافي"، وربما يشير ذلك إلى ارتباط المنطقة تاريخيا بالأراضي الخصبة ومصادر المياه.

وتقدم بعض المصادر الإيرانية تفسيرا بديلا، يربط الاسم بـ"قلعة مينا"، وهي إحدى القلاع التاريخية في المنطقة؛ ويعتمد هذا التفسير على أن مصطلح "مينا" يرتبط بكلمات مثل "اللون الأزرق" أو "مادة المينا" (الإينامل)، وفقا لموسوعة إيرانيكا، مما نتج عنه ترجمة "ميناب" إلى "القلعة الزرقاء"، رغم أن صحة هذا المعنى غير مؤكدة.

Boats float near the coast of Bab el-Mandeb, Yemen April 2, 2026. REUTERS
باب المندب مضيق حيوي آخر اشتهر اسمه بعد الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران (رويترز)

باب المندب

باب المندب، الذي يعني أيضا "بوابة الدموع" أو "بوابة الحزن"، هو مضيق يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ويقع بين اليمن وجيبوتي.

ويُعد المدخل الجنوبي الوحيد للبحر الأحمر من جهة المحيط الهندي، كما يتصل بقناة السويس، مما يسهل التجارة بين آسيا وأوروبا.

ومنذ بداية الحرب، هدد الحوثيون -وهم جماعة متحالفة مع إيران وتسيطر على معظم شمال غرب اليمن والعاصمة صنعاء– مرارا بتعطيل أو إغلاق المضيق، مما يؤكد أهميته كنقطة عبور حيوية للتجارة العالمية.

US President Donald Trump speaks after signing an executive order in the Oval Office of the White House in Washington, DC on April 18, 2026.
ترمب قال إنه اختار اسم العملية من بين قائمة ضمت 20 اسما (الفرنسية)

الغضب الملحمي

عملية "الغضب الملحمي" (إيبك فيوري/ epic fury) هي اسم رمزي تستخدمه واشنطن لحملتها العسكرية المشتركة مع تل أبيب ضد إيران، والتي أُطلقت في 28 فبراير/شباط، ويُستخدم هذا الاسم بشكل متكرر في بيانات البيت الأبيض الرسمية منذ بداية الحرب.

إعلان

وتعود كلمة "إيبك" إلى اليونانية القديمة "إيبوس"، وتعني حكاية أو قصة، وترتبط أيضا بمعانٍ مثل وعد ونبوءة ومثل وكذلك الشعر البطولي.

وقد دخلت الكلمة إلى اللغة الإنجليزية عبر اللغة الفرنسية بحلول عام 1731 بمعنى "عظيم" أو "بطولي".

أما كلمة "فيوري"، فترجع إلى اللاتينية "فوريا"، وتعني غضبا أو جنونا. ووفقا لقاموس أصل الكلمات الرقمي، يشير المصطلح أيضا إلى آلهة انتقامية في الميثولوجيا الرومانية، كانت تخرج من جحيم العالم السفلي لمعاقبة المذنبين.

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei delivers a speech during a ceremony marking the death anniversary of the founder of the Islamic Republic Ayatollah Ruhollah Khomeini, in Tehran, Iran, June 4, 2017. TIMA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. FOR EDITORIAL USE ONLY.
المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي يلقي خطابا وخلفه صورة لقائد الثورة الإيرانية الخميني (رويترز)

آية الله

آية الله هو لقب رفيع المستوى في مختلف المذاهب الشيعية، والمصطلح يجمع بين كلمتي "آية" بمعنى علامة أو معجزة، والله.

وعادة ما يكون حاملو اللقب قد بلغوا مستويات متقدمة في تعليمهم الديني، بما يؤهلهم لتفسير الشريعة الشيعية.

ويرتبط هذا اللقب غالبا بإيران، حيث يتمتع رجال الدين الكبار بأدوار مركزية في الحياة الدينية والسياسية، وخاصة منذ الثورة الإيرانية.

A Ilha de Kharg, no Irã, vista em foto de satélite da Planet Labs PBC, em 26 de fevereiro de 2026. (Planet Labs PBC via AP)
جزيرة خارك الإيرانية (أسوشيتد برس)

خارك

جزيرة خارك -التي يُشار إليها أحيانا بـ"الجزيرة المحظورة" بسبب تقييد الوصول إليها وأهميتها الإستراتيجية- هي جزيرة صغيرة في الخليج تُعد محطة التصدير النفطية الرئيسية لإيران.

ولا يُعرف أصل اسم "خارك" بدقة، ويُرجح أنه يعود إلى لغة إيرانية قديمة أو إلى لغة تعود إلى حقبة ما قبل الإسلام، رغم أن المعنى الدقيق غير معروف.

وتشير بعض التفسيرات إلى جذور كلمات إيرانية قديمة قد تعني "مكان دافئ" أو "حار"، وربما يعكس ذلك مناخ الجزيرة الذي يتسم بالحرارة الشديدة، إلا أن ذلك يظل غير مؤكد.

وقد تعرضت الجزيرة لقصف كثيف خلال الحرب الإيرانية العراقية قبل أن تعيد السلطات الإيرانية بناءها. وفي مارس/آذار من هذا العام، استهدفت عملية جوية أمريكية واسعة النطاق الجزيرة، حيث أصابت أكثر من 90 موقعا عسكريا، مع تجنب ضرب البنية التحتية للطاقة.

ويُظهر هذا الدليل أن مفردات الحرب الحالية ليست مجرد تسميات عابرة، بل هي رموز تعكس الجذور الثقافية والسياسية لأطراف النزاع، وتكشف عن تعقيدات إقليمية تمتد من الماضي السحيق إلى الحاضر.

المصدر: الجزيرة
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان