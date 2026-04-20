أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده لم تقرر خوض جولة ثانية من المفاوضات مع الولايات المتحدة، واصفا الموقف الأمريكي بـ"خيانة الدبلوماسية".

وأكد بقائي -خلال مؤتمر صحفي في طهران اليوم- أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يتضمن "ضمانات عملية"، مشددا على أن طهران لن تنسى تعرضها للهجوم خلال جولات تفاوضية سابقة، مما يجعل الثقة في الجانب الأمريكي "معدومة".

في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أمس الأحد، أن مبعوثيه ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيتوجهان إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد الثلاثاء المقبل، للمشاركة في الجولة الثانية من المحادثات مع إيران، في خطوة تعكس دفعا جديدا للمسار التفاوضي رغم تصاعد التوترات الميدانية والسياسية.

وكان ترمب قد صرح بأن إدارته قادرة على التوصل إلى اتفاق مع إيران "بطريقة ودية أو بغير ذلك"، في إشارة إلى خيار القوة، مضيفا "سنقدم عرضا عادلا ومقبولا لإيران ونأمل أن تقبله، وإلا سندمر جميع محطات الطاقة".

وفي المقابل، أكد بقائي أن خيار نقل اليورانيوم المخصب "لم ولن يكون مطروحا في أي جولة محادثات من جانبهم، وكذلك ملف القدرات الدفاعية"، لافتا إلى تقديم طهران مقترحا مكونا من 10 بنود تحولت إلى نقاشات مفصلة في الجولة الأولى من مفاوضات إسلام آباد.

عدم ثقة بالدبلوماسية

ورغم وصول طائرات أمريكية تمهيدية إلى إسلام آباد، فإن بقائي أكد أن طهران تنظر إلى المسار الدبلوماسي بـ"واقعية بعيدا عن التفاؤل المفرط أو التشاؤم المطلق".

وشدد المتحدث الرسمي على أن باكستان هي "الوسيط الوحيد" حاليا في هذه المفاوضات، بينما تكتفي الدول الأخرى بإظهار حسن النوايا، مشيرا إلى أن المقترحات الأمريكية الحالية "غير جدية" ومطالب واشنطن "غير واقعية".

ووصف البقائي بعض المسائل المطروحة من الجانب الأمريكي بأنها "غير قابلة للحل ومرفوضة"، مؤكدا أن طهران ستتخذ قراراتها بناء على مصالحها الوطنية العليا وأنها لن تقبل بأنصاف الحلول.

وفيما يخص إطلاق البحرية الأمريكية النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني، أكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن بلاده مستعدة للمواجهة الأمريكية بعد هذا العدوان.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأحد، إن البحرية الأمريكية أطلقت النار على سفينة شحن ترفع العلم الإيراني واستولت عليها بعد محاولتها اختراق الحصار البحري الأمريكي في خليج عُمان.

وكتب ترمب في منشور على موقع تروث سوشيال "اليوم، حاولت سفينة شحن ترفع العلم الإيراني تدعى "توسكا"، يبلغ طولها نحو 900 قدم ووزنها يقارب وزن حاملة طائرات، اختراق حصارنا البحري، ولم تكن محاولتها ناجحة".

خروقات وقف إطلاق النار

وكشف المتحدث أن الولايات المتحدة انتهكت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان -والذي كان جزءا من المفاوضات- منذ لحظة تنفيذه، عبر فرض حصار بحري واستهداف سفينة حاويات إيرانية.

وأوضح بقائي أن طهران أبلغت الوسيط الباكستاني رسميا بهذه الخروقات، مشيرا إلى وجود "تناقض صارخ" بين ادعاء واشنطن التمسك بالدبلوماسية وأفعالها العدائية على الأرض.

وفي ملف أمن الملاحة، حمّلت الخارجية الإيرانية واشنطن وتل أبيب مسؤولية التوتر في المنطقة، مؤكدة أن مضيق هرمز كان "آمنا تماما" قبل التدخلات الأمريكية الإسرائيلية، كما أكد أن تحركات إيران في مضيق هرمز تتم وفق القوانين الدولية.

وحذر المتحدث من أن القوات المسلحة الإيرانية سترد "بكل قوة وحزم" على أي اعتداء، مطالبا المجتمع الدولي بمحاسبة واشنطن وإسرائيل على تهديد أمن الممرات المائية الدولية.

وانتقد موقف الاتحاد الأوروبي، متهما إياه بازدواجية المعايير فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقانون الدولي، خاصة في ظل الصمت تجاه "الإبادة الجماعية" في فلسطين، مشيرا إلى أن التصريحات الأوروبية الأخيرة بشأن مضيق هرمز تفتقر إلى المصداقية القانونية.