النازحون بغزة يحولون خردة المنازل المدمرة إلى سلع ثمينة

يحول النازحون بقايا المنازل المدمرة في غزة إلى سلع ثمينة في سوق غير تقليدي، حيث يستخرجون من ركام الحرب أدوات ومخلفات تعيد تشكيل حياتهم اليومية تحت حصار مشدد.

وتجول مراسل الجزيرة غازي العالول في أحد أسواق الخردة بمدينة غزة ليرصد مشهدا استثنائيا، فكل زاوية تحتوي على بقايا منازل قُصفت؛ بعضها في حالة جيدة، وأخرى تستخدم قطع غيار لكل شيء تقريبا.

واستطاع النازح أبو رامي استغلال أدوات انتشلها من تحت ركام منزله ومنازل أخرى، أعاد تدويرها كأبواب ونوافذ وأدوات مطبخ، وحتى أجهزة كهربائية نجت من القصف.

ويوضح أبو رامي آلية عمله في هذا السوق الموازي، قائلا إنه يجمع الخردة من بقايا المنازل المهدمة بفعل الاحتلال، ثم يستصلحها لتوفير قطع غيار بديلة لمن تعطلت لديه مستلزمات الحياة الأساسية.

وفي السياق ذاته، يحول النازح وسيم بابا متضررا إلى مدخل لخيمته، إلى جانب مستلزمات أخرى يعيد بها تشكيل مكان معيشته في ظل غلاء ما ندر وجوده.

ويستعرض وسيم تفاصيل البداية من الركام، موضحا أنه جمع قطعا خشبية متفرقة لصنع خيمة، مستخدما الباب كحاجز لمنع دخول الحيوانات الضالة، إضافة إلى إصلاح كرسي مكسور جزئيا لاستخدامه كحمام، وترقيع منشر غسيل بوسائل بدائية.

مواد البناء

وعلى النحو نفسه، يظهر التقرير مشهدا آخر لرجل يضع حجرا على حجر، حيث يعمل أبو أحمد، وهو مقاول بناء بخبرة 35 عاما، بحجارة مستصلحة من بقايا المنازل في ظل حصار مشدد على القطاع.

ويستعرض أبو أحمد واقع البناء خلال الحرب، مؤكدا أنها أصعب فترة مرت على العاملين في القطاع، إذ لم تتوفر مواد بناء ولا إسمنت ولا قوالب طوب (بلوك)، مما اضطر الناس إلى الاعتماد على بقايا المنازل المقصوفة لاستخراج ما يحتاجونه لتدبير شؤونهم.

ومن جهته، يمنع الاحتلال إدخال مواد البناء أو كل ما يرتبط بإعادة الإعمار، وذلك بذريعة ازدواجية الاستخدام، مما يفاقم الأزمات المعيشية ويضاعف معاناة السكان.

وللتغلب على هذا المنع، يحاول أهل غزة ترميم حياتهم بما توفر لهم من أدوات بسيطة، فكل قطعة هنا وإن بدت مهملة، تحمل فرصة للبقاء في وجه حرب وحصار لا يلوح في الأفق أي مؤشر على انفراجهما.

ومنذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 يمنع الاحتلال دخول أكثر من 350 صنفا من المواد الغذائية الأساسية، بينها بيض المائدة، واللحوم الحمراء والبيضاء، والأسماك، والأجبان، ومشتقات الألبان، والخضراوات.

كما يمنع الاحتلال دخول مواد أخرى بدعوى "الاستخدام المزدوج" المدني والعسكري، منها الخيام ذات الأعمدة المعدنية، وأجهزة التعقيم الكبيرة، وقطع غيار شاحنات الصهاريج، وأغطية الصوبات البلاستيكية، ومحاقن التطعيم، وبذور البطاطس.