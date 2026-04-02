سياسة|صحافة|إيران

كم عدد قتلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

حفظ

Smoke rises from explosions during Israeli military operations in the Lebanese village of Taybeh on April 1, 2026.
الحرب التي بدأت بضربات على إيران سرعان ما تمددت إلى جبهات عدة في المنطقة (الفرنسية)
Published On 2/4/2026
|
آخر تحديث: 23:16 (توقيت مكة)

في تقرير نشرته إندبندنت البريطانية، تتكشف حصيلة الخسائر البشرية المتصاعدة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت بضربات واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط، قبل أن تتوسع إلى جبهات عدة في الشرق الأوسط.

وتقول الصحيفة، استنادًا إلى أرقام رسمية ومصادر حقوقية وعسكرية حتى الأول من أبريل/نيسان، إن إيران تكبّدت النصيب الأكبر من الخسائر. فبحسب منظمة هرانا الحقوقية، قُتل 3519 شخصًا منذ اندلاع الحرب، بينهم 1598 مدنيا، من ضمنهم 244 طفلا على الأقل.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن عدد القتلى في إيران بلغ 1900على الأقل، إضافة إلى نحو 20 ألف جريح.

وفي لبنان، تشير إندبندنت إلى أن السلطات أعلنت مقتل 1318 شخصًا في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس/آذار، بينهم 124 طفلا على الأقل.

كما نقلت عن مصدرين مطلعين أن أكثر من 400 مقاتل من حزب الله قتلوا منذ فتح الجبهة مع إسرائيل، من دون وضوح ما إذا كانت هذه الحصيلة محسوبة ضمن الأرقام الرسمية. وتشمل الخسائر كذلك تسعة جنود لبنانيين وثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أما العراق، فبحسب السلطات الصحية، قُتل 107 أشخاص منذ بداية الحرب، بينهم مدنيون وعناصر من فصائل مسلحة وقوات أمن. وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ القادمة من إيران ولبنان عن مقتل 19 شخصًا، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من جنوده في جنوب لبنان.

SIDON, LEBANON - APRIL 01: Friends and family members bury Mohamad Baker bahaa al-nabelsi, who was killed in an overnight Israeli airstrike in Beirut, during his funeral ceremony on April 01, 2026 in Sidon, Lebanon. Israel has continued its aerial and ground assault in Lebanon after Hezbollah, the Iran-backed militant group in Lebanon, launched missiles at Israel in what it said was retaliation for the joint U.S.-Israeli war on Iran. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)
الصراع لم يبق في ساحة واحدة، بل تحول إلى مواجهة إقليمية متعددة الأطراف (غيتي)

وتضيف الصحيفة أن 13 عسكريا أمريكيا قتلوا، وأصيب 12 آخرون في هجمات مرتبطة بالحرب، فضلا عن مقتل جندي فرنسي في شمال العراق.

هذا، وتشمل الحصيلة في الشرق الأوسط، وفق التقرير، قتلى في عدد من الدول العربية، و4 فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة.

إعلان
المصدر: إندبندنت

إعلان