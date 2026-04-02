كم عدد قتلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران؟

في تقرير نشرته إندبندنت البريطانية، تتكشف حصيلة الخسائر البشرية المتصاعدة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، التي بدأت بضربات واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط، قبل أن تتوسع إلى جبهات عدة في الشرق الأوسط.

وتقول الصحيفة، استنادًا إلى أرقام رسمية ومصادر حقوقية وعسكرية حتى الأول من أبريل/نيسان، إن إيران تكبّدت النصيب الأكبر من الخسائر. فبحسب منظمة هرانا الحقوقية، قُتل 3519 شخصًا منذ اندلاع الحرب، بينهم 1598 مدنيا، من ضمنهم 244 طفلا على الأقل.

وفي المقابل، أعلن الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر أن عدد القتلى في إيران بلغ 1900على الأقل، إضافة إلى نحو 20 ألف جريح.

وفي لبنان، تشير إندبندنت إلى أن السلطات أعلنت مقتل 1318 شخصًا في الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس/آذار، بينهم 124 طفلا على الأقل.

كما نقلت عن مصدرين مطلعين أن أكثر من 400 مقاتل من حزب الله قتلوا منذ فتح الجبهة مع إسرائيل، من دون وضوح ما إذا كانت هذه الحصيلة محسوبة ضمن الأرقام الرسمية. وتشمل الخسائر كذلك تسعة جنود لبنانيين وثلاثة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

أما العراق، فبحسب السلطات الصحية، قُتل 107 أشخاص منذ بداية الحرب، بينهم مدنيون وعناصر من فصائل مسلحة وقوات أمن. وفي إسرائيل، أسفرت الصواريخ القادمة من إيران ولبنان عن مقتل 19 شخصًا، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 10 من جنوده في جنوب لبنان.

وتضيف الصحيفة أن 13 عسكريا أمريكيا قتلوا، وأصيب 12 آخرون في هجمات مرتبطة بالحرب، فضلا عن مقتل جندي فرنسي في شمال العراق.

هذا، وتشمل الحصيلة في الشرق الأوسط، وفق التقرير، قتلى في عدد من الدول العربية، و4 فلسطينيات في الضفة الغربية المحتلة.