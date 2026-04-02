كشف مستورا.. صحفي هندي يواجه تهديدات بسبب الملاجئ الإسرائيلية

في أعقاب نشره شهادة مصورة أثارت جدلا واسعا حول فعالية الملاجئ داخل إسرائيل، يجد الصحفي الهندي بريج موهن سينغ راغونشي نفسه في قلب عاصفة من التدقيق الأمني والاستجوابات المكثفة في بلاده، وسط ضغوط متشابكة بين الرواية الإعلامية والاعتبارات السياسية.

راغونشي، وهو رئيس تحرير موقع "سادهانا ميديا" الناطق باللغة الهندية، كشف في مقابلة أجراها الصحفي سهيل أختر للجزيرة نت، أنه خضع لـ"استجواب شديد للغاية" عقب عودته من إسرائيل، حيث كان قد سافر في 24 فبراير/شباط الماضي لتغطية زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

وأشار إلى فرض قيود صارمة عليه، إضافة إلى تلقيه اتصالات من جهات متعددة، من بينها السفارة الإسرائيلية في نيودلهي، التي قال إنها زودته بما وصفته بـ"الحقائق التي ينبغي الالتزام بقولها".

القصة بدأت مع مقطع فيديو نشره الصحفي عقب عودته، تحدث فيه عن تجربة ميدانية قال فيها إن "الملاجئ في إسرائيل لم تعد آمنة"، مشيرا إلى أن صواريخ إيرانية أصابت أهدافها أحيانا دون انطلاق صفارات الإنذار، ما أدى -بحسب روايته حينها- إلى سقوط قتلى داخل تلك الملاجئ، وهي مسألة تخضع لرقابة مشددة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي.

لكن في تطور لافت، بدا راغونشي خلال حديثه الأخير أكثر حذرا، بل ومتراجعا نسبيا عن بعض ما أورده سابقا.

وأوضح أن تصريحاته السابقة "كانت مبنية على تقييم شخصي"، مشيرا إلى أنه كان في منطقة تعرضت لهجومين خلّفا دمارا واسعا وحرائق، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أنه لم ير جثثا في الموقعين، معتبرا أن تحديد الحجم الفعلي للخسائر أمر بالغ الصعوبة.

هذا التحول في نبرة الصحفي الهندي ترافق مع امتناعه عن إعادة سرد التفاصيل التي أثارت الجدل، مبررا ذلك بعدم امتلاكه تأكيدات رسمية. كما ألقى الضوء على التحديات التي واجهها خلال التغطية، لافتا إلى غياب مراكز الإحاطة الإعلامية المخصصة للصحافة الدولية في تل أبيب، ما اضطره للاعتماد على وسائل الإعلام الإسرائيلية المحلية كمصدر وحيد للمعلومات.

وبين رواية أولى هزت صورة "الملاجئ الآمنة"، وتوضيحات لاحقة بدت أقرب إلى التحفظ، تتكشف قصة راغونشي كحالة تعكس تعقيدات العمل الصحفي في مناطق النزاع، حيث تتداخل الوقائع الميدانية مع الضغوط السياسية، وتصبح الحقيقة نفسها محل شك دائم.