56 نجمة.. هل لمّح ترمب لزيادة عدد الولايات الأمريكية؟

President Donald Trump speaks as a flag pole is installed on the South Lawn of the White House, Wednesday, June 18, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (أسوشيتد برس)
Published On 2/4/2026
آخر تحديث: 23:40 (توقيت مكة)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جدلا واسعا بعد نشره مقطع فيديو ترويجيا لمكتبته الرئاسية المرتقبة، تضمن مشهدا لعَلَم أمريكي يحمل 56 نجمة بدلا من العدد الرسمي البالغ 50، ما فتح باب التكهنات حول إمكانية توسيع عدد الولايات الأمريكية.

وبحسب تقرير من إعداد آنا سكينر المحررة المشاركة بمجلة نيوزويك، فقد استعرض مقطع الفيديو الذي نشره الرئيس على منصته الخاصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي، ناطحة سحاب زجاجية عملاقة من تصميم شركة "برميلو أجاميل"، تضم متاحف وقاعة احتفالات ونماذج للمكتب البيضاوي والطائرة الرئاسية.

epa12863112 US President Donald J Trump (R) gestures as US Secretary of Commerce Howard Lutnick (L) speaks during an executive order signing event in the Oval Office of the White House in Washington, DC, USA, 31 March 2026. The order directs the federal government, through the US Postal Service, to provide states with voter eligibility data. EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
ترمب (يمين) يغمز بعينه أمام الكاميرات وبجانبه وزير التجارة هوارد لوتنيك خلال توقيع أحد الأوامر التنفيذية (الأوروبية)

هل هو تلميح مقصود؟

ورغم إشادة البيت الأبيض بالمشروع واعتباره "شاهدا حيا على الأثر الذي لا يُمحى الذي تركه الرئيس ترمب على أمريكا وشعبها"، فإن ظهور النجوم الست الإضافية دفع المراقبين للتساؤل حول ما إذا كان الأمر تلميحا مقصودا لتوسيع مساحة الولايات المتحدة بضم أراض جديدة.

لكن المجلة تقول إن مسؤولين أمريكيين قللوا من أهمية هذه القراءة، حيث وصف متحدث باسم البيت الأبيض المشروع بأنه "صرح تاريخي" يوثق إرث ترمب السياسي، دون التطرق لمسألة العَلَم. كما رجّحت تحليلات أخرى أن يكون الأمر مجرد خطأ في التصميم، ربما يكون مرتبطا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

سوابق عادت للأذهان

تأتي هذه الواقعة لتعيد إلى الأذهان تصريحات سابقة لترمب أثارت جدلا دوليا، حيث سبق وأبدى اهتماما بشراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك. كما أطلق تصريحات حول توسيع النفوذ الأمريكي ليشمل مناطق أخرى، مثل فنزويلا وكندا وكوبا.

يُذكر أن مشروع المكتبة سيقام على أرض في وسط مدينة ميامي تقدر قيمتها بنحو 67 مليون دولار، وذلك بعد موافقة رسمية من سلطات ولاية فلوريدا، ليكون صرحا يخلد حقبته السياسية بلمسات درامية تشمل وضع طائرة رئاسية وسلالم ذهبية في ردهة المبنى.

المصدر: نيوزويك

