تنذر بكارثة أخرى بغزة.. إليكم ما يقوله الخبراء عن عصارة النفايات

غزة- لم تعد التحذيرات البيئية والصحية من انتشار مكبات النفايات العشوائية داخل قطاع غزة تجدي نفعا، فقد تحولت المخاوف إلى واقع، ووصلت عصارة النفايات السامة إلى المياه الجوفية، وباتت الكارثة حقيقية، دون أن يتحرك أحد.

وتتكدس آلاف الأطنان من النفايات وسط المناطق السكنية في محافظات غزة منذ منع قوات الاحتلال الإسرائيلي الوصول إلى المكبات الرئيسية الواقعة قرب الحدود الشرقية للقطاع، ولم تفلح الجهود المبذولة منذ أكثر من عامين للتخلص منها، مما يزيد من الخطر الذي قد يتسرب إلى الآبار الجوفية ومحيطها.

كيف تتسرب العصارة السامة؟

يقدر اتحاد بلديات قطاع غزة حجم النفايات المنتشرة بكل المحافظات بين 700 و800 ألف طن، في الوقت الذي ينتج فيه أكثر من مليوني فلسطيني يقطنون القطاع نحو 2000 طن من النفايات يوميا، ولا يزال الاحتلال يمنع البلديات المحلية من الوصول إلى مكبي النفايات الرئيسيين في غزة: الفخاري شرق خان يونس جنوب القطاع، وجحر الديك شرق مدينة غزة.

ويحذر رئيس قسم رقابة المياه والصرف الصحي في وزارة الصحة، سعيد العكلوك، من خطورة تحويل مكبات النفايات العشوائية إلى بديل شبه دائم بعدما كانت خطوة اضطرارية. وقال للجزيرة نت: إن طول أمد المكبات العشوائية زاد فرصة وصول عصارة النفايات السامة إلى المياه الجوفية التي تعتبر مصدر المياه الرئيس في القطاع.

ويوضح أن العصارة الناتجة عن النفايات تُعد من أخطر الملوثات البيئية وتتكون نتيجة تحلل المواد العضوية واختلاطها بالسوائل المختلفة، سواء كانت كيميائية أو عضوية.

ويقول إن تكدُّس النفايات فوق بعضها وما يرافقه من ضغط يؤدي إلى تكون العصارة وتسربها إلى أسفل أماكن التجميع، بما في ذلك مواقع النفايات الطبية.

المكان وطبيعة العصارة

يضيف العكلوك أن المكبات النظامية عادة ما تُنشأ فوق طبقات عازلة تفصل بين النفايات والخزان الجوفي، بهدف منع تسرب العصارة، نظرا لما تحمله من ملوثات خطرة، لكن هذه الطبقات تغيب في المكبات العشوائية، ما يفتح المجال أمام تسرب العصارة.

ويلفت خبير البيئة إلى أن العصارة تُمثل خليطا مُركَّزا من مختلف الملوثات، إذ تحتوي على مخلفات منزلية وتجارية، وبقايا مواد كيميائية، إضافة إلى عناصر خطرة مثل البطاريات والمواد السامة، فضلا عن احتمالية احتوائها على فيروسات وميكروبات، خاصة في حال اختلاطها بالنفايات الطبية.

وبيّن أن خطورة العصارة لا تقتصر على طبيعتها السامة، بل تمتد إلى مواقع المكبات نفسها، حيث أُنشئ بعضها في مناطق قريبة من شاطئ البحر، وهي مناطق ترتبط بشكل مباشر بالخزان الجوفي.

ويحذّر من أنه إذا وصلت هذه العصارة إلى المياه الجوفية، فسيؤدي ذلك إلى نوعين من التلوث: الأول ميكروبي يمكن رصده، وآخر كيميائي أكثر خطورة قد يستمر تأثيره لعقود طويلة، خصوصا إذا احتوى على عناصر سامة كالزئبق المستخدم في بعض المستلزمات الطبية.

التغلغل بات مؤكدا

ويتفق الخبير في شؤون البيئة محمد مصلح على أن الوقت الذي تحتاجه العصارة السامة للتغلغل إلى المياه الجوفية في ظل افتقاد مكبات النفايات العشوائية إلى الطبقات العازلة، يعتمد على أمرين:

عمق المياه الجوفية وبعدها عن سطح التربة.

طبيعة التربة التي أُقيمت عليها المكبات.

وينوّه مصلح في حديث للجزيرة نت إلى أن الخزان الجوفي في قطاع غزة يُعد خزانا مشتركا يغذي كامل القطاع، ما يعني أن تلوثه في منطقة واحدة قد يمتد تأثيره إلى مناطق واسعة، خاصة في ظل انتشار مكبات النفايات على طول القطاع، الأمر الذي يضاعف من حجم المخاطر البيئية والصحية على المدى الطويل.

ويشدد على أن أقصى وقت تحتاجه العصارة السامة للوصول إلى المياه الجوفية بناء على طبيعة التربة في قطاع غزة هو عام واحد على أبعد تقدير، مما يعني أن الخطر بات محدقا بجميع المكبات التي أُنشئت منذ بداية الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.

وتعد الآبار الجوفية مصدر المياه الرئيس بقطاع غزة بنسبة 85% من مجمل المصادر، حيث كان مجموع الاستهلاك السنوي منها يصل إلى 240 مليون متر مكعب، حسب البيانات الخاصة التي حصلت عليها الجزيرة نت من وحدة مصادر المياه في سلطة المياه بقطاع غزة.

وتفاقمت أزمة المياه -حسب البيانات- بسبب الحرب والنزوح والحصار والتدمير الممنهج للبنية التحتية، الذي أدى إلى انخفاض متوسط إمدادات المياه في بعض مناطق غزة ليصبح 3-5 لترات للفرد يوميا طوال فترات العدوان، وهو مستوى أقل بكثير من الحد الأدنى الإنساني اللازم للبقاء على الحياة البالغ 15 لترا للفرد يوميا وفق المعايير الإنسانية الدولية.

كوارث يقف الاحتلال خلفها

ويشكل الاحتلال الإسرائيلي العائق الرئيسي أمام نقل النفايات العشوائية إلى المكبات الرئيسية، مع إعلانه عن أماكن وجودها ضمن مناطق العمليات العسكرية.

ويقول مدير عام التخطيط والتوعية في سلطة المياه والبيئة، مازن البنا، إن الاكتظاظ السكاني الهائل في مناطق النزوح يفاقم من حجم النفايات المتولدة، مما يجعل قدرة البلديات المحدودة عاجزة عن نقلها، ويحول دون السيطرة على المكبات العشوائية التي باتت تشكل خطرا صحيا وبيئيا داهما.

ويوضح -للجزيرة نت- أن معدل جمع وترحيل النفايات الصلبة انخفض خلال العدوان إلى 40% بسبب ضعف البنية التحتية المتعلقة بإدارة النفايات.

ويدق البنا ناقوس الخطر الذي تتسبب فيه النفايات الطبية، حيث كان قطاع غزة ينتج ما معدله 7-10 أطنان يوميا، وكان يتم التخلص منها بطريقة آمنة نسبيا، بينما هذا النوع من النفايات زاد ليصل ما بين 10 و15 طنا يوميا، وبات التخلص منها يتم بمعدل أقل حجما وأمانا.

آثار ونتائج خطرة

وشدد البنا على أن عملية تسرب العصارة تعتمد على عدة عوامل:

يبدأ إنتاج العصارة فعليا بمجرد تعرض النفايات العضوية للتحلل والضغط، وتتسارع العملية بشكل خطير عند هطول الأمطار.

إذا بقيت النفايات في مكبات عشوائية "غير مبطنة" أي دون طبقات عازلة من الطين أو الجيوممبرين -وهو غشاء صناعي عازل- فإن التسرب يبدأ خلال أسابيع قليلة من التراكم المستمر، وبعد ذلك يعتمد وصولها على نوعية التربة التي تعلو المياه الجوفية سواء كانت رملية أو طينية أو مختلطة، وأيضا على بعد المياه الجوفية من قاعدة المكب.

مخاطر العصارة

وتشكل العصارة الناتجة عن النفايات خطرا على البيئة والخزان الجوفي يتمثل في:

التلوث بالمعادن الثقيلة: قد تحتوي العصارة على تركيزات عالية من الرصاص والكادميوم والزئبق الناتج عن النفايات الإلكترونية والبطاريات، وهذه المعادن سامة جدا، ولا تتحلل، وتنتقل عبر العصارة إلى مياه الخزان الجوفي مما يسبب أمراضا خطيرة وفشلا كلويا على المدى البعيد.

ارتفاع نسبة النترات والأمونيا: يؤدي تحلل النفايات العضوية إلى تسرب النترات بتركيزات تفوق المعايير العالمية بكثير، مما يسبب تلوثا كيميائيا للمياه يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، ويؤدي لمخاطر صحية للأطفال.

التلوث الميكروبيولوجي: تحمل العصارة بكتيريا وفيروسات وطفيليات مسببة للأمراض (مثل الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي)، والتي يمكن أن تنتقل عبر الخزان الجوفي إلى الآبار القريبة، مما يهدد بحدوث أوبئة واسعة النطاق.

تغيير الخصائص الكيميائية والفيزيائية: تتسبب العصارة في زيادة الملوحة وتغيير درجة الحموضة للمياه الجوفية، مما يجعلها غير صالحة للري ويؤدي إلى تملح التربة وتدهور الإنتاج الزراعي.

إجراءات ملحة وعاجلة

يعتقد البنا أن مخاطر انتشار مكبات النفايات العشوائية تبرز الحاجة الملحة إلى تبني حزمة من الإجراءات العاجلة والمتكاملة للحد من آثارها البيئية والصحية، وعلى رأسها:

إنشاء مكبات طوارئ مدارة ومسيطر عليها بدلا من الممارسات العشوائية، مع تطبيق وسائل عزل أولية للحد من تسرب العصارة إلى التربة والمياه الجوفية.

فرض نطاقات حماية صارمة حول آبار المياه ومنع إقامة أي مكبات ضمن هذه المناطق الحساسة.

إطلاق برنامج وطني منتظم لمراقبة جودة المياه الجوفية يشمل الفحوصات الدورية والمؤشرات التلوثية الرئيسية.

وينبّه إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق مع المؤسسات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي والتشغيلي، بما يضمن تعزيز قدرة الجهات المختصة على إدارة النفايات في حالات الطوارئ وفق الحد الأدنى من المعايير البيئية والصحية المعتمدة.