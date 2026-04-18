هجوم موسع في شمال كردفان والدعم السريع يتراجع أمام الجيش

شنّ الجيش السوداني والقوات المشتركة المتحالفة معه هجوما موسعا جنوب مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، أسفر عن استعادة السيطرة على نحو 5 نقاط إستراتيجية ظلت لفترة في قبضة قوات الدعم السريع، في تطور ميداني بالغ الأثر على مسار المعارك في هذا المحور.

ورصد تقرير أعده مراسل الجزيرة الطاهر المرضي تفاصيل هذا التقدم الذي امتد على محور يشمل مدينة كازقيل والحمادي والدبيبات ومناطق محيطة بها، وهي مواقع ذات أهمية تكتيكية كبرى لكونها تتحكم في الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتَي الأبيض والدلنج.

ودمّر الجيش السوداني خلال هذه العملية عددا كبيرا من المركبات القتالية التابعة لقوات الدعم السريع، وأوقع في صفوفها خسائر بشرية، وتتواصل عمليات التمشيط في المنطقة لتعزيز السيطرة وتوسيع الدائرة الأمنية، وفق ما أفادت به مصادر ميدانية سودانية.

وفي السياق ذاته، أوضح المرضي أن هذا التقدم يمهد الطريق لرفع الحصار عن مدينة الدلنج، ثاني أكبر مدن جنوب كردفان، التي ظلت محاصرة وتتعرض لقصف شبه يومي من قوات الدعم السريع، طال المدنيين والبنية التحتية ولا سيما المنشآت الصحية.

ويفتح هذا التوسع العسكري -وفقا للتقرير- آفاقا أوسع أمام الجيش لتعزيز موطئ قدمه في شمال كردفان وجنوب الأبيض تحديدا، مما يُرجَّح أن يُعيد رسم معادلات القوة في هذا المحور الحيوي الذي شكّل طويلا نقطة ارتكاز لقوات الدعم السريع.

تقدم الجيش

ومن جهته، وجّه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس رسالة حادة النبرة عبر منصة إكس، أكد فيها أن المؤامرات المحاكة ضد السودان ستتحطم على صخرة صبر السودانيين وعزيمتهم وحكمتهم.

وبشّر رئيس الوزراء بأن العام الجديد سيكون عام السلام والاستقرار، مؤكدا أن هذا السلام لن يصنعه إلا أبناء الوطن بإرادتهم.

وأكد المرضي أن المعادلة الميدانية في شمال كردفان تتحول بصورة ملموسة لصالح الجيش السوداني، إذ تتراجع قدرة قوات الدعم السريع على التحكم في المسالك الحيوية التي اعتمدت عليها لتعزيز مواقعها ومحاصرة المدن المكتظة بالمدنيين.

وبناء على التطورات الأخيرة، يحكم الجيش السوداني سيطرته الكاملة على 9 ولايات، فضلا عن 90% من ولاية النيل الأزرق، في حين تنتشر قوات الدعم السريع في 5 ولايات كاملة وما يزيد على 90% من ولاية شمال دارفور، فيما تشير تقارير أممية إلى أن نحو 34 مليون إنسان باتوا بحاجة إلى مساعدات، وأن 11.6 مليون شخص نزحوا جراء الحرب.