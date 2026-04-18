لماذا يمثل "أسطول البعوض" الإيراني تهديدا خطيرا في مضيق هرمز؟

The IRGC Navy Martyr Hassan Bagheri warship and an IRGC speed boat are sailing along the Persian Gulf during the IRGC marine parade, which is commemorating the Persian Gulf National Day, near the Bushehr nuclear power plant in the seaport city of Bushehr, Bushehr province, in the south of Iran, on April 29, 2024.
زورق سريع تابع للحرس الثوري الإيراني وسفينة حربية في الخليج العربي (غيتي)
Published On 18/4/2026
آخر تحديث: 13:46 (توقيت مكة)

تظل منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز بؤرة توتر عالمي لا تهدأ، حيث يتشابك الاقتصاد بالسياسة العسكرية في واحد من أكثر الممرات المائية حيوية في العالم.

وبينما تتجه الأنظار نحو السفن الحربية الضخمة، يبرز "أسطول البعوض" الإيراني كعامل حسم غير تقليدي، يتحدى القواعد العسكرية المتعارف عليها ويفرض واقعا أمنيا معقدا يصعب التنبؤ بتبعاته، خاصة مع دخول تقنيات المسيرات الرخيصة والقوارب الانتحارية السريعة على خط المواجهة، وفقا للعديد من وسائل الإعلام.

وحول هذا الموضوع، أعدت نيويورك تايمز تقريرا معمقا يستعرض قدرات بحرية الحرس الثوري الإيراني، وهي قوة منفصلة عن البحرية الإيرانية النظامية، في هذا الجانب.

ويصف الأدميرال المتقاعد غاري روغيد، الرئيس السابق للعمليات البحرية الأمريكية، هذا الأسطول بأنه "يظل قوة تخريبية"، مشيرا إلى حالة عدم اليقين التي يفرضها بقوله: "لا يمكنك أن تتوقع مخططاتهم ولا نواياهم".

ويعتمد هذا الأسطول على مئات القوارب الصغيرة والسريعة التي تتجاوز سرعتها 115 ميلا في الساعة، وهي مصممة خصيصا للعمل في بيئة ضيقة يصعب على السفن الكبرى المناورة فيها.

BUSHEHR, IRAN - APRIL 29: Iran celebrates the anniversary of the liberation of the country's south from Portuguese occupation in 1622, as 'Persian Gulf National Day' in Bushehr on April 29, 2024. Military and civilian officials, along with guests and journalists, attended an event held on a navy vessel off the coast of the city of Bushehr, located on the shores of the Persian Gulf in the south of the country. As part of the event, Iranian warships and armed speedboats conducted maneuvers in the Persian Gulf. (Photo by Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images)
جزء من عرض عسكري بحري إيراني سابق خلال الاحتفال بإحدى المناسبات الرسمية (غيتي)

ويوضح التقرير أن هذه القوات لا تتبع التكتيكات البحرية التقليدية، بل تتبنى فلسفة قتالية تعتمد على "حرب العصابات البحرية". وفي هذا السياق، يقول سعيد جولكار، الخبير في شؤون الحرس الثوري: "إن بحرية الحرس الثوري تعمل بشكل أقرب إلى قوة عصابات في البحر.. إنها تركز على الحرب غير المتكافئة، وتعتمد على هجمات الكر والفر بدلا من المعارك البحرية الكلاسيكية".

هذه الاستراتيجية نبعت من دروس حرب الخليج الأولى، حيث أدركت إيران عدم قدرتها على الصمود في مواجهة مباشرة وجها لوجه مع البحرية الأمريكية، فاتجهت نحو "التحرش العسكري" والاستنزاف.

كما يسلط التقرير الضوء على الجانب التقني واللوجستي، حيث أنشأ الحرس الثوري ما لا يقل عن 10 قواعد محصنة ومخبأة داخل كهوف عميقة محفورة في الساحل الصخري، مما يجعل تدميرها عبر الجو أمرا بالغ الصعوبة.

ويضيف المحلل فرزين نديمي أن "بحرية الحرس الثوري آمنت دائما بأنها في طليعة المواجهة مع (الشيطان الأكبر)"، وهو ما يفسر العقيدة القتالية الشرسة التي يتمتع بها أفرادها البالغ عددهم نحو 50 ألف مقاتل.

ورغم الضغوط والحصار البحري الذي تفرضه إدارة الرئيس ترامب حاليا، يشير التقرير إلى أن الخطر لا يزال قائما. فرغم تأكيدات واشنطن بتدمير جزء كبير من الأسطول التقليدي الإيراني، فإن القوارب الصغيرة والمسيّرات التي تنطلق من منصات مخفية على اليابسة تظل قادرة على شل حركة الملاحة.

وحسب تقديرات أمريكية فإن نسبة كبيرة من الأسطول الإيراني التقليدي "تقبع في قاع البحر"، لكن القوارب البديلة تكون متناهية الصغر بحيث لا تظهر في صور الأقمار الصناعية، كما يتم إخفاؤها في كهوف وقواعد محصنة على الساحل.

ويحذر التقرير من أن السفن التجارية تظل الأكثر عرضة للخطر، إذ لا تملك وسيلة للتصدي لمثل هذه الهجمات، في حين تضطر حتى السفن الحربية الأمريكية لتجنب البقاء داخل المضيق بسبب ضيقه وسرعة التهديدات.

ويختتم التقرير بالتحذير من أن المسيّرات الرخيصة قد قلبت الموازين، إذ يمكن لمسيّرة زهيدة الثمن أن تعطب مدمرة تكلف المليارات، مما دفع السفن الأمريكية للبقاء في بحر العرب وخليج عمان بعيدا عن محيط الخطر في المضيق، حيث المساحة ضيقة وزمن الإنذار المبكر يكاد يكون منعدما.

هذا الأسطول غير المرئي يفسّر لماذا لا يمكن اعتبار السيطرة العسكرية الأمريكية نصرا كاملا، إذ إن إيران ما زالت تمتلك أدوات فعالة لتعطيل أحد أهم الممرات البحرية في العالم، عبر تكتيكات منخفضة الكلفة وعالية التأثير.

المصدر: نيويورك تايمز
