بعد نحو 50 يوما من الإغلاق.. هل فُتح مضيق هرمز؟

بعد نحو 50 يوما من إغلاق مضيق هرمز، أعلنت إيران الجمعة فتحه بشكل كامل أمام جميع السفن التجارية، وهو تطور لافت في مسار الحرب والمواجهة المحتدمة بين طهران وواشنطن، وسط ترقب لنتائج هذا الإعلان.

كان هذا الممر الحيوي إحدى أبرز عُقد الصراع بين الطرفين، وتحول إلى معركة كسر عظم منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل نهاية فبراير/شباط الماضي هجماتها على إيران، التي سارع حرسها الثوري إلى إعلان إغلاقه في خطوة تصعيدية خلّفت تداعيات واسعة على إمدادات الطاقة.

ومع إعلان فتح المضيق، تتجه الأنظار صوب الشريان الذي يمر عبره نحو خُمس النفط العالمي وقرابة ثلث صادرات الغاز الطبيعي المسال، التي تراجعت بشكل قياسي خلال الأسابيع الماضية تحت وطأة التوترات.

وأمام هذا التحول، يبرز السؤال الأهم: هل ستستعيد حركة الملاحة زخمها السابق وتعود إلى سابق عهدها، أم إن قواعد اللعبة في الممر المائي قد تغيرت بعد الأحداث الأخيرة؟

هل مرت سفن بعد إعلان فتح هرمز؟

عقب إعلان طهران فتح هرمز، ذكرت وكالة رويترز -نقلا عن بيانات تتبُّع السفن- أن نحو 20 سفينة تتحرك للخروج من الخليج عبر المضيق، فيما أفادت بلومبيرغ بأن 8 ناقلات نفط انطلقت باتجاه الممر بينما كانت 3 أخرى تنتظر غربه قد بدأت هي الأخرى في التحرك تجاهه.

ووسط هذه التطورات، قالت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال إن سفنا توجهت إلى مضيق هرمز تلقت تعليمات بالتواصل مع السلطات الإيرانية ومسؤولين إقليميين آخرين للتأكد من أن العبور آمن، مشيرة إلى أنه تم الطلب من السفن العودة على أدراجها إذا ما طُلب منها دفع رسوم مقابل العبور.

وأكد خبراء شحن لـنيويورك تايمز إن عدة سفن اقتربت من مضيق هرمز قادمة من الخليج العربي غير أنها عادت أدراجها لاحقا، دون مزيد من التفاصيل.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أليكسيس إليندر -المحلل بشركة كبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن- قوله إن ما لا يقل عن 10 سفن -بينها ناقلات بضائع تحمل أسمدة- تصرفت على هذا النحو، مضيفا أنه ليس من الواضح ما إن كانت قد تلقت تعليمات بالتراجع أم أن أمرا آخر دفعها لتغيير مسارها.

ضبابية في المشهد ودعوات للحذر

تكشف المستجدات الأخيرة بشأن عودة حركة الملاحة في هرمز وجود تعقيدات تحيط بالمشهد، إذ قال رئيس المنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينغيز للجزيرة إن المنظمة لا تستطيع القول الآن إن العبور في المضيق آمن.

ودعا إلى الحذر بشأن العبور مؤكدا الحاجة إلى الحصول على ضمانات بعدم وجود ألغام في مضيق هرمز، مشيرا إلى أنه لا معلومات لديهم الآن عن ظروف العبور هناك.

وفي السياق ذاته، أوصت هيئة العمليات البحرية البريطانية بتوخي الحذر في مياه الخليج، لافتة إلى أنه لم يُبلَّغ عن حوادث في بحر العرب أو خليج عُمان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وحول البيئة الأمنية، قالت الهيئة إنها لا تزال متقلبة، ونصحت السفن بتوخي الحذر. وتبين هذه التحذيرات حجم المخاطر وسيناريوهات عودة الهجمات التي استهدفت سفنا خلال فترة الحرب.

وفي السياق ذاته، اعتبر مالكو سفن وتجار -وفق وكالة بلومبيرغ- أن الإعلان الإيراني يفتقر إلى التفاصيل، مشيرين إلى أنهم ينتظرون معرفة طريقة تطبيقه.

ما توقيت إعلان فتح المضيق؟

جاء قرار طهران بإعادة شريان الملاحة في هرمز في توقيت يتقاطع مع إعلان الهدنة في لبنان، ومرور 5 أيام من بدء الولايات المتحدة حصارا بحريا على الموانئ والسواحل الإيرانية.

كما يتزامن مع حدوث اختراق في المساعي الباكستانية والدولية لاستئناف المفاوضات بين الطرفين، والتي تشير التصريحات الرسمية الأمريكية إلى أنها ستعقد مطلع الأسبوع القادم.

وفي حين يرى البعض أن إعلان فتح هرمز يمثل انفراجة جوهرية في جدار الأزمة من شأنها تعزيز فرص التوصل إلى تفاهمات أوسع بين طهران وواشنطن، يعتقد آخرون أن الطريق لا يزال محفوفا بالعقبات والصعوبات.

ما تعقيدات العبور؟

تبرز جملة من التحديات أمام عودة الملاحة في هرمز إلى طبيعتها، حيث ربط عراقجي ضمنيا بين فتحه ووقف إطلاق النار في لبنان، وكتب على منصة "إكس": "في ظل وقف إطلاق النار في لبنان، سيكون عبور كل السفن التجارية عبر مضيق هرمز متاحا بالكامل لما تبقى من مدة وقف إطلاق النار".

وفيما يبدو أنه عزم من طهران على مواصلة التحكم في الممر، أشار عراقجي إلى أن عبور السفن سيكون عبر المسار المنسق والمعلن مسبقا من قبل منظمة الموانئ الإيرانية.

وفي هذا السياق، قالت قيادة بحرية الحرس الثوري إن حركة المرور في مضيق هرمز "تتم فقط بإذن قواتنا"، مبينة أن عبور السفن العسكرية لا يزال محظورا.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن مضيق هرمز مفتوح فقط في ظل وقف إطلاق النار وبشروط، ولا يحق لسفن مرتبطة بقوى معادية المرور عبره.

وكانت السفن التي عبرت مضيق هرمز في الأيام الأخيرة استخدمت المسار الذي حددته إيران، بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن بيانات.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن طهران أبلغت الوسطاء بأن على السفن العابرة لمضيق هرمز التنسيق مع الحرس الثوري، وأنها ستواصل تقييد عدد السفن المسموح لها بعبور مضيق هرمز.

ووفقا للمسؤولين، فإن إيران ستستمر في فرض رسوم عبور خلال المدة المتبقية من فترة وقف إطلاق النار، وتصر على إنشاء نظام للمضيق بعد الاتفاق النهائي مع واشنطن يتيح لها تحصيل رسوم.

وفي خضم هذه التحديات، تأتي تصريحات ترمب بأن الحصار البحري على إيران مستمر وسينتهي فور الاتفاق معها، فيما ردت وزارة الخارجية الإيرانية على ذلك بقولها إنه لا يمكن محاصرة إيران، معتبرة استمراره انتهاكا لوقف إطلاق النار سيُرد عليه.

وقالت مصادر لقناة "سي إن إن" إن منشور ترمب عن استمرار الحصار البحري أدى إلى توتر الأجواء في طهران بعد تفاؤل نشأ عقب وقف إطلاق النار في لبنان.

أصداء وتداعيات

تراجعت أسعار النفط بشكل حادّ بنحو 9% إثر إعلان إيران فتح مضيق هرمز كاملا أمام حركة السفن التجارية.

وتشير التداولات إلى هبوط سعر خام برنت بـ8.74% إلى 90 دولارا للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 10% إلى 84 دولارا بحلول الساعة 13:30 تغ.

كما أعلنت مجموعة بورصة لندن تراجع خام برنت بنحو 10% عقب الإعلان عن فتح المضيق، فيما افتتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت تداولاتها على ارتفاع.

وعند الساعة 15.30 تغ، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1.7%، ليصل إلى مستوى 49413.92 نقطة.

كما صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.02% إلى 7110.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1.09% ليبلغ 23202.739 نقطة.

هذا وأغلقت الأسهم الأوروبية تداولاتها على ارتفاع، بينما أنهى مؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية تداولات الأسبوع مرتفعا 1.5% إلى مستوى 626 نقطة.

كما صعد مؤشر "داكس" الألماني بـ2.2% ليغلق عند 24702 نقطة، فيما ارتفع مؤشر فوتسي البريطاني 0.7% ليسجل 10667 نقطة.

وسجل مؤشر "كاك" الفرنسي ارتفاعا بنحو 1.9% ليصل إلى 8425 نقطة عند الإغلاق، بينما صعد مؤشر "فوتسي إم بي آي" الإيطالي بنحو 1.82% ليسجل 51408 نقطة.