شاهد.. انسحاب القوات الأمريكية من آخر قاعدة بريف الحسكة

أعلنت وزارة الخارجية السورية اكتمال تسلم المواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك بعد انسحاب كامل للقوات الأمريكية من قاعدة "قسرك" الاستراتيجية.

وأكدت مصادر ميدانية دخول الفرقة 60 التابعة للجيش السوري إلى القاعدة فور إخلاء الجانب الأمريكي لها.

وقد رصد مراسل الجزيرة محمد حسن انسحاب رتل عسكري ضخم يضم مدرعات وأسلحة ثقيلة ومعدات لوجستية على الطريق الدولي بين حمص ودمشق متجها للمغادرة.

كما أشارت التقارير -وفق حسن- إلى قيام القوات الأمريكية بتفجير بعض المعدات التي لم تتمكن من إخلائها قبل الانسحاب لضمان عدم الاستفادة منها.

ويأتي إخلاء قاعدة "قسرك" كخطوة أخيرة في سلسلة انسحابات نفذتها القوات الأمريكية من عدة قواعد ومواقع في الداخل السوري، شملت سابقا قاعدة استراحة الوزير والشدادي وحقل العمر والرميلان، لتنتقل السيطرة على هذه المواقع بالكامل إلى الحكومة السورية.