الصحافة التركية: العنف المدرسي بين المؤشرات النفسية والتأثير الرقمي

سلطت صحف تركية الضوء على المؤشرات السلوكية المبكرة للعنف لدى الأطفال، في ظل تنامي الإدمان الرقمي، مبرزة تحركات رسمية تجمع بين الإجراءات الأمنية ومساع تشريعية لتنظيم استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.

وقالت صحيفة حرييت التركية – في تقرير- إن حادثتي العنف المدرسي في ولايتي شانلي أورفا وكهرمان مرعش خلال يومين متتاليين، فتحتا باب النقاش حول جذور السلوك العدواني ومدى ارتباطه باضطرابات سلوكية ونفسية قد تمهد لسلوكيات معادية للمجتمع أو حالات سايكوباثية.

وأسفر حادث إطلاق نار داخل مدرسة في كهرمان مرعش، الأربعاء، عن مقتل 9 أشخاص إضافة إلى منفذ الهجوم وهو طالب في المدرسة، وذلك بعد يوم واحد من هجوم مسلح آخر بمدرسة في شانلي أورفا نفذه طالب سابق وأسفر عن إصابة 16 شخصا.

فيما أشار تقرير لصحيفة ملييت إلى أن تركيا تتصدر دول أوروبا في معدل استخدام الشاشات، إذ يبلغ متوسط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي نحو 4 ساعات و4 دقائق يوميا، في حين يقل هذا المعدل في أوروبا عن 3 ساعات يوميا.

مؤشرات وعوامل نفسية

ورصدت عضوة هيئة التدريس بكلية العلوم التربوية بجامعة "يدي تبه" يلكين ديكر جوشكون والأستاذة المشاركة بكلية التربية بجامعة "إيجة" إليف أولو مؤشرات سلوكية تحذيرية يجب على العائلات مراقبتها بدقة ومراجعة مختص في حال وجودها.

وأضافتا لحرييت أن هذه المؤشرات تشمل رفض المبادئ الأخلاقية والانطواء الاجتماعي وصعوبات التحكم بالغضب وإيذاء الذات، فضلا عن العزلة الاجتماعية وإدمان الإنترنت والتعرض للتنمر.

ويشمل ذلك أيضا اضطراب العلاقات مع الأقران وصعوبة التعافي من الحزن والكذب وصعوبة التركيز والاهتمام بالمحتوى العنيف، وصولا إلى إخفاء أدوات أو مواد قد تستخدم في إلحاق الأذى.

بدورها، أفادت رئيسة جمعية الطب النفسي للأطفال والمراهقين في تركيا نسليهان إينال لحرييت بأن العوامل البيئية تلعب دورا حاسما في تطور السلوك العدواني لدى الأطفال.

ولفتت إلى أن تلك العوامل أبرزها التعرض لصدمات في الطفولة والإهمال العاطفي وضعف اهتمام الوالدين وكذلك العنف الأسري.

الإدمان الرقمي

واعتبرت صحيفة ملييت أن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت من إدمان الشاشات مشكلة عالمية، مضيفة أن التحول الرقمي في تركيا وصل إلى مستويات قياسية.

وأضافت ملييت أن معدلات استخدام الإنترنت في الفئة العمرية بين 16 و74 عاما من الأتراك ارتفعت إلى 90.9%، وفق بيانات وكالة "وي آر سوشيال" (We Are Social) الرقمية الصادرة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبلغ متوسط الاستخدام اليومي للإنترنت 7 ساعات و13 دقيقة، كما سجلت تركيا أطول مدة استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في أوروبا بواقع 4 ساعات و4 دقائق، مع تصدر منصات واتساب وإنستغرام ويوتيوب على الترتيب.

وأوضحت الصحيفة أن اتخاذ بعض الدول خطوات ضد الإدمان الرقمي، مثل إقرار أستراليا حظرا على استخدام وسائل التواصل لمن هم دون 16 عاما، لا يهدف فقط إلى تقليل الإدمان، بل يسعى أيضا لزيادة التركيز وجودة التعلم.

تحركات حكومية وتشريعية

وعقب حادثة كهرمان مرعش، انعقد اجتماع طارئ بمشاركة وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي ووزير التعليم يوسف تكين ومسؤولي الأمن بالولايات الـ81، لبحث تعزيز الإجراءات الأمنية في المدارس، وفق الصحيفة.

وشملت التدابير تكثيف رقابة الشرطة في محيط المدارس ونشر ما لا يقل عن عنصرين أمنيين أمام كل مدرسة، على أن تستمر تلك الإجراءات وفق تقييمات المخاطر في مختلف أنحاء البلاد.

وعلق وزير الداخلية على الحادثين قائلا: "تظهر الحادثتان أن مسألة أمن المدارس لا تقتصر فقط على التدابير المادية، فالمحتوى الرقمي -الذي يؤثر في عقول أطفالنا وعواطفهم- والعزلة الاجتماعية وضعف الروابط الأسرية أجزاء محورية في هذه القضية".

وشدد الوزير على أنه سيتم تنفيذ اللوائح اللازمة بحزم ضد المحتوى الذي يشجع على العنف ويطبّع الجريمة في المنصات الرقمية، مع تكثيف جهود الرقابة والتوعية لضمان أمن الأطفال في العالم الرقمي.

بدوره، أفاد رئيس لجنة المنصات الرقمية في البرلمان التركي ناظم إلماس لملييت بأن اللجنة ترغب في استدعاء ممثلي تطبيق تليغرام للاستماع إليهم بشأن أنظمة الرقابة والتدابير المتخذة لديهم، وذلك بعد ورود اسم المنصة في العديد من الجرائم وكذلك في سياق حادثتي العنف المدرسي.

وأشارت ملييت إلى أن لجنة "الصحة والأسرة والعمل والشؤون الاجتماعية" في البرلمان التركي وافقت على مقترح قانون يهدف إلى فرض قيود على استخدام منصات التواصل للأطفال دون سن 15 عاما، إلى جانب حظر وتنظيم استخدام المنصات الرقمية والألعاب وفق الفئات العمرية.