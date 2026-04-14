جرحى بغارة على مقهى في مدينة غزة وتصعيد إسرائيلي متواصل

استهدفت مسيّرة إسرائيلية -دون سابق إنذار- مقهى وسط مدينة غزة، مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى نُقلوا فوراً إلى مجمع الشفاء الطبي، حيث وُصفت إصابة أحدهم بالخطيرة وفق المعلومات الأولية، في مشهد يعكس وتيرة التصعيد العسكري الإسرائيلي المتصاعد على مختلف مناطق القطاع.

ووفقا لتقرير أعده مراسل الجزيرة هاني الشاعر من خان يونس، فإن الساعات الأخيرة شهدت تصعيداً متزامناً على أكثر من جبهة في وقت واحد، مما يكشف طابعا ممنهجا في العمليات العسكرية الإسرائيلية لا يقتصر على منطقة بعينها.

وتزامنت غارة المقهى مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف طال المناطق الشرقية من مدينة غزة ومخيم جباليا أقصى شمال القطاع، فضلاً عن عشرات القذائف التي أطلقتها المدفعية المتمركزة في محور موراغ باتجاه بلدة بني سهيلا والأحياء المجاورة شرق خان يونس خلال الساعة الأخيرة وحدها.

كما سقط ثلاثة شهداء -فجر أمس الاثنين- في قصف مسيّرة إسرائيلية على مدينة دير البلح وسط القطاع، واستُشهد فلسطيني آخر وأُصيب عدد من المواطنين خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية قرب دوار بني سهيلا على شارع صلاح الدين، ونُقل الشهداء والمصابون إلى مجمع ناصر الطبي.

إسرائيل تسيطر على 56% من القطاع

ومن جهة أخرى، رصد المراسل حادثة إطلاق نار مباشر على مسن فلسطيني في منطقة المواصي غرب رفح خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاده وحُوِّل جثمانه من مستشفى الصليب الأحمر إلى مجمع ناصر الطبي.

وسلّط التقرير الضوء على السياق الأوسع لهذه الأحداث، إذ كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل باتت تسيطر على أكثر من 56% من مساحة قطاع غزة وفق آخر الأرقام المرصودة.

ورصد التقرير ظاهرة لافتة تتمثل في تصاعد وتيرة استهداف كل من يقترب حتى من الخط الأصفر على بعد 100 متر فحسب من مناطق السيطرة الإسرائيلية، وهو ما يُضيّق بشكل متزايد مساحة الحركة أمام المدنيين في ظل توسيع إسرائيل ما يُسمى بالمناطق الصفراء في مختلف أنحاء القطاع، مما يُفاقم الضغط الإنساني على السكان المحاصرين.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة -منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023- إلى 72 ألفا و329 شهيدا، و172 ألفا و192 مصابا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.